Андрей Кочетков: «Ностальгия — это отличный инструмент, когда ты хочешь донести до аудитории важную мысль, а не когда ты просто продаешь ее ради продажи»

«Одно дело, когда историю пересказывает по бумажке посторонний человек, и совсем другое — когда ты делишься чем-то личным»

Андрей, вас все знают как главного идеолога «Том Сойер Феста». И вдруг — экскурсия по девяностым. Почему вы выбрали именно это время?

Профессиональным экскурсоводом я никогда не был! Но когда появился «Том Сойер Фест», в город стало приезжать очень много гостей из разных регионов России — архитекторов, урбанистов, журналистов... Я постоянно водил их по городу и показывал им локальные достопримечательности. А музейные экскурсии логически вытекли из того, что я возглавил музей Алабина.

Почему вообще возникла тема именно 1990 года? У здания, где сейчас находится музей, довольно сложная судьба: оно открылось 19 апреля 1990 года и почти сразу как будто потеряло свой первоначальный смысл — всего через полтора года распался Советский Союз. И здание начали использовать самым разным образом. Уже в том же девяностом году там прошла выставка Ильи Глазунова — художника, который был максимально далек от ленинизма.

Что еще находилось в этом здании в разное время?

Там вовсю торговали и бытовой техникой, и компакт-дисками, и даже обувью — все это было похоже на мини-рынок! Потом сюда переехал краеведческий музей, у которого на тот момент особо не было средств на создание новой внятной экспозиции. В итоге получились странные, хаотичные наслоения на интерьеры бывшего Ленинского мемориала. Так что тема девяностых очень знаковая для этого места!

И почему, собственно, родилась эта экскурсия? Мне очень хотелось изменить оптику горожан и их взгляд на само здание музея — большую архитектуру, зрелый советский модернизм, над которым работали ведущие специалисты: главным архитектором был москвич Евгений Розанов, а с нашей стороны в работе участвовал главный архитектор Куйбышева Алексей Моргун.

И, кстати, это последнее крупное общественное здание, построенное в советскую эпоху. В каком-то смысле — архитектурный финал целого этапа развития страны. Но у горожан к нему до сих пор неоднозначное отношение: многим оно кажется непонятным, пыльным, с неоднозначным назначением. Мне хотелось донести мысль, что мы имеем дело с масштабной архитектурой, со знаковым продуктом своей эпохи. Об этом важно говорить. И хотя здание официально не признано объектом культурного наследия, если какое-то сооружение позднего советского периода в городе и достойно статуса памятника, то это, в первую очередь, оно.

Как подбирались локации в музее под каждый период девяностого года?

Когда ты почти пять лет ежедневно находишься в одном здании, начинаешь буквально его чувствовать! Такая масштабная архитектура тебя захватывает. Ежедневно проходя под 19-метровым портретом Ленина, все равно не перестаешь удивляться, становишься в каком-то смысле «рабом лампы» этого места. Маршрут строился просто: мне были доступны все ходы и выходы, и я придумал необычную, нелинейную «змейку».

Не каждый директор музея будет сам проводить экскурсию, это скорее исключение из правил. Не было ли у вас идеи передать эту миссию кураторам или другим музейным сотрудникам? Почему для вас было важно вести ее самому?

Тут сошлись два фактора. Во-первых, действительно, одной из моих важных миссий было поменять оптику восприятия этого здания у горожан. А хочешь сделать хорошо — сделай сам. Во-вторых, обе созданные нами экскурсии про девяностые годы (которые не повторяют друг друга!) завязаны в том числе на моих личных воспоминаниях. Я один из немногих людей в музее, кто застал те самые полтора года перед распадом СССР и лично участвовал в приеме детей в октябрята прямо в этих стенах. Мне кажется, здесь была важна именно личная память, живые эмоции. Одно дело, когда историю пересказывает по бумажке посторонний человек, и совсем другое — когда ты делишься чем-то личным.

«К нам приходили совершенно разные люди, и выводы после экскурсии они делали противоположные: от «никогда больше это не должно повториться» до «это было лучшее время моей жизни»

Почему был выбран формат соединения экскурсионной программы с музыкальным сопровождением? В чем суперсила этих двух форматов?

Во-первых, я думал, что если делаю экскурсию сам, мне нужно опереться на свои личные суперспособности. А поскольку я десять лет был директором музыкального фестиваля, у меня очень много друзей (и отлично налаженные контакты!) в этой сфере. Музыка — это то, в чем я хорошо разбираюсь, и люди из этой сферы меня прекрасно понимают. Поэтому у нас получился концептуальный тандем с Димой Дмитриевым: мы вместе придумывали, куда расставить какие песни. С одной стороны, опирались на мои воспоминания, чтобы музыка гармонично сочеталась с текстом. С другой стороны, Дима выстраивал музыкальную драматургию: какая песня должна идти в определенный момент. Тут уже сработал его концертный опыт — он точно знал, где нужно «грянуть», а где, наоборот, поставить что-то томительное и тихое.

Какой самой необычной обратной связью делились посетители?

Дело в том, что когда экскурсий стало много, у нас получился своего рода конвейер, и, к сожалению, мы не могли долго общаться с людьми после завершения программы. Но на первых порах мы старались собирать обратную связь от тех посетителей, у которых сохранились собственные воспоминания. Кстати, интересно, что приходили как совсем молодые люди, которые не застали ту эпоху и смотрели на нее как на историю, так и те, кто все прекрасно помнит. Вот они и делились с нами удивительными сюжетами! Например, вспоминали времена, когда деньги обесценились, купить на них что-то было нереально. Но была водка по талонам: рассказывали, сколько бутылок нужно было отдать, чтобы тебе залили два куба бетона. «Беленькая» тогда реально служила твердой валютой! Или приходили люди, которые активно участвовали в торговой и культурной жизни города — привозили, например, импортное белье в Куйбышев.

Был ли негатив после посещения экскурсии? Делились ли какими-то моментами, которые, может быть, не докрутили или, наоборот, сильно романтизировали?

Мне кажется, все вышло достаточно взвешенно. Мы очень старались сделать историю неоднородной. К нам приходили совершенно разные люди, и выводы после экскурсии они делали противоположные: от «никогда больше это не должно повториться» до «это было лучшее время моей жизни». Это говорит о том, что мы, как и полагается музейной, научной институции, смогли выдержать баланс. Были единичные негативные отклики — например, что в программе многовато «шуток-прибауток». Но мне кажется, только так и нужно рассказывать историю, чтобы она была интересна широкому кругу людей, а не только узким специалистам.