Второй свет без первого взноса: мягкое начало новой жизни в ЖК «ЗИМ Галерея»

ЖК «ЗИМ Галерея» – это проект, в котором приятно не только жить, но и покупать! Огромные окна, второй свет в квартирах, террасы, многоуровневые сценарии жизни и роскошная локация между Волгой и Третьяковкой в окружении памятников архитектуры и достопримечательных объектов: самые необычные и уникальные форматы жизни с множеством атрибутов лучшего регионального жилого комплекса бизнес-класса* стали максимально доступными!

Прямо сейчас можно стать резидентом Дома Искусств или Дома Кино, не внося первый взнос за квартиру**. Собрали все квартиры, на которые распространяется предложение, в каталог (ссылка), а вот три самых ярких примера: