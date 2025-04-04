«Баланс Towers» предлагает выбор: жизненный сценарий, вид из окна и условия покупки

В жилых башнях бизнес-класса можно купить роскошные видовые квартиры в предчистовой отделке, и одновременно выбрать свою цену и финансовую программу.
Хорошие новости для всех, кто ценит баланс статуса и финансовых условий: команда жилых башен подготовила видовые квартиры с white box* и готова помочь желающим начать новую жизнь в доме с выдающейся архитектурной концепцией на первой линии делового центра выбрать идеальный вариант, исходя из интересов покупателя и его стратегии владения. Прямо сейчас можно выбрать одну из роскошных видовых квартир с предчистовой отделкой, а после получения ключей начать заниматься декоративной отделкой и созданием домашнего уюта.
Например, квартира с одной спальней на 23 этаже станет лучшим вариантом, для всех, кто ценит уединенность и прекрасные виды города. Двусторонняя ориентация дает возможность насладиться живописными волжскими закатами и вдохновляться панорамой любимого города. У этой квартиры заложена очень перспективная стратегия владения: три окна в просторной кухне-гостиной могут в перспективе сослужить отличную службу, если понадобится небольшая, но еще одна отдельная комната.
И не забывайте: «Баланс Towers» – это не только культовые виды на Волгу, Самарку и идеальные сценарии жизни в каждой квартире. В жилых башнях есть все, что нужно жителю современного мегаполиса: смотровая площадка на высоте 130 метров, центр заботы о себе «Баланс», закрытые места хранения велосипедов и самокатов в паркинге, специальные места для такси и удобная логистика во время ремонтов.
А выбрать свою идеальные квартиры и удобные финансовые условия** ее покупки можно с вашим специалистом проекта по телефонам + 7 (987) 955-51-51 и +7 (846) 205–51–51 или через Телеграм.
*предчистовая отделка
**Под финансовыми условиями понимается беспроцентная рассрочка от Застройщика на весь период строительства равными ежеквартальными платежами
Фото: Архивы пресс-служб
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