Как покупка квартиры может изменить вашу жизнь? Отвечает Мария Иванова

Идею о том, что смена жилья способна изменить жизненный сценарий и стать первым шагом на пути перемен, я продвигаю очень давно. Так давно, что успела сформировать целую теорию, которая базируется на простой «базе»: в свою потенциально новую квартиру нужно влюбиться до состояния «горы сверну», а после этого отбросить сомнения и идти к своей цели до конца.

Смотреть на новое жилье нужно как на новый проект или «импульсивную покупку»: мне кажется, что сценарии с планированием, накоплением и многолетними поисками по заданным скриптам уже не работают. Пришел, влюбился, победил – вот стратегия нового времени. Квартира мечты – это та, из которой выходить неохота. Это та, ради которой можно даже график рабочий сменить, чтобы проводить дома больше времени. Это та, которая помогает высвободить больше времени для творчества и перестать «тонуть» в оперативке. Поэтому каждый, кто собирается сменить квартиру, должен быть готов к серьезным «тектоническим» изменениям, связанным со сменой жизненного уклада и окружения. Нужно быть готовым к тому, что с покупкой новой квартиры может измениться мировоззрение.

И стоит признаться, готовы к этому далеко не все. Вот реальный случай: одна девушка, которая жила в трехкомнатной квартире на первом этаже панельки в не самом комфортном районе города, задумалась о смене жилья. Я посоветовала ей сменить свои три комнаты на хорошую компактную двушечку или даже просторную однушку, но ближе к центру, отметив, что это поможет изменить образ жизни, восприятие действительности и получить новый энергетический импульс.

Девушка сначала загорелась идеей (мы даже начали смотреть варианты!), но потом пошла на попятную – подключились рациональные родственники. И решила она купить скромную двушечку в том же унылом районе, ведь «если приедут родственники в гости, им должно быть, где остановиться». Я ее отговорила менять шило на мыло: предложила остаться в своей квартире и «зреть». И оставила «домашнее задание»: искать квартиры, в которых ей хотелось бы прожить свои самые счастливые годы.

Случаи, когда человек решается на изменения, тоже есть! Одна прекрасная взрослая девушка мечтала вырваться из-под нежного гнета материнской опеки, вот только денег на квартиру своей мечты ей катастрофически не хватало. И тогда мы с ней составили дерзкую стратегию, первым этапом которой стала покупка более скромной квартиры в ипотеку. Не сказать, чтобы у нас все прошло гладко, чувствовалось сопротивление: в какой-то момент даже новый паспорт пришлось за два дня получать, потому что она его постирала с одеждой. Но мы преодолели все препятствия, и теперь у нее есть актив, который можно будет в ближайшей перспективе продать, чтобы получить стартовый капитал для квартиры своей мечты. А самое главное, у нее изменилось отношение к себе: она обрела внутреннюю уверенность, взяла еще один проект, чтобы быстрее закрыть кредит и сделать ремонт, и самое главное – встретила свою любовь. Потому что больше не было девушки, неуверенной в своих силах, – ее сменила сильная женщина, которая знает, чего хочет от жизни и что может в этой жизни!

Я не раз замечала, как смена статуса жилья меняет менталитет и образ мышления. После покупки «своей» квартиры человек уже не боится зайти в кабинет начальника и попросить повышения, его больше не пугает ипотека, потому что он начинает верить в свои силы, он начинает иначе относиться к себе. В его жизни запускается большое количество незаметных и совсем непрогнозируемых процессов и изменений: встречи с новыми людьми, неожиданные озарения и открытия и так далее. Если не обращать внимания на красивые слова, в жизни человека на самом деле начинается новая страница, а сам он выходит на абсолютно новый уровень.

Можно ли говорить, что у меня есть какая-то готовая инструкция или алгоритм, который помогает изменить свою жизнь? Безусловно! Начните с простого: как только поймаете себя на мысли о смене квартиры, сразу начинайте действовать: искать и смотреть, как будто уже есть деньги и готовность переезжать! Почему? Потому что отсмотреть надо не менее двадцати квартир, чтобы точно понять, какая из них и есть та самая квартира мечты. И с каждым отсмотренным вариантом вы мысленно будете возвращаться к той, у которой больше всего преимуществ, пусть они и не бросаются сразу в глаза. Эта стратегия рабочая: проверено временем. И тут не надо скромничать: выбирать для просмотра нужно квартиры, на которые придется потратить как минимум на 30% больше той суммы, что изначально запланировали. И на это есть три причины!

Во-первых, искать нужно не компромисс, а приближение к идеалу, а этот идеал редко находится в «запланированном» сегменте. Во-вторых, время сегодня играет на покупателя: ситуация на рынке так быстро меняется, что шанс получить крутую скидку может выпасть, когда его никто не ждет. В-третьих, когда найдется квартира мечты, всегда можно найти недостающие деньги. И это не обязательно будет кредит: у вас хватит дерзости попросить повышения у начальника, потому что решительность выйдет на новый уровень. Серьезно, инструментов для достижения своих целей более чем достаточно, поэтому отказываться от задуманного не стоит.

Я не упомянула только об одном: зачастую, чтобы пройти этим путем, нужно найти специалиста, который поможет поменять угол зрения и поддержит во всех начинаниях. И это такая же удача, как встретить «своего» доктора, тренера, да и вообще «своего» человека. Но это уже другая история!

PS. Все описанные истории и примеры – реальны, а совпадения – не случайны.