Пора бронировать башни

Дом.рф, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк уже начали одобрять покупку квартир в проекте УК «Альянс-Менеджмент». Этот факт прозрачно намекает на то, что скоро откроется сезон открытых продаж.

Но, у самых активных есть шанс выбрать квартиру до его открытия: застройщик уже объявил о начале периода закрытого бронирования. На этом этапе уже можно выбрать квартиру своей мечты и эта возможность открыта не только для тех, кто может оплатить выбранные «квадраты» без ипотеки: по словам коммерческого директора УК «Альянс-Менеджемент» Марии Ивановой, компания «всегда ищет наиболее выгодный вариант для каждого человека и готова помочь всем потенциальным покупателям подобрать оптимальную финансовую стратегию и грамотно использовать «дешевые» ипотечные деньги». А в том, что у компании есть возможность предложить несколько вариантов даже для самых искушенных покупателей, можно не сомневаться: «Баланс Towers» - это 29 типов планировочных решений, которые дают возможность реализовать сотни жизненных сценариев.

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