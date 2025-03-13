Глупый опросник в деле: пять вопросов для Влада У из Muwa

Фильтр с сахаром – стрем или норм?

Если фильтр стрем, то норм, если фильтр норм, то стрем.

Бариста всегда бодрый?

Только после первой чашки.

Латте без молока сделаешь?

Конечно! Вам на кокосовом, овсяном или миндальном?

Почему бариста, а не кофеиста?

Потому что нет такого слова – «кофеиста».

Что триггерит бариста?

Когда гости не здороваются и не прощаются.