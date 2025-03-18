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Собака-глупяка: задали пять простых вопросов прима-балерине Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича

Нам нечасто удается задавать простые и слегка наивные вопросы заслуженным артистам России – решили не упускать шанс! Сегодня героем глупого опросника от Собака.ru стала Ксения Овчинникова – прима-балерина Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Спросили про пуанты, которые жмут (или все-таки нет?), шпагаты на все случаи жизни и важные балетные навыки, без которых не обойтись.

Это правда, что балерина в любой непонятной ситуации садится на шпагат?

Нет! Зачем садиться на шпагат лишний раз?

Говорят, что балерины даже дома ходят на пуантах?

Возможно кто-то и ходит, но я предпочитаю, чтобы дома ноги отдыхали и восстанавливались.

А когда в балете появятся слова и песни?

Надеюсь, никогда. Хотя в некоторых балетах для эффекта добавляются звуки и слова. И даже стихи!

Были случаи, когда балетные навыки пригодились в жизни?

Например, выключаю свет ногой, когда руки заняты.

Пуанты жмут?

Да, особенно после спектакля, который идет три с половиной часа, или после пятичасовой репетиции.

Фото: Екатерина Андронова

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