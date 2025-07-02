Алина Бобер: «Я не совсем вписываюсь в нынешние тренды: на видео я та самая русская женщина – с прекрасным аппетитом и лещами!»

Алина Бобер ака кулинарная дива Алина – на миллион процентов из десяти – суперхит с волжских берегов! В своем блоге на (!) сто шестьдесят тысяч подписчиков она делится рецептами приворотных блюд, дает лещей (в этом году его получил сам Константин Ивлев), учит женским хитростям и показывает, что такое настоящий кайф – по-самарски.
«Мне писали, что женщина вообще не должна прикасаться к святому – приготовлению мяса»
Как вообще Алина Бобер стала Алиной кулинарной дивой?
Все началось с того, что мы с подругой решили открыть бизнес – студию эстетики лица и тела «Сахар и воск». Ничего не знали ни про развитие своего дела, ни про продвижение личного бренда – и пошли этому учиться. После курсов я решилась на грандиозное для себя событие – изменила приватность в своей соцсети и сделала страницу открытой для всех. До этого просто не понимала, зачем это вообще нужно, ведь я не публичная личность, а «мама троих ангелочков и жена своего лучшего мужа».
Не хотелось допускать чужих людей в свою жизнь?
Да. Во-первых, мне нечего было показывать, во-вторых, не хотелось выставлять напоказ личное. Но запуск бизнеса требовал перемен! Я начала не только показывать, как выстроена наша работу в студии – с нуля, но и делиться лайфстайлом. Так как я проводила больше всего времени на кухне – а я очень люблю готовить! – у меня стали спрашивать разные рецепты. Тогда я искренне удивлялась, что кто-то может легко и просто управлять бизнесом, а вот пожарить котлету – нет, как будто это целое искусство! Так я начала записывать рецепты, познакомилась с контентмейкером Анастасией, и у нас случился мэтч. Два года мы снимали с ней эстетические ролики, которые – к моему удивлению – залетали редко и обычно набирали по две тысячи просмотров. Но блог при этом развивался и рос. И мы решили немного сменить вектор – снимать еще и «женские советы» – от меня лично.
А любовь к готовке – она откуда?
От моей бабушки. Она была настоящей русской женщиной, работала поваром в советской столовой. Я часто вспоминаю, как мы вместе готовили щи, пельмени и пирожки на шестиметровой кухне на Мехзаводе. Да и у нас в семье действует такой уклад, что мужчину надо кормить, для мужчин надо готовить. Так что как только я влюбилась в своего будущего мужа, и мы стали жить вместе, естественно, я сразу же кинулась на кухню!
Какие три блюда любит ваш муж?
Борщ, оливьешечку и пюре с котлетой. А еще – мусаку, но я редко ее готовлю. Надо бы почаще!
Какое видео залетело первым?
С рецептом шашлыка, где я буквально запретила мариновать мясо в уксусе! Это сильно триггернуло аудиторию: мне писали, что женщина вообще не должна прикасаться к святому – приготовлению мяса. В один из вечеров мы собрались с подружками и за игристым читали все эти хейтерские комментарии – смеялись до слез!
Не задевало?
Нет! Мое образование психолога не давало загрузиться. Да и в целом я понимала, на что иду: хейт в блогерской жизни – двигатель прогресса. Но, кстати, я люблю иногда поотвечать на комментарии – в основном злым мужчинам. Я уверена, что у них просто не должно быть свободного времени на то, чтобы писать ерунду в соцсетях – особенно незнакомым женщинам.
А когда появился тот самый – уже легендарный – лещ?
Это было второе видео, которое завирусилось в Сети. Я обожаю соленую сушеную рыбу, особенно лещей! Мы с оператором Настей купили рыбину на Губернском рынке, принесли домой, и я начала разделывать ее на камеру – буквально варварским способом. При этом выглядела я классно: с маникюрами, в украшениях и с красными губами! Диссонанс? А то. В итоге ролик разошелся по всей России и ближнему зарубежью, очень много подписчиков прибавилось из Казахстана! А еще он разлетелся по мужицким чатам про рыбалку.
«Мне кажется, я вне трендов – я и есть тренд»
Почти два года видео в блоге не залетали. Не было ли в те моменты желания все бросить?
Да, был кризисный момент, когда я сильно устала этим заниматься. Но во время одного из обучений услышала важную для себя фразу, что надо найти именно свое. И правда, как только я начала быть в кадре самой собой, все сразу получилось.
Сложно ли подстраиваться под постоянно меняющиеся тренды?
Мне в этом плане вообще не трудно, потому что у меня яркий индивидуальный блог. И я не совсем вписываюсь в нынешние тренды: на видео я та самая русская женщина – с прекрасным аппетитом и лещами! И вот это «настоящее» как раз и нравится моим подписчикам. Мне кажется, я вне трендов – я и есть тренд.
Насколько вы настоящая в блоге?
Я в жизни такая же, как и на видео. Не скрываю, что во мне есть доля хабальства, в котором есть некий шарм, капля агрессивности, но в то же время – нежность и женская мудрость. Конечно, на съемках я немного гиперболизирую каждую из этих сторон.
