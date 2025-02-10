Что видно из окна «Баланс Towers»: в жилых башнях можно выбрать квартиры с видом на обе реки

«Баланс Towers» прекращает споры, что лучше: могучая Волга или «домашняя» Самарка? В жилых башнях можно выбрать квартиры с видом на обе реки! И оценить красоту можно своими глазами: стройка уже шагнула за экватор конструктива башен и можно «познакомиться» с выбранной квартирой.

Поднявшись на одиннадцатый этаж, можно понять, почему команда «Баланс Towers» говорит о том, что именно высота стала основой философии проекта. Потому что в «Баланс Towers» она не ограничивается количеством этажей и поднимается намного выше! Гарантия высокого уровня жизни в «Баланс Towers» обеспечена базовыми атрибутами и продуманными деталями: красивые и гостеприимные лобби, безопасный двор, трехуровневый паркинг, продуманная коммерция, просторный парк и высокие потолки даже в квартирах на нижних этажах. А высокий уровень проработки жизненных сценариев стал основой для создания планировок квартир: в «Баланс Towers» каждый сможет найти вариант, который идеально сочетается с его мечтами, планами и привычками, и дарит роскошные виды!