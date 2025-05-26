Анастасия Сорокина: «Мне нравится в самарцах умение наслаждаться жизнью по-настоящему и чувствовать ее на кончиках пальцев»

Креатив под контролем! Знакомьтесь, Анастасия Сорокина: в конце марта она заняла должность заместителя председателя областного правительства по креативным индустриям. Упустить свой шанс одними из первых поговорить с представителем новой для города сферы Собака.ru, конечно же, не могла, и вот что из этого вышло: обсудили приоритетные направления в развитии креативных индустрий, определились с главными символами Самары, дали понятное каждому самарцу определение «волжского вайба» и поймали Анастасию на слове, что в этом году она обязательно побывает Заволгой. А мы ведь проверим!
«В этом весь смысл урбанистики: проектируя дом, мы должны сразу продумать, какой будет жизнь внутри него и как будет развиваться территория рядом с ним»
В конце марта вы перешли на новую должность. Кардинально ли изменились ваши рабочие задачи?
Ключевая задача – навести в городах уют – осталась прежней. Под уютом подразумеваю приведение в порядок и объектов культуры и культурного наследия, и городской среды, и общественных пространств, и дворовых территорий, и в целом градостроительную политику. Но мои обязанности, конечно, расширились: теперь я в ответе и за развитие всех креативных индустрий.
Креативная индустрия – это довольно общее понятие. Как вы определяете его для себя?
Если простыми словами, креативная индустрия – это индустрия, построенная на интеллектуальной и творческой деятельности. Всегда привожу в пример архитектуру, где результатом труда команды или специалиста становится архитектурный проект. С одной стороны, здесь много творчества: придумать объект, проработать его в деталях, но с другой – для реализации нужны четко отлаженные процессы. В последние годы сфера архитектуры активно и качественно развивается в России, проекты кратно выросли в цене, сильные архитекторы смогли построить полноценный бизнес – быть архитектором сейчас снова модно.
Другие примеры креативных индустрий – кино, театр, гастрономия, музеи, галереи, медиа, издательства, музыка, дизайн и многое другое. Но важно понимать, что развитие креативных индустрий – это не то же самое, что развитие творчества: здесь работа направлена на повышение качества создания интеллектуального продукта и его продвижение. Помощь представителям разных креативных индустрий становится сильнее.
Возвращаясь к архитектуре – здесь есть и множество сложностей, и огромный потенциал для развития. И наша задача – погрузиться в существующие проблемы целой архитектурной сферы Самарской области с головой, понять, где нужно что-то улучшить и усилить, а где – всего лишь немного помочь, и сделать это, предусмотрев различные меры поддержки.
Какие основные проблемы есть в Самаре в 2025 году? На что вы будете делать акцент в вашей работе?
Если продолжать тему креативных индустрий, то нужно выстроить полноценное сильное направление. Раньше в регионе это было скорее факультативом – считаю это недостатком. В каждой отдельной индустрии есть свои проблемы, и наша задача – начать их точечно – и одновременно системно – решать.
А если говорить про все курируемые мной сферы, то проблем много – и они разные. Первая – и очень важная – сохранение исторического наследия. Нет смысла делиться моим мнением о состоянии, например, исторического поселения Самары и многих объектов, – все все видят. Да, с одной стороны, в России уже есть тот самый ценный опыт, который мы можем применить в нашей работе, но, с другой, его может быть недостаточно – конкретно для Самары.
Вторая – нужно понять, как сформировать новые подходы к архитектуре, чтобы она была современной, но красиво вписывалась в ландшафт и историю каждого города. И в целом пересмотреть сложившуюся градостроительную политику. Здесь мы уже сделали главный шаг – создали отдельное министерство по градостроительной политике, выделили самостоятельное направление, отвечающее за гармоничное развитие территорий Самарской области.
Верно ли я понимаю, что вы по образованию архитектор…
Архитектор-реставратор, но отношу себя к градостроителям и урбанистам. Долгое время работала и в государственных, и в муниципальных, и в коммерческих структурах, но каждый раз решала похожие задачи – создавала и развивала пространства, территории и объекты, наполняла город жизнью. В этом весь смысл урбанистики: проектируя дом, мы должны сразу продумать, какой будет жизнь внутри него и как будет развиваться территория рядом с ним. Это, конечно, метафора – и под «домом» я подразумеваю район, город и целый регион.
В Самаре очень заметен опыт чемпионата мира, вернее, подготовки к нему. Как вы считаете, городу нужны мероприятия федерального и даже мирового уровней?
