Недвижимость

Мультимедийная лекция, дискуссия и экскурсия по стройке: что приготовила команда «ЗИМ Галереи» для участников программы «Архитекторы.РФ»

В Самаре побывали тридцать участников федеральной программы профессионального развития «Архитекторы.РФ». Гостям города важно было показать идейный, концептуальный и эффективный кейс, который отражает градостроительную политику региона, поэтому организаторы программы выбрали жилой комплекс «ЗИМ Галерея». Для архитекторов, градостроителей, урбанистов, социологов и экологов, которые приехали в город, приготовили масштабную программу. Коммерческий директор компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова провела для гостей Самары мультимедийную лекцию, которая помогла раскрыть суть философии компании, после чего состоялась экскурсия по стройке жилого комплекса с посещением уже построенного под крышу галерейного дома и знакомством со знаменитыми квартирами-ячейками. Финальной точкой встречи стала экскурсия в культурный центр «ЗИМ Галерея» – пространство, созданное девелопером в продолжении концепции жилого комплекса, чтобы не только резиденты проекта, но и все жители города могли принимать активное участие в формировании культурной городской повестки, посещать выставки, лекции и знакомиться с локальными и столичными художниками.

Мария Иванова

коммерческий директор компании «Альянс-Менеджмент»

Готовность девелоперской компании не только рассказывать про свои жилые комплексы, но и показывать их «закулисье» профессиональному сообществу, говорит об уверенности в своих проектах, их качестве и концепции. Наша компания всегда рада взаимодействию: обмен инсайтами и опытом – важная составляющая повышения качества и уровня наших проектов.

Фото: Михаил Денисов

