Алексей Яковлев: «Наша мастерская — это как скорая помощь или приют для старых букв»

«Наша мастерская — это как скорая помощь или приют для старых букв»

Два года назад вы говорили, что постоянно мониторите «Авито» и покупаете старые литеры там. Сейчас их стали меньше продавать?

Целый год висело объявление, которое не давало мне жить спокойно! Мне даже на почту написали, предложили купить коллекцию из закрывшейся московской типографии: 40 коробок за 200 000 рублей. Я сначала загорелся, думал занять денег, но сын меня остановил.

И я понял, что все сделал правильно. Во-первых, они лежали в сыром гараже. Во-вторых, это было бы просто захламление. Гораздо лучше вложить эти 200 000 в отрисовку и создание совершенно новых шрифтов. На новых и работать приятнее.

Чем вы больше всего гордитесь за последний год?

Сначала — предыстория! Мой сын закончил Аэрокосмический университет около 13 лет назад. И вот когда он учился, его отправили на практику на завод «ОДК-Кузнецов». Приходит он как-то вечером и говорит: «Пап, а у них там, кажется, есть своя типография». Сын в одном из цехов заметил на стене плакат и по виду сразу определил способ печати — он к тому времени уже понимал, как все устроено. Тогда-то я и отправил его на разведку… Оказалось, что на заводе есть огромная действующая типография! И он видел там здоровенный шкаф, под завязку забитый деревянными литерами. Но так вышло, что эту историю мы быстро замяли.

И вот в прошлом году я печатал постер для Самарского университета: когда привез готовый тираж, мы разговорились с Анной Ситник. И тут-то я спросил: «А у вас случайно на завод Кузнецова выходов нет? Там ведь когда-то была типография, у меня сын там практику проходил». Она мне тут же ответила: «Сейчас позвоним, узнаем». В процессе разговора выяснилось, что ту типографию как раз недавно списали, но что-то там все же осталось. Я готов был сорваться за литерами прямо в ту же секунду!

В итоге меня состыковали с руководством завода: на следующий день меня встретили, оформили временный пропуск и буквально за руку отвели в типографию. По дороге я показал им фотографии своей мастерской, чтобы они понимали, с кем имеют дело. Руководители посмотрели снимки, поняли, что я простой увлеченный парень, и сказали: «Забирай все, что видишь».

Можно сказать, что вы — в прямом смысле слова! — спасли эти литеры?

А я всегда всех спасаю! Наша мастерская — это как скорая помощь или приют для старых букв. И вот на следующий день я приехал. Даже поесть я, конечно, ничего не взял — от волнения не спал всю ночь, это было что-то с чем-то! Чтобы вы понимали масштабы спасения: раньше у меня было всего две наборные верстатки (я их никому не показывал — одну держал под стеклом, вторую прятал дома!), то теперь у меня их 16! Свинцовые литеры, правда, к нашему приезду уже успели сдать на цветмет — там я опоздал. Но свинцового шрифта у меня и так с прежних времен куплено много. Зато деревянных литер и уникального инструмента мы спасли уйму.

И что именно из спасенного на заводе вас порадовало больше всего?

Мы забрали тот самый огромный шкаф, который 13 лет назад приметил мой сын. Когда директор типографии спросил, откуда я вообще про них знаю, я рассказал ему эту историю. Он выслушал и говорит: «Я здесь всю жизнь работаю и за все время помню только одного студента — худенького такого, высокого, который приходил и расспрашивал про высокую печать». Представляете? Мой Андрюха оказался единственным практикантом за долгие годы, кому это вообще было интересно!

Шкаф этот стоял в коридоре. Я ходил мимо него, откладывал до последнего момента, прямо мучил себя предвкушением. А когда наконец открыл — он оказался полностью забит деревянными литерами! На них лежала вековая пыль, ее буквально горстями можно было снимать.

Завод «ОДК-Кузнецов» сделал мне невероятный подарок. И я очень хочу эти буквы сберечь. Это как коллекционный «Мерседес» 1930 года с нулевым пробегом: если на нем начать ездить, пусть даже по праздникам, ему быстро придет конец. На этой «Ночи музеев» мы очень много печатали, и я заметил, что на оттисках уже остаются микротрещины. Дерево устает.

«Только дайте мне такую возможность, и вы увидите, сколько всего я еще придумаю. А идей у меня бесконечное множество»

А теперь — блиц! Записать что-то от руки на бумаге или сделать заметку в телефоне?

Только от руки! Я всегда все записываю на бумажках, в телефоны не верю. Так надежнее!

Деревянные или свинцовые литеры?

Деревянные. От них исходит тепло.

Потратить деньги на новый станок или на путешествие?

На новый станок! Я в последний раз в отпуске был в 1999 году в Турции, а в 2000-м — в Дагомысе. С тех пор вообще из Самары не уезжал, все время работал. Только два года назад зять впервые за 20 лет вытащил меня в Москву.

Что ближе: работать утром или вечером?

Утром работать не люблю, мозг еще не проснулся. Обычно прихожу к обеду и засиживаюсь допоздна. Иногда даже неловко: охранники уже все ворота закрыли, а я сижу в мастерской до 11 вечера.

Чем бы вы занимались, если бы не высокая печать?

Я бы занялся кулинарией. Очень люблю готовить.

Тогда назовите ваше коронное блюдо!

Мое коронное блюдо — то, которое я еще не приготовил. А если серьезно, я могу приготовить абсолютно все, причем рецепты придумываю сам, из головы. У нас с друзьями была новогодняя традиция на первое января: друзья накрывали шикарный стол, но каждый приносил из дома что-то свое. И мне всегда заранее звонили со словами: «Леш, ты же принесешь свой фирменный салат и рыбу?» И все ждали моего прихода — знали, что если Яковлев пришел с салатом и рыбой, значит, праздник удался!

В моем праздничном салате ингредиенты простые, но сочетание идеальное: отварной говяжий язык, болгарский перец, пекинская капуста и корейская морковка. А заправляется все это соусом из майонеза, грузинского ткемали и гранатового соуса наршараб.

А еще я мастерски делаю «гречку по-яковлевски». Весь секрет в том, что все готовится отдельно: лук обжаривается отдельно, причем в него нужно обязательно добавить сахар. Морковь тоже жарится отдельно — с добавлением соли, сахара и немного белого сухого. Говядина обжаривается на сильном огне, солится и перчится. А сама гречка варится совершенно обособленно (она должна получиться сухой, зернышко к зернышку — никакой каши!). Туда закидываю добрый кусок сливочного масла, чтобы она рассыпалась. И только в самом конце смешиваю кашу с луком, морковью и мясом и даю постоять минут 10.

Алексей, о чем вы мечтаете?

Моя главная мечта — перевезти мастерскую на «первую линию», куда-нибудь на Куйбышева или Ленинградскую, чтобы нас было видно с улицы. Сейчас люди нас просто не видят, так как наши окна выходят во двор. И, конечно, очень не хватает площади. У меня огромное количество уникальных литер лежит в коробках, они скрыты от глаз. А мне безумно хочется разложить их на открытых стеллажах, сделать красивую подсветку, чтобы люди могли прийти и рассмотреть каждую букву. Если будет просторное помещение, я бы открыл детские кружки! Это был бы совершенно другой масштаб, новый шаг для мастерской. Только дайте мне такую возможность, и вы увидите, сколько всего я еще придумаю. А идей у меня бесконечное множество.