Городу, конечно, они нужны: любой мегапроект или участие в крупных мероприятиях – это, с одной стороны, дополнительное финансирование – зачастую и на городскую инфраструктуру, а с другой, консолидация усилий в моменте – собрался, сделал, получил результат. Это мотивирует команду и помогает круто выстроить совместную работу вокруг общей амбициозной цели. При этом проведение мероприятия должно быть оправданным: организация не ради организации, а ради большого и значимого для города или региона результата.
Есть ли направления в креативных индустриях – кроме архитектуры – которые требуют незамедлительного внимания?
В январе мы выбрали несколько приоритетных направлений на 2025 год: архитектура, кино, гастрономия и мода. Эти направления пилотные, мы выстраиваем на них весь процесс развития конкретной креативной индустрии. Отработаем и будем применять полученный опыт на других сферах. Сразу поясню, что при выборе мы опирались не на цифры, какая индустрия больше представлена в экономике Самарской области, а на синхронизацию с другими задачами в развитии региона. Улучшать градостроительную политику можно только с качественной архитектурой, в развитии туризма поможет и гастрономия, и кино, а мода уже и так сильна – она имеет свой ежегодный фестиваль. Но стоит помнить, что вся работа, связанная с развитием креативных индустрий, должна быть системной: не бывает такого, что мы выбираем исключительно одно направление и работаем только с ним. Это постоянная синергия – разных креативных индустрий. В этом году мы запланировали полноценное исследование креативных индустрий Самарской области, чтобы увидеть на цифрах и в данных, какая из них действительно сильнее развивается, а каким – стоит еще подрасти.
Надеюсь и верю, что вскоре в списке приоритетных задач окажутся еще и СМИ.
Обязательно. Но СМИ в Самаре – это сложное направление, в него нужно долго и внимательно погружаться. Уже поняла, что здесь можно свободно развиваться различным медиа с интересным и качественным контентом. Слежу пока за некоторыми классными телеграм-каналами и крупными СМИ.
«Люди едут за тем, чего у них нет рядом, за тем, что они не могут получить, живя в своем городе»
Насколько тесно связано развитие креативных индустрий и развитие туризма?
На самом деле, все взаимосвязано. Конечно, продукты креативных индустрий могут помочь развитию туризма. Та же киноиндустрия, которую мы уже упоминали в интервью, способна сделать локацию популярной и узнаваемой. Мой любимый пример – турецкая киноиндустрия: мне кажется, побывать в Стамбуле мечтает практически весь мир. И Самара тоже может стать популярным местом. Это же касается театров, сувенирной продукции, гастрономии и моды – все это тоже неотъемлемая часть туристической истории.
Интересно про моду! Есть ли у вас предметы одежды от самарских дизайнеров?
Да, я поддерживаю самарских дизайнеров – у меня есть несколько костюмов и кепка от производителей Volga Mama, платок от Yanik Art, футболки от Маши Горячевой и ожерелье с птичкой.
От какого бренда?
Если честно, я не помню. Купила у местной мастерицы на маркете в «Доме 77».
Вернемся к градозащите: сохранение объектов культурного наследия вы можете назвать неотъемлемой частью туристической истории?
Люди едут за тем, чего у них нет рядом, за тем, что они не могут получить, живя в своем городе. И архитектура, если мы говорим про Самару, может быть одним из звеньев в этой цепи. Поэтому да, это важно.
Будет ли осуществляться поддержка волонтерских проектов и градозащитных сообществ?
В планах, конечно, это есть. Самаре очень повезло и с волонтерами, и с градозащитниками: это те люди, которые по-настоящему любят свой город и заботятся о нем. Тот же проект «Том Сойер Фест» – прекрасный пример бережного отношения к зданиям. У его команды много и других проектов в сфере сохранения наследия. Важно, что люди ценят то, что их окружает, берегут и делятся своим опытом с другими.
Вы уже встречались с самарскими представителями креативных индустрий – какие они?
На протяжении трех месяцев с ноября прошлого года каждую неделю мы проводили круглые столы, на которые приглашали представителей всех креативных индустрий: мы знакомились, общались и старались вместе сформулировать имеющуюся в регионе проблематику.
Первое – и очень важное! – представители креативных индустрий в Самаре просто есть. Второе – они настоящие, искренние, талантливые, но в то же время – разочарованные. Не все, но многие.
В чем?
В том, что им не оказывалась должная поддержка, у них нет какого-то единения, сообщества.
Поиск новых имен – перспективное направление в работе с креативными индустриями?
