Алина Бобер: «Я не совсем вписываюсь в нынешние тренды: на видео я та самая русская женщина – с прекрасным аппетитом и лещами!»

«Мне кажется, я вне трендов – я и есть тренд»

Почти два года видео в блоге не залетали. Не было ли в те моменты желания все бросить?

Да, был кризисный момент, когда я сильно устала этим заниматься. Но во время одного из обучений услышала важную для себя фразу, что надо найти именно свое. И правда, как только я начала быть в кадре самой собой, все сразу получилось.

Сложно ли подстраиваться под постоянно меняющиеся тренды?

Мне в этом плане вообще не трудно, потому что у меня яркий индивидуальный блог. И я не совсем вписываюсь в нынешние тренды: на видео я та самая русская женщина – с прекрасным аппетитом и лещами! И вот это «настоящее» как раз и нравится моим подписчикам. Мне кажется, я вне трендов – я и есть тренд.

Насколько вы настоящая в блоге?

Я в жизни такая же, как и на видео. Не скрываю, что во мне есть доля хабальства, в котором есть некий шарм, капля агрессивности, но в то же время – нежность и женская мудрость. Конечно, на съемках я немного гиперболизирую каждую из этих сторон.

Есть ли поступок из интернетной жизни, за который стыдно?

Не стыдно, а слегка неприятно. Как-то я сняла ироничное видео, в котором отвечала на вопрос: «Норма ли, если у моего парня есть жена?» Тогда сказала, что да, ведь он всегда будет обут, одет, накормлен и напоен. Жена – друг человека, конечно, это норм. От меня стали отписываться женщины, не понимая, что, конечно, это шутка. Я задела чьи-то боли, хотя совершенно этого не хотела. Осадочек остался.

А что изо дня в день заставляет гордиться блогом?

Когда мне пишут, что мой блог не дает людям загрустить, что жизнь после просмотра моих роликов не кажется такой уж и плохой. А еще приятно, когда у меня спрашивают совета. И это очень ценно! Мои ролики – это средство от хандры и сплошной позитив. А еще я мотивирую женщин на ношение красной помады и акцентных украшений, мотивирую раскрывать свою сексуальность и не стесняться ее!

Бывает ли такое, что узнают на улице?

О да! Причем в самый неожиданный момент. Например, в Турции, после того, как я выпила бутылочку игристого, ко мне подошла подписчица – вероятно, тоже в приподнятом настроении: мы обнялись и начали танцевать. А еще был похожий случай в Грузии – там на одной из туристических улиц меня узнала семейная пара из Казахстана. Я обещала приехать в их вкусную и красивую страну! Меня часто подписчики приглашают в свои регионы и страны: и на Байкал, и в Крым, и в Узбекистан, и в Дагестан, и в Осетию! Много подписчиков среди русских, которые живут за рубежом. Пишут, что скучают по России, а мой блог для них – услада для глаз и бальзам для души.

А из Самары?

В Самаре тоже узнают. И я очень люблю это общение!

«После съемок я полтора часа ждала Ивлева в коридоре – с лещом!»

Недавно вы приняли участие в шоу «Шефы против домохозяек» от телеканала «Пятница»…

Это было очень классно! Меня удивило и обрадовало само приглашение! Естественно, я прошла кастинг, приехала на передачу и – как итог – получила просто потрясающий опыт. Огромное количество камер, студийный свет и просто сумасшедший процесс готовки! Первый тур, конечно, был моим звездным часом: я приготовила самые вкусные котлеты, которые Константин Ивлев наворачивал за обе щеки!

А из чего были котлеты?

Из рыбы, конечно же. Ну, а в следующем туре мне немножко не повезло – случилось все, что могло случиться: сломалась мясорубка, я порезала палец, вместо сливок налила в соус кефир. Тем не менее мое блюдо тоже оценили как хорошее. В финал я не прошла, но зато запомнилась всем как королева котлет из Самарушки.

После съемок я полтора часа ждала Ивлева в коридоре – с лещом! Он торопился на съемки, но я его буквально уговорила на пару фото.

На съемочной площадке – я так понимаю – вы как рыба в воде?

Совершенно! Первое время оцепенение было, скорее всего, оттого, что мне было сложно собраться с силами в стрессовой ситуации. Мне кажется, я плохо подготовилась к съемкам психологически. Есть над чем работать!

«Я рекламировала средства от тараканов! Трэш? Да! Но это просто надо видеть»

Какое процентное соотношение в вашем блоге между рекламным и нерекламным контентами?

Я стараюсь брать минимум рекламы, потому что понимаю, что людей она откровенно бесит. В процентах – тридцать к семидесяти. Всегда пытаюсь снимать рекламные ролики в формате мини-сериала – с продуманным сценарием.

Что никогда не будете рекламировать?

Гадания и прочую эзотерику. Да и все, что может нанести человеку вред – финансовый или моральный.

А какая рекламная интеграция была самой запоминающейся?

Я рекламировала средства от тараканов! Трэш? Да! Но это просто надо видеть.

Сколько рабочих часов в ваших сутках?

Не знаю, как точно посчитать, сколько занимает блогерская работа. Целый день? Возможно. Выходные, например, бывают крайне редко. Но меня это не напрягает – я правда люблю то, что делаю. Хотя пока что золотой середины между отдыхом и работой мне найти так и не удалось.

Как отдыхает кулинарная дива Алина?

Я очень люблю отдыхать на природе, для меня это источник жизненных сил и энергии. Обожаю Заволгу, горы – в разных странах – моря! Ну, и, конечно же, отдых не обходится без вкусной еды, посиделок с друзьями и разговоров у костра.

Как вы думаете, помогает ли ваш блог в привлечении туристов в Самарскую область?

Однозначно, да! Вы не представляете, как часто меня благодарят за то, что я по-новому открываю для подписчиков нашу область. Очень горжусь тем, что я популяризирую Самарушку.

Какой вы видите себя через условный год?

Конечно, я хочу миллион подписчиков! Мечтаю сняться в кино и принять участие в ток-шоу, где надо выживать в сложных условиях. В общем, мне такое очень интересно!