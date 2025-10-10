Время покупать: «Баланс Towers» вступает в стадию максимальной ликвидности

На текущий момент в продаже всего две таких элегантных и эргономичных квартиры с одной спальней и просторной кухней-гостиной – на двадцать третьем и тридцать втором этажах. Благодаря большому количеству окон, выходящих на разные стороны, в квартире светло и уютно, а вид на живописную реку создает уникальную атмосферу спокойствия и красоты. Единственное возражение, которое можно было услышать – речь идет о том, что здесь так много окон, что нужно много штор и шкафы некуда ставить – служит преимуществом для всех, кто ценит естественный свет.



Приближение срока введения проекта в эксплуатацию – не единственная причина приобрести квартиру в «Баланс Towers»! Во-первых, ограниченное предложение квартир с такими привлекательными параметрами на рынке делает их ценным активом. Во-вторых, признание проекта на престижной премии URBAN, где он был удостоен звания «Лучший жилой небоскреб России»*, доказало, что объект конкурентоспособен не только на местном, но и на общероссийском рынке. И, наконец, самые популярные лоты можно выбрать на очень комфортных условиях: прямо сейчас действуют пять финансовых программ и выгодная ипотека, которые помогут стать владельцем недвижимости в проекте федерального уровня по ценам, актуальным для Самары.



*Жилые башни «Баланс Towers» – победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии Urban 2025 среди регионов России искл. Москву, МО, Санкт-Петербург и Лен. область, класс объекта строительства – комфорт, бизнес или элит, проектная высота здания – от ста метров или количество этажей в проекте – свыше тридцати, открыты продажи.