Одно из основных. Второе – по счету, но не по значимости – это поддержка тех, кто уже силен. Важно сделать так, чтобы они росли, о них больше узнавали, например, не только в Самарской области, но и по всей России. А за ними уже подтянутся те, кто помладше, менее опытные. Мы должны создать возможности, при которых тот, кто действительно захочет развиваться, проявит себя сам – и мы ему в этом поможем.
«Самый главный символ Самары – это Волга»
Вы приехали в Самару из Тулы. Есть ли какие-то фишки, которые вам хотелось бы перенять из города, в котором вы жили долгое время?
Я жила в разных городах, но конкретно в Туле есть ценный опыт изменения течения жизни города благодаря ключевым урбанистическим проектам – например, «Тульской набережной». Казалось бы, придумать, как благоустроить территорию, не так сложно. Но когда специалисты подходят к выбору решений профессионально, то в итоге полностью перезапускают пространство и дают толчок к развитию соседних территорий и новых проектов.
Объясню на примере: до 2017-2018 годов в историческом центре Тулы было страшно находиться: темные улицы, дома, оживленная автомобильная дорога, по сути магистраль… больше там ничего и не было. Губернатор Тульской области принял решение благоустроить набережную и переделать автомобильную дорогу в пешеходную улицу. Реставрация домов, наполнение их новой жизнью и развитие новых объектов позволили родиться интересным проектам, например, в сфере гастрономии и культуры. В городе появился настоящий центр, в нем – новые пространства, а вокруг – закипели изменения и стали сами появляться новые места. И это тот опыт, который стоит перенимать не только в Самаре, но и в других городах нашей страны.
В Туле – тульский пряник, а какие главные символы есть в Самаре?
Самый главный символ Самары – это Волга. И ее пляжи.
И все? А как же модерн, Жигулевский пивзавод, дом со слонами, костел, кирха…
Все это, конечно, да! Еще для меня – возможно, в силу места работы – в этом списке будет и Монумент Славы. Очень сильный символ города.
Видели ли вы логотип «Самара 450»?
Конечно.
Согласны ли вы с тем, что одним из ключевых символов на логотипе является маяк?
Полностью. Это один из символов Тольятти. Мы хотели сконцентрироваться не только на Самаре, но и на всей Самарской области: было важно при проектировании логотипа не потерять Тольятти.
Но почему маяк?
Во-первых, он идеально подходит по стилистике к другим символам – волнам и крыльям. А во-вторых, он действительно у многих ассоциируется с Тольятти. Хотя, когда недавно я выкладывала себе на страницу фотографию тольяттинского маяка, несколько человек из Самары написали мне: «А где это?» Но в любом случае, если смотреть на этот вопрос с точки зрения дизайна, мне кажется, символ получился читаемым и узнаваемым.
«В планах на это лето – жить по-настоящему»
Какие эмоции были у вас после первого посещения Самары?
Первый раз я приехала в Самару в июне 2023 года на фестиваль «Архитектурное наследие»: пробыла здесь три дня и искренне влюбилась в этот город. Запомнилось, как шла по историческому центру, фотографировала практически каждый дом на пути и в какой-то момент поняла – я не смогу сфотографировать все, что мне нравится, даже при всем желании. Тогда просто убрала телефон и наслаждалась тем, что меня окружало. Уже в первый раз я увидела, что у Самары есть свое собственное архитектурное лицо.
И, конечно, осталась в восторге от закатов – в Самаре они потрясающие. Та атмосфера, которая царит на набережной летом с речным волжским бризом, волейболом и прекрасной архитектурой вокруг, – это то, что мне особенно запомнилось. Конечно, замечала и недочеты – профдеформация давала о себе знать. Но точно помню, что уезжала из Самары с желанием вернуться сюда и даже здесь пожить. Кто бы знал, что через год я перееду в этот город на Волге.
Справедливо ли, что столицей закатов считается Нижний Новгород?
Я жила и работала в Нижнем Новгороде, когда родился проект «Столица закатов». Команда правительства Нижегородской области вовремя, правильно и очень стильно использовала закаты для туристической рекламы и усиления любви к Нижнему у самих нижегородцев. Там действительно потрясающие закаты, но они не такие, как в Самаре. И я искренне считаю, что соревноваться в природных явлениях невозможно – лучше, например, сравнивать города по крутой архитектуре и в целом тому, что создано человеком. А природой нужно лишь любоваться, поэтому мы ждем в гости нижегородцев, чтобы показать им наши закаты: на песчаном пляже широкой и активной Волги в самом сердце города, под шум ударов по мячу пляжного волейбола, рев моторов яхт и плеск волн.
