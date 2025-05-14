Новый тренд на рынке инвестиций в недвижимость: краткосрочная аренда набирает обороты

Начнем с того, что глобально стратегии инвестиций в недвижимость можно разделить на два больших условных раздела: «Для себя» и «Не для себя». С первым все просто – это квартира, в которой покупатель становится инвестором скорее потенциально: он покупает квартиру, в которой собирается жить сам, а продавать ее в ближайшей перспективе не планирует. Впрочем, это не мешает ему ожидать определенную прибыль при продаже. Кроме классики «купить, чтобы жить», в последнее время в этом разделе появились такие сегменты, как «городская квартира» и «квартира для пиджака». В первом случае речь идет о квартире, которую покупает семья, живущая за городской чертой: большую часть времени они проводят в частном доме, но иногда приезжают в город по делам. Второй случай - идеальное решение для тех, кто постоянно живет на два - как минимум! – города: в какой-то момент им надоедает жить в гостиницах и они покупают для себя персональный островок комфорта.

Инвестиции формата «Не для себя» предполагают типовой сценарий: купить и продать как есть, купить + сделать ремонт и перепродать или сдавать в аренду. При этом еще совсем недавно под «сдавать в аренду» понимали аренду исключительно долгосрочную. Но в последнее время все изменилось. И эти изменения напрямую связаны с изменением восприятия нашего города. Дело в том, что Самару всегда недооценивали с точки зрения привлекательности для туристов. Но в последние года три некогда исключительно локальный пранк про город-курорт окончательно вышел из-под контроля: в мае прошлого года многие туристы столкнулись с ситуацией, когда им некуда было заселиться! И с каждым годом туристический поток только увеличивается, как и спрос на квартиры, которые сдаются посуточно.

Вот такие данные приводят специалисты в этой сфере: на конец 2023 года было выставлено полторы тысячи объявлений о суточной аренде, в феврале 2025 года их было уже две с половиной тысячи, а в апреле - три тысячи двести предложений! Это, на секундочку, стопроцентный рост! И, глядя на ситуацию с нашим черноморским побережьем, которое еще пару лет будут очищать от мазута, не думаю, что стоит ждать резкого снижения туристического спроса! Поэтому рынок краткосрочной аренды на сегодняшний день можно считать одним из самых привлекательных для инвесторов в недвижимость.

Но! Каждый рынок диктует свои условия, и рынок краткосрочной аренды – не исключение. Если проанализировать те три тысячи объявлений, о которых я говорила, почти 90% предложений можно назвать «бабушкиным вариантом»: вот как оставили квартиру родственники или прежние хозяева, в таком виде и выставили в аренду. Или, когда собственник пытался квартиру продать, сделать этого на стагнирующем рынке вторички не смог, и просто выставил ее в аренду. Прямо в таком виде, в котором продавал: с позавчерашними шампунями. Назвать такое решение инвестиционной стратегией сложно - это скорее решение какой-то задачи для конкретного владельца.

Причем раньше бы такой владелец выставил в долгосрочную аренду, но сейчас все идут в посутку, якобы выгодно. Но ведь постоянно жить и останавливаться ненадолго – это две разные сущности, и подготовлены объекты должны быть к этому по-разному.

Целевым образом обустроенные квартиры для краткосрочного пребывания в качественных объектах - большая редкость, а потому пользуются повышенным спросом и сильно отличаются по стоимости: люди готовы платить за собственный комфорт приличные деньги.

Возникает вопрос: что значит «грамотно подготовленные»? И ответ у меня, разумеется, есть! Самая большая ошибка, которую совершают люди, планирующие заняться инвестициями в недвижимость, это выбирать квартиру по формуле «какая разница, мне в ней не жить», ориентируясь исключительно на стоимость квадратного метра!