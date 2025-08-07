Все идет по плану: монолитный каркас жилых башен «Баланс Towers» поднялся над городом на проектную высоту 129,8 метров

В Самаре появился новый ориентир городской панорамы: монолитные конструкции жилых башен «Баланс Towers» вышли на проектную высоту 129,8 метров и готовы к финальному этапу строительства – до ввода в эксплуатацию осталось 73 недели!

Возведение новой доминанты делового центра Самары стало настоящим вызовом для команды, которая работает над проектом: армирование каркаса превосходит типовые высотные проекты, а бетонная плита основания башен – ее толщина почти два метра! – стала самой мощной в регионе! Завершенный монолитный каркас проекта башен А22 и Б37 – это надежная основа для дальнейшего воплощения передовых решений в дизайне и инженерии. Впереди этапы отделки, внедрение инженерных систем, формирование интерьеров и общественных зон и благоустройство территории – проект разработан в соответствии с учетом современных стандартов, что отметили эксперты премии Urban 2025, которые назвали «Баланс Towers» лучшим жилым небоскребом России. Самара достойна проектов федерального масштаба, и «Баланс Towers» это доказал. И показал: жилые башни видно не только из любой точки города, но даже из-за Волги!

