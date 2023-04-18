Пора бронировать башни

Дом.рф, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк уже начали одобрять покупку квартир в проекте УК «Альянс-Менеджмент». Этот факт прозрачно намекает на то, что скоро откроется сезон открытых продаж.
Но, у самых активных есть шанс выбрать квартиру до его открытия: застройщик уже объявил о начале периода закрытого бронирования. На этом этапе уже можно выбрать квартиру своей мечты и эта возможность открыта не только для тех, кто может оплатить выбранные «квадраты» без ипотеки: по словам коммерческого директора УК «Альянс-Менеджемент» Марии Ивановой, компания «всегда ищет наиболее выгодный вариант для каждого человека и готова помочь всем потенциальным покупателям подобрать оптимальную финансовую стратегию и грамотно использовать «дешевые» ипотечные деньги». А в том, что у компании есть возможность предложить несколько вариантов даже для самых искушенных покупателей, можно не сомневаться: «Баланс Towers» - это 29 типов планировочных решений, которые дают возможность реализовать сотни жизненных сценариев.
Познакомиться с каждой из планировок жилых башен поближе можно на сайте balancetowers.ru
Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Генеральная лицензия Центрального Банка России: АО «Банк ДОМ.РФ» №2312 от 23.04.1993. ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1000 от 17.10.1990 г. АО «Газпромбанк», генеральная лицензия ЦБ РФ №354. Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. АО «Альфа-Банк».
Фото: ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй»
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