Собака-глупяка: задали пять простых вопросов прима-балерине Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича

Нам нечасто удается задавать простые и слегка наивные вопросы заслуженным артистам России – решили не упускать шанс! Сегодня героем глупого опросника от Собака.ru стала Ксения Овчинникова – прима-балерина Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Спросили про пуанты, которые жмут (или все-таки нет?), шпагаты на все случаи жизни и важные балетные навыки, без которых не обойтись.
Это правда, что балерина в любой непонятной ситуации садится на шпагат?
Нет! Зачем садиться на шпагат лишний раз?
Говорят, что балерины даже дома ходят на пуантах?
Возможно кто-то и ходит, но я предпочитаю, чтобы дома ноги отдыхали и восстанавливались.
А когда в балете появятся слова и песни?
Надеюсь, никогда. Хотя в некоторых балетах для эффекта добавляются звуки и слова. И даже стихи!
Были случаи, когда балетные навыки пригодились в жизни?
Например, выключаю свет ногой, когда руки заняты.
Пуанты жмут?
Да, особенно после спектакля, который идет три с половиной часа, или после пятичасовой репетиции.
Фото: Екатерина Андронова
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