Премия за «язык культуры»: жилой комплекс «ЗИМ Галерея» получил «Серебряного лучника»

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея» стал победителем регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей.

Экспертное жюри национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Самара», присудило жилому комплексу «ЗИМ Галерея» победу на региональном этапе в номинации «Маркетинговые коммуникации» и выдвинуло проект на федеральный этап премии.

Получив заслуженную награду, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс Менеджмент» Мария Иванова отметила: «Все что мы делаем в рамках развития проекта «ЗИМ Галерея» стало или станет частью истории города. Поддержка «наших» художников, издательство книги о жилом комплексе «ЗИМ Галерея» с историями о локации, культовых местах и объектах рядом с ним и планировочными решениями. Резиденты «ЗИМ Галереи» регулярно посещают культурные мероприятия и театральные премьеры по нашему приглашению. Так мы формируем не только широкое знание о проекте, но и привлекаем свою аудиторию, приглашаем стать резидентом и частью «ЗИМ Галереи».