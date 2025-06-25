Дорогой дневник! Собака.ru задала пять глупых вопросов бармену Петру Панихину

Собака.ru собралась – с мыслями и чатом-gpt – и задала пять глупых вопросов бармену «Бори» Петру Панихину. Получили такие же ответы. Все просто!
Что будет, если смешать в одном стакане все напитки, которые есть в баре?
Получится Антон Ладецкий.
Как выглядит «счастье» в стакане?
Сорбент до, вовремя и после вечеринки.
Что будешь делать, если в баре закончатся – внезапно! – все напитки?
Закроюсь и пойду в «Ветерок».
Если бы у гостей из «Бори» был один знак зодиака, то каким бы он был?
Александр Шепс сказал, что все девы.
Какую фразу можно услышать и во время собеседования, и вечером в баре?
«Вечер в хату».
Фото: Архивы пресс-служб
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