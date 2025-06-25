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Дорогой дневник! Собака.ru задала пять глупых вопросов бармену Петру Панихину

Собака.ru собралась – с мыслями и чатом-gpt – и задала пять глупых вопросов бармену «Бори» Петру Панихину. Получили такие же ответы. Все просто! 

Что будет, если смешать в одном стакане все напитки, которые есть в баре? 

Получится Антон Ладецкий.

Как выглядит «счастье» в стакане?

Сорбент до, вовремя и после вечеринки.

Что будешь делать, если в баре закончатся – внезапно! – все напитки? 

Закроюсь и пойду в «Ветерок». 

Если бы у гостей из «Бори» был один знак зодиака, то каким бы он был?

Александр Шепс сказал, что все девы.

Какую фразу можно услышать и во время собеседования, и вечером в баре?

«Вечер в хату».

Фото: Архивы пресс-служб

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