Как не потерять себя в погоне за трендами, и причем тут Лабубу? Отвечает Нина Ванина

Автор ТГ-канала «Ванина встала и пошла

За последние несколько дней таргетированная реклама предложила мне три разных курса с одинаковым названием: «Аутентичное что-то там». Создатели обещали помочь найти индивидуальность, хотя сами ее потеряли. Или вот: в директ запрещенной сети нет-нет да и постучатся «распаковщики личности» (так и представляю свою личность в коробке, обернутой стрейч-пленкой). Те обещают «достать из меня глубинные смыслы» шаблонной рассылкой.

В удивительное время живем. Мир еще никогда не был столь дуальным: в стремлении быть актуальными, индивидуальными, «не такими как все», мы подхватываем тренды, отправляем в корзину очередной жакет оттенка mocha mouse и радостно сливаемся в общей массе цвета подтаявшего шоколадного мороженого. В погоне за идентичностью мы все дальше от нее. Но винить нас в этом нельзя.

Поколение миллениалов отрывается: в свое время мы не доиграли в Барби и Play Station, не наелись вдоволь «Киндер сюрпризов» с чупа-чупсами. На заботе о «внутреннем ребенке» и строится маркетинг love-брендов. «Вы наконец-то можете себе это позволить», – кричат нам новые коллекции, которые выходят чаще, чем мы видимся с родственниками.

Зумерам гипер-потребление продают чуть в другой обертке: внутреннего ребенка следует «подкармливать», ведь так страшно выходить в эту взрослую жизнь. Шутка ли, при такой ипотечной ставке. А с капучинкой на кокосовом и плюшевым Лабубу на сумке, который выйдет из моды быстрее, чем я сдам эту колонку редактору, в целом терпимо.

Любопытно, что попытки ограничить вещизм и перестать следовать трендам приводят к появлению нового массового тренда. Помните увлечение минимализмом и эстетикой clean girl? Расхламление, избавление от визуального шума ради чистоты пространства и помыслов требует… нет, не удаления приложений маркетплейсов со смартфона. Оно требует новых покупок: эстетичной посуды, эргономичных контейнеров для организации пространства и онлайн-курса, меняющего мышление.

Вещи для нас – давно уже не вещи. Это наш инструмент коммуникации с миром. Бывает так, что человек говорит одно, но визуальный его образ расходится с декларируемым. Когда адепт эко-культуры покупать по десять пар кроссовок в сезон. Или завсегдатай ночных клубов резко подсаживается на ЗОЖ. Замечали такие несостыковки? Доверие к человеку теряется.

Если так случилось, что вы – человек публичный, и того пуще регулярно создаете контент о себе, поразмыслите о том, что говорят о вас вещи. Рационализатор и контрол-фрик, что носит один костюм по пять лет. Легкомысленная простушка, снова и снова выставляющая фото из примерочной. Шопоголик, который не в силах отказать рекомендациям блогера. Нравится ли вам этот образ? Насколько он отражает вас? Что же на самом деле сделает нас настоящими, аутентичными, если хотите? Честность.

Вы удивитесь, но поразмыслив и ответив на эти вопросы честно, можно прийти к выводу, что в жизни есть место сумкам из прошлых коллекций и в целом уже нет желания покупать очередную лабуду. Ой, Лабубу!