Собака-глупяка: задали пять простых вопросов прима-балерине Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича

Это правда, что балерина в любой непонятной ситуации садится на шпагат?

Нет! Зачем садиться на шпагат лишний раз?

Говорят, что балерины даже дома ходят на пуантах?

Возможно кто-то и ходит, но я предпочитаю, чтобы дома ноги отдыхали и восстанавливались.

А когда в балете появятся слова и песни?

Надеюсь, никогда. Хотя в некоторых балетах для эффекта добавляются звуки и слова. И даже стихи!

Были случаи, когда балетные навыки пригодились в жизни?

Например, выключаю свет ногой, когда руки заняты.

Пуанты жмут?

Да, особенно после спектакля, который идет три с половиной часа, или после пятичасовой репетиции.