Анастасия Сорокина: «Мне нравится в самарцах умение наслаждаться жизнью по-настоящему и чувствовать ее на кончиках пальцев»

«В этом весь смысл урбанистики: проектируя дом, мы должны сразу продумать, какой будет жизнь внутри него и как будет развиваться территория рядом с ним»

В конце марта вы перешли на новую должность. Кардинально ли изменились ваши рабочие задачи?

Ключевая задача – навести в городах уют – осталась прежней. Под уютом подразумеваю приведение в порядок и объектов культуры и культурного наследия, и городской среды, и общественных пространств, и дворовых территорий, и в целом градостроительную политику. Но мои обязанности, конечно, расширились: теперь я в ответе и за развитие всех креативных индустрий.

Креативная индустрия – это довольно общее понятие. Как вы определяете его для себя?

Если простыми словами, креативная индустрия – это индустрия, построенная на интеллектуальной и творческой деятельности. Всегда привожу в пример архитектуру, где результатом труда команды или специалиста становится архитектурный проект. С одной стороны, здесь много творчества: придумать объект, проработать его в деталях, но с другой – для реализации нужны четко отлаженные процессы. В последние годы сфера архитектуры активно и качественно развивается в России, проекты кратно выросли в цене, сильные архитекторы смогли построить полноценный бизнес – быть архитектором сейчас снова модно.

Другие примеры креативных индустрий – кино, театр, гастрономия, музеи, галереи, медиа, издательства, музыка, дизайн и многое другое. Но важно понимать, что развитие креативных индустрий – это не то же самое, что развитие творчества: здесь работа направлена на повышение качества создания интеллектуального продукта и его продвижение. Помощь представителям разных креативных индустрий становится сильнее.

Возвращаясь к архитектуре – здесь есть и множество сложностей, и огромный потенциал для развития. И наша задача – погрузиться в существующие проблемы целой архитектурной сферы Самарской области с головой, понять, где нужно что-то улучшить и усилить, а где – всего лишь немного помочь, и сделать это, предусмотрев различные меры поддержки.

Какие основные проблемы есть в Самаре в 2025 году? На что вы будете делать акцент в вашей работе?

Если продолжать тему креативных индустрий, то нужно выстроить полноценное сильное направление. Раньше в регионе это было скорее факультативом – считаю это недостатком. В каждой отдельной индустрии есть свои проблемы, и наша задача – начать их точечно – и одновременно системно – решать.

А если говорить про все курируемые мной сферы, то проблем много – и они разные. Первая – и очень важная – сохранение исторического наследия. Нет смысла делиться моим мнением о состоянии, например, исторического поселения Самары и многих объектов, – все все видят. Да, с одной стороны, в России уже есть тот самый ценный опыт, который мы можем применить в нашей работе, но, с другой, его может быть недостаточно – конкретно для Самары.

Вторая – нужно понять, как сформировать новые подходы к архитектуре, чтобы она была современной, но красиво вписывалась в ландшафт и историю каждого города. И в целом пересмотреть сложившуюся градостроительную политику. Здесь мы уже сделали главный шаг – создали отдельное министерство по градостроительной политике, выделили самостоятельное направление, отвечающее за гармоничное развитие территорий Самарской области.

Верно ли я понимаю, что вы по образованию архитектор…

Архитектор-реставратор, но отношу себя к градостроителям и урбанистам. Долгое время работала и в государственных, и в муниципальных, и в коммерческих структурах, но каждый раз решала похожие задачи – создавала и развивала пространства, территории и объекты, наполняла город жизнью. В этом весь смысл урбанистики: проектируя дом, мы должны сразу продумать, какой будет жизнь внутри него и как будет развиваться территория рядом с ним. Это, конечно, метафора – и под «домом» я подразумеваю район, город и целый регион.

В Самаре очень заметен опыт чемпионата мира, вернее, подготовки к нему. Как вы считаете, городу нужны мероприятия федерального и даже мирового уровней?

Городу, конечно, они нужны: любой мегапроект или участие в крупных мероприятиях – это, с одной стороны, дополнительное финансирование – зачастую и на городскую инфраструктуру, а с другой, консолидация усилий в моменте – собрался, сделал, получил результат. Это мотивирует команду и помогает круто выстроить совместную работу вокруг общей амбициозной цели. При этом проведение мероприятия должно быть оправданным: организация не ради организации, а ради большого и значимого для города или региона результата.

Есть ли направления в креативных индустриях – кроме архитектуры – которые требуют незамедлительного внимания?

В январе мы выбрали несколько приоритетных направлений на 2025 год: архитектура, кино, гастрономия и мода. Эти направления пилотные, мы выстраиваем на них весь процесс развития конкретной креативной индустрии. Отработаем и будем применять полученный опыт на других сферах. Сразу поясню, что при выборе мы опирались не на цифры, какая индустрия больше представлена в экономике Самарской области, а на синхронизацию с другими задачами в развитии региона. Улучшать градостроительную политику можно только с качественной архитектурой, в развитии туризма поможет и гастрономия, и кино, а мода уже и так сильна – она имеет свой ежегодный фестиваль. Но стоит помнить, что вся работа, связанная с развитием креативных индустрий, должна быть системной: не бывает такого, что мы выбираем исключительно одно направление и работаем только с ним. Это постоянная синергия – разных креативных индустрий. В этом году мы запланировали полноценное исследование креативных индустрий Самарской области, чтобы увидеть на цифрах и в данных, какая из них действительно сильнее развивается, а каким – стоит еще подрасти.

Надеюсь и верю, что вскоре в списке приоритетных задач окажутся еще и СМИ.

Обязательно. Но СМИ в Самаре – это сложное направление, в него нужно долго и внимательно погружаться. Уже поняла, что здесь можно свободно развиваться различным медиа с интересным и качественным контентом. Слежу пока за некоторыми классными телеграм-каналами и крупными СМИ.