Собака.ru собралась – с мыслями и чатом-gpt – и задала пять глупых вопросов бармену «Бори» Петру Панихину. Получили такие же ответы. Все просто!

Что будет, если смешать в одном стакане все напитки, которые есть в баре?

Получится Антон Ладецкий.

Как выглядит «счастье» в стакане?

Сорбент до, вовремя и после вечеринки.

Что будешь делать, если в баре закончатся – внезапно! – все напитки?

Закроюсь и пойду в «Ветерок».

Если бы у гостей из «Бори» был один знак зодиака, то каким бы он был?

Александр Шепс сказал, что все девы.

Какую фразу можно услышать и во время собеседования, и вечером в баре?

«Вечер в хату».