Вы сказали, что у Самары есть свое лицо. Какое оно?
Сложно сходу описать словами, а перечисление архитектурных стилей не ответит на этот вопрос. Но лицо не похоже ни на одно другое. В России есть города, которые, как тебе кажется, ты уже видел, хоть на самом деле бывал там впервые. С Самарой такого нет. Еще она очень добрая – от этого тебе здесь по-настоящему хорошо.
А что не понравилось в городе, когда вы приезжали сюда в первый раз?
Почему-то не понравилась Ленинградка – показалась мне «мертвой» по сравнению с другими улицами, хотя было много людей. И уже тогда хотелось как-то привести город в порядок и показать его настоящую красоту, убрав лишнее. Еще было сложно перемещаться по городу с чемоданом, потому что везде высокие бордюры.
Уже год вы – настоящая волжанка. Были ли вы Заволгой?
К сожалению, нет. Знаете, сколько раз я была на пляже в прошлом году? Один – и то на мероприятии.
Есть ли в планах исправиться в этом году?
Да, конечно! В планах на это лето – жить по-настоящему. И обязательно узнать, что такое Заволга. А пока каждое утро начинаю с прогулки – при любой возможности обязательно спускаюсь к Волге.
Насколько вы согласны с определением Самары как города-курорта?
Если говорить про потенциал, то Самара – город-курорт. Если про настоящее, то, к сожалению, пока нет. У нас прекрасные пляжи, но набережная в целом требует новых решений, например, в малых архитектурных формах. Нужны единая стилистика и – что важно – более комфортные условия для отдыхающих. Знаю, что администрация города уже активно работает в этом направлении.
Нас будут читать не только жители центра, но и отдаленных от центра города районов. Вы уже успели познакомиться, например, с Безымянкой и Металлургом?
В шесть утра пока по этим районам, конечно, не гуляла, но на Безымянке была не раз – считаю ее нераскрытым самарским потенциалом. Мы будем активно заниматься ее развитием.
Изучая разные районы Самары, не показалось ли вам, что Самаре нужен дизайн-код? Насколько он должен быть строгим?
Дизайн-код нужен, и да, он должен быть строгим. Пока в Самаре творится невероятный хаос в рекламе, в вывесках на зданиях и других объектах, замечается и беспорядок с НТО. Вокруг визуальный шум, он портит город. И именно качественный дизайн-код позволит убрать лишнее, не помешав при этом деятельности предпринимателей.
Как не довести эту историю до абсурда?
Первое – провести исследование перед тем, как разрабатывать дизайн-код, второе – не путать дизайн-код с дизайном информационных носителей. Под дизайн-кодом имею в виду подробный документ с правилами, схемами, требованиями, где можно, а где нельзя размещать, например, вывески. Но в сам дизайн тех же вывесок не стоит вмешиваться. Здесь важна ответственность тех, кто создает визуальный шум, делает слишком яркие или большие стенды, завешивает рекламой здания. Если мы хотим жить в современном и красивом городе, то должны беречь и показывать его красоту, а не прятать за баннерной тканью.
«Волжский вайб – сидеть рядом с близкими людьми на песчаном берегу, смотреть на закат и ощущать внутри спокойствие»
Что вас больше всего удивляет в самарцах?
Доброта. Особенно летом. Меня удивляет, как устроена жизнь у самарцев: летом Самара вымирает на выходные – все уезжают или уплывают за город, а в конце выходных возвращаются невероятно счастливые! И мне нравится в самарцах умение наслаждаться жизнью по-настоящему и чувствовать ее на кончиках пальцев.
Что такое волжский вайб?
Волжский вайб – сидеть рядом с близкими людьми на песчаном берегу, смотреть на закат и ощущать внутри спокойствие. Для меня это про находиться в моменте и получать от этого удовольствие.
Продолжите фразу: «Самара сегодня — это город, в котором хорошо…»
Хорошо жить и наслаждаться жизнью, гулять, наблюдать за природой, развиваться, отдыхать. И этот список можно продолжать до бесконечности!
Что должно измениться в Самаре к 450-летию?
Самара должна стать такой, какой она и должна быть, – по-настоящему сильной. Город должен раскрыть себя во всей красе. Но в то же время она не должна стать другим городом и меняться глобально. Ей просто нужно показать себя с самых лучших сторон.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Алина Тарасова, Елена Лукьянова
Макияж, прическа: Эльвина Филатова (Daria Alikhanova Studio)
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