Запускаем новый формат! Евгений Козаченко отвечает на пять не самых умных вопросов

Как ты умудряешься запомнить всех гостей на свадьбе?

Для меня это игра-разминка для памяти. Запоминаешь корневую систему генеалогического древа и полез по веткам вверх, цепляясь за отчества и родство. Самое интересное, что на завтра память очищается для новых списков, а предыдущие стираются полностью.

Что делать, если гости начинают зевать?

Не видел на своих свадьбах таких. Сначала всем весело, а потом уже некоторые вырубаются, минуя фазу зевания.

Что делать, когда бабушка жениха лезет обниматься?

Обнять ее крепко в ответ. Был опыт подобных объятий, оставивший жирные пятерни на спине белого костюма, но я не расстроился, потому что бабуля в конце вечера сравнила меня с Авраамом Руссо.

Ловил ли ты когда-нибудь букет вместе с подружками невесты?

Иногда эта забава становится опасной для участниц желающих поймать букет, поэтому приходилось нырять в этот слэм в качестве рефери.

Плакал ли ты сам когда-нибудь на свадьбе?

Частенько плачу в трогательные моменты. Почти всегда.