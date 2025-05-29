Кислотный дождь из глупостей: задали пять странных вопросов Алексею Валиневичу

Продолжаем забрасывать странные вопросы в умных людей, проверяя их на прочность. Сегодня под кислотный дождь из глупостей от Собака.ru попал диджей Алексей Валиневич.
Саундтрек из твоих снов – какой он?
Я не сплю. Никогда.
Забыть флешку на диджей-сет – стрем или норм?
Можно всегда украсть ее у диджея, которого ты меняешь. Норм.
Почему тренды меняются, а Кадышева – навсегда?
Потому что до этого была «Кадышева возвращается», а после будет «Кадышева и Робин».
Какая у тебя самая любимая кнопка на пульте?
ВЫКЛ, но вообще люблю крутить ENCODER.
Что полезнее: тарелка овсянки по утрам или курсы по диджеингу?
От овсянки по утрам вы захотите спать и наберете вес, а от курсов по диджеингу вы можете стать диджеем. Конечно, овсянка полезнее.
Фото: Архивы пресс-служб
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