Есть ли поступок из интернетной жизни, за который стыдно?
Не стыдно, а слегка неприятно. Как-то я сняла ироничное видео, в котором отвечала на вопрос: «Норма ли, если у моего парня есть жена?» Тогда сказала, что да, ведь он всегда будет обут, одет, накормлен и напоен. Жена – друг человека, конечно, это норм. От меня стали отписываться женщины, не понимая, что, конечно, это шутка. Я задела чьи-то боли, хотя совершенно этого не хотела. Осадочек остался.
А что изо дня в день заставляет гордиться блогом?
Когда мне пишут, что мой блог не дает людям загрустить, что жизнь после просмотра моих роликов не кажется такой уж и плохой. А еще приятно, когда у меня спрашивают совета. И это очень ценно! Мои ролики – это средство от хандры и сплошной позитив. А еще я мотивирую женщин на ношение красной помады и акцентных украшений, мотивирую раскрывать свою сексуальность и не стесняться ее!
Бывает ли такое, что узнают на улице?
О да! Причем в самый неожиданный момент. Например, в Турции, после того, как я выпила бутылочку игристого, ко мне подошла подписчица – вероятно, тоже в приподнятом настроении: мы обнялись и начали танцевать. А еще был похожий случай в Грузии – там на одной из туристических улиц меня узнала семейная пара из Казахстана. Я обещала приехать в их вкусную и красивую страну! Меня часто подписчики приглашают в свои регионы и страны: и на Байкал, и в Крым, и в Узбекистан, и в Дагестан, и в Осетию! Много подписчиков среди русских, которые живут за рубежом. Пишут, что скучают по России, а мой блог для них – услада для глаз и бальзам для души.
А из Самары?
В Самаре тоже узнают. И я очень люблю это общение!
«После съемок я полтора часа ждала Ивлева в коридоре – с лещом!»
Недавно вы приняли участие в шоу «Шефы против домохозяек» от телеканала «Пятница»…
Это было очень классно! Меня удивило и обрадовало само приглашение! Естественно, я прошла кастинг, приехала на передачу и – как итог – получила просто потрясающий опыт. Огромное количество камер, студийный свет и просто сумасшедший процесс готовки! Первый тур, конечно, был моим звездным часом: я приготовила самые вкусные котлеты, которые Константин Ивлев наворачивал за обе щеки!
А из чего были котлеты?
Из рыбы, конечно же. Ну, а в следующем туре мне немножко не повезло – случилось все, что могло случиться: сломалась мясорубка, я порезала палец, вместо сливок налила в соус кефир. Тем не менее мое блюдо тоже оценили как хорошее. В финал я не прошла, но зато запомнилась всем как королева котлет из Самарушки.
После съемок я полтора часа ждала Ивлева в коридоре – с лещом! Он торопился на съемки, но я его буквально уговорила на пару фото.
На съемочной площадке – я так понимаю – вы как рыба в воде?
Совершенно! Первое время оцепенение было, скорее всего, оттого, что мне было сложно собраться с силами в стрессовой ситуации. Мне кажется, я плохо подготовилась к съемкам психологически. Есть над чем работать!
«Я рекламировала средства от тараканов! Трэш? Да! Но это просто надо видеть»
Какое процентное соотношение в вашем блоге между рекламным и нерекламным контентами?
Я стараюсь брать минимум рекламы, потому что понимаю, что людей она откровенно бесит. В процентах – тридцать к семидесяти. Всегда пытаюсь снимать рекламные ролики в формате мини-сериала – с продуманным сценарием.
Что никогда не будете рекламировать?
Гадания и прочую эзотерику. Да и все, что может нанести человеку вред – финансовый или моральный.
А какая рекламная интеграция была самой запоминающейся?
Я рекламировала средства от тараканов! Трэш? Да! Но это просто надо видеть.
Сколько рабочих часов в ваших сутках?
Не знаю, как точно посчитать, сколько занимает блогерская работа. Целый день? Возможно. Выходные, например, бывают крайне редко. Но меня это не напрягает – я правда люблю то, что делаю. Хотя пока что золотой середины между отдыхом и работой мне найти так и не удалось.
Как отдыхает кулинарная дива Алина?
Я очень люблю отдыхать на природе, для меня это источник жизненных сил и энергии. Обожаю Заволгу, горы – в разных странах – моря! Ну, и, конечно же, отдых не обходится без вкусной еды, посиделок с друзьями и разговоров у костра.
Как вы думаете, помогает ли ваш блог в привлечении туристов в Самарскую область?
Однозначно, да! Вы не представляете, как часто меня благодарят за то, что я по-новому открываю для подписчиков нашу область. Очень горжусь тем, что я популяризирую Самарушку.
Какой вы видите себя через условный год?
Конечно, я хочу миллион подписчиков! Мечтаю сняться в кино и принять участие в ток-шоу, где надо выживать в сложных условиях. В общем, мне такое очень интересно!
Текст: Ксения Возгорькова
Продюсер: Елизавета Петухова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Юлия Фаворова
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