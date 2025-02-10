Что видно из окна «Баланс Towers»: в жилых башнях можно выбрать квартиры с видом на обе реки

«Баланс Towers» прекращает споры, что лучше: могучая Волга или «домашняя» Самарка? В жилых башнях можно выбрать квартиры с видом на обе реки! И оценить красоту можно своими глазами: стройка уже шагнула за экватор конструктива башен и можно «познакомиться» с выбранной квартирой.
Поднявшись на одиннадцатый этаж, можно понять, почему команда «Баланс Towers» говорит о том, что именно высота стала основой философии проекта. Потому что в «Баланс Towers» она не ограничивается количеством этажей и поднимается намного выше! Гарантия высокого уровня жизни в «Баланс Towers» обеспечена базовыми атрибутами и продуманными деталями: красивые и гостеприимные лобби, безопасный двор, трехуровневый паркинг, продуманная коммерция, просторный парк и высокие потолки даже в квартирах на нижних этажах. А высокий уровень проработки жизненных сценариев стал основой для создания планировок квартир: в «Баланс Towers» каждый сможет найти вариант, который идеально сочетается с его мечтами, планами и привычками, и дарит роскошные виды!
Эргономичная квартира №227 на 13 этаже башни Б37 – идеальный вариант для яркого старта в большом городе! Квартира, в которой гостиная комфортной площади соседствует с актуальной и удобной кухней-нишей, станет отличным вариантом первого «дома» на вырост для целеустремленной и активной молодежи.
Универсальная квартира №208 на 11 этаже башни Б37 подойдет и для пары, которая ценит комфорт друг друга, и для семьи из трех человек. Ничего лишнего, но при этом всего достаточно — именно это делает планировку по-настоящему универсальной. Для дополнительного комфорта в квартире предусмотрены два вместительных раздельных санузла, роскошная кухня-гостиная 30 кв м с двумя большими окнами, которую легко превратить в уютное пространство, где так приятно проводить вечера и встречать гостей. А тот факт, что из окон одной из спален можно увидеть рассвет, а другая выходит на закатную сторону, можно считать дополнительным козырем этой квартиры.
Важный момент: просторные планировки и сбалансированный жизненные сценарии можно оценить не только на бумаге! Вы можете познакомиться со своей будущей квартирой! А для того, чтобы стать резидентом жилых башен «Баланс Towers» достаточно внести 10% от стоимости и увеличить для себя период рассрочки.
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Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Сигма- Строй». Первый взнос от 10% означает минимальный взнос при оплате покупки в рассрочку платежами без начисления %, где второй взнос в размере 20% вносится через 3 мес., а остаток равными ежеквартальными платежами до конца декабря 2026 года. Предложение действует на квартиры на построенных этажах. Рассрочку предоставляет Застройщик. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Towers - (англ.) Башни. ИНН 6316266008 Erid 2VtzqvHAEe9
Фото: Архивы пресс-служб
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