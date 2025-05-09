Они опять глупят: Собака.ru задала пять глупых вопросов Петру Якубсону

Если бы экскурсии проводились в пижамах, какую бы пижаму ты выбрал?

Яркую и просторную, фасона оверсайз, чтобы мои туристы не теряли меня из виду.

Если бы ты мог выбрать песню, которая бы звучала во время каждой экскурсии, что это было бы?

Музыка всегда создает настроение, поэтому создать звуковое оформление для экскурсий – идея хорошая. Но! Одной песней тут явно не обойтись, для каждой экскурсии будет своя. Или не песня, а фоновая музыка и звуки, погружающие в атмосферу, которые я, кстати, уже пробовал включать на одной из своих подземных экскурсий.

А что будет, если на экскурсии ты забудешь, о чем рассказывать?

Все свои экскурсии я делаю на основе любимых и знакомых тем, поэтому сложно забыть, что ты и так давно знаешь.

Можешь провести экскурсию по незнакомому городу?

Думаю, да! Города ведь похожи друг на друга и по архитектуре, и по способам застройки. И к тому же это может быть не экскурсия в привычном формате, а прогулка-исследование, в которой помогут мои краеведческие навыки.

Если бы твои экскурсии можно было описать одним мемом, то каким?

Самое долгое и захватывающее приключение начинается со слов: «Пойдем сюда, я знаю, где срезать».