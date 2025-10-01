Башни будущего уже здесь! Рассказываем и показываем, какие виды будут открываться с разной высоты «Баланс Towers»

Да, мы не знаем, какие фэшн-тренды будут в моде через два года (и, если честно, даже через два месяца!), не можем предугадать, в какую сторону шагнут гастрономия, кино и искусство. Но в одном мы уверены точно – квартиры с шикарными видами еще очень долго будут занимать все верхушки хитпарадов и являться бестселлерами в мире жилых комплексов.
Первыми оказаться в будущем реально уже сейчас – вместе с «Баланс Towers» – лучшим жилым небоскребом по версии премии Urban 2025.
Восемьдесят процентов всех квартир – видовые: Волга и Жигулевские горы открываются с одиннадцатого этажа, а вся Самара – с тридцать седьмого. По секрету: доступ к смотровой площадке будет у каждого резидента комплекса, так что без красивых закатов не останется никто.
Записаться на индивидуальную консультацию и узнать больше о лучшем небоскребе можно в телеграм или по номерам:
+ 7 (987) 955-51-51
+7 (846) 205-51-51
Реклама. Застройщик ООО «СЗ «Сигма Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Towers» – победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии Urban 2025 среди регионов России исключая Москву, МО, Санкт-Петербург и Лен.область, класс объекта строительства – комфорт, бизнес или элит, проектная высота здания – от 100 метров или количество этажей в проекте – свыше 30, открыты продажи.
ИНН 6316266008
Erid 2VtzquYamvD
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)