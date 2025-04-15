Наушники к осмотру! Что слушает Дмитрий Артемьев?

Нашу любимую – и мы не шутим! – рубрику с топовыми плейлистами самарских героев продолжает он – солист группы VLNY. Добавили себе по рекомендации Дмитрия Артемьева примерно все: от австралийцев Teenage Dads до фолк-кантри проекта City and Colour. Не благодарите.
Passmurny
Группа моего сердечка! Конкретный релиз не посоветую, так как ребята в основном выпускают синглы по духу времени. Открывайте на «Яндекс.Музыке» плейлист с лучшими песнями – и точно не ошибетесь: там каждый первый – шедевр.
Rüfüs Du Sol – Solace
Еще одни австралийцы в моем плейлисте. Когда мне нужен референс по звучанию танцевальной музыки, я непременно слушаю этот альбом. Он и по сути вкусный – и по вкусу вкусный.
City and Colour – The Hurry and the Harm
Акустический фолк-кантри проект вокалиста пост-хардкор группы Alexisonfire.
Удивительно гармоничный альбом – с ангельским голосом Далласа Грина – уже много лет является саундтреком к моментам, когда я нахожусь в дороге.
А вот еще две группы, которые не представлены на «Яндекс.Музыке» – ищите их на других стриминг-платформах.
Teenage Dads – Majordomo
Эта группа из Австралии как будто вдохновилась проектами Джулиана Касабланкаса и выдала очень крутой рок-альбом в стиле The Strokes, которых я очень люблю! Особенно – альбом Comedawn Machine, на который, как мне кажется, и опирались ребята из Teenage Dads.
Alice In Chains – MTV Unplugged
Пока готовились к нашему большому акустическому концерту заслушал этот великий лайв до дыр. Очень жаль, что его не особо хорошо знают в наших широтах. Считаю, что эта работа ничуть не хуже – а во много и круче! – одноименного концерта Nirvana в Нью-Йорке.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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