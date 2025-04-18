Второй свет без первого взноса: мягкое начало новой жизни в ЖК «ЗИМ Галерея»

Все для людей! Это один из принципов, который лежит в основе работы команды ЖК «ЗИМ Галерея». Он проявляется в каждой детали жилого комплекса и прекрасно дополняет любимый тезис философии проекта: все, кроме обычного, или формат для самых искушенных и неформат для творческих бунтарей и новой буржуазии.
ЖК «ЗИМ Галерея» – это проект, в котором приятно не только жить, но и покупать! Огромные окна, второй свет в квартирах, террасы, многоуровневые сценарии жизни и роскошная локация между Волгой и Третьяковкой в окружении памятников архитектуры и достопримечательных объектов: самые необычные и уникальные форматы жизни с множеством атрибутов лучшего регионального жилого комплекса бизнес-класса* стали максимально доступными!
Прямо сейчас можно стать резидентом Дома Искусств или Дома Кино, не внося первый взнос за квартиру**. Собрали все квартиры, на которые распространяется предложение, в каталог (ссылка), а вот три самых ярких примера:
– Необычная трехуровневая квартира с окнами высотой больше четырех метров рассчитана на ценителя света и неожиданных архитектурных решений, потому что она откроет перед своим хозяином безграничные возможности по организации домашнего пространства. Можно собрать дом мечты в зависимости от своих предпочтений и перенести вход в квартиру, чтобы в нее заходить в нее через общественную зону.
– На двадцать третьем этаже Дома Культуры есть просторная квартира с четырьмя спальнями для большой семьи. Родителям достанется просторная спальня с отдельным санузлом, а детям – большие светлые комнаты, в каждой из которых по два окна. Когда главе семейства нужно будет уединиться, он сможет уйти в кабинет-библиотеку, а чтобы семья могла собраться вместе, есть кухня-гостиная с островом и мягкой зоной. А для дополнительного комфорта есть второй санузел и продуманные места хранения.
– Активных покорителей мегаполиса ждет уютная студия на седьмом этаже девятиэтажного Дома Искусств. Эта квартира идеально подходит для тех, чья жизнь на 99% состоит из встреч с друзьями и вечеринок: спальное место занимает скромный угол, а большая часть жилого пространства отведена под кухню и гостиную. А еще здесь есть просторная ванная и балкон, на котором можно поставить небольшой книжный шкаф, или заниматься йогой.
Узнать подробности и забронировать квартиру можно у специалистов проекта в Telegram и по телефонам:
+7 (846) 205-22-88 или +7 (987) 955-22-88.
Сайт проекта: зимгалерея.рф
*ЖК «ЗИМ Галерея» – победитель федеральной премии Urban 2024 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса ПФО».
**Предложение ограничено.
Застройщик ООО «СЗ «Центр Бизнеса Паритет».
Рассрочка без первого взноса означает, что денежные средства по оплате квартиры вносятся в рассрочку равными ежеквартальными платежами до конца строительства без начисления %. Рассрочку предоставляет Застройщик.
Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ.
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ООО «СЗ «Центр Бизнеса Паритет»
ИНН: 6316140492
Erid: 2Vtzqucs21g
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