Как выбирать квартиру: практические советы от команды «ЗИМ Галереи»

Эта трехуровневая квартира открывает новую эпоху идеальных сценариев жизни, которые разработал известный конструктивист и исследователь функциональности жилья Моисей Гинзбург, построивший в 1930 году легендарный Дом Наркомфина. Знаменитые квартиры-ячейки, созданные как манифест нового быта, сохраняют свою актуальность и формируют уникальность уже в современном прочтении.

Квартира подойдет всем ценителям не типовых решений и поклонникам тихой роскоши. Высота потолков – в кухне-гостиной 4,65 метров! – и размер окна – более четырех метров – превращают ее в мечту индивидуалиста и любителя вау-эффектов! Чтобы отдохнуть от оживленных посиделок, можно подняться на следующий – в буквальном смысле! – уровень, а уютная мастер-спальня расположилась на самом верху.

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