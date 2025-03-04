Запускаем новый формат! Евгений Козаченко отвечает на пять не самых умных вопросов

Мы запускаем новую спецрубрику. Будем «мучить» не самыми умными вопросами всех подряд: учителей, бизнесменов, художников, врачей. Список бесконечный, но начнем мы со свадебного ведущего. На глупые вопросы отвечает ненаглядный Евгений Козаченко.
Как ты умудряешься запомнить всех гостей на свадьбе?
Для меня это игра-разминка для памяти. Запоминаешь корневую систему генеалогического древа и полез по веткам вверх, цепляясь за отчества и родство. Самое интересное, что на завтра память очищается для новых списков, а предыдущие стираются полностью.
Что делать, если гости начинают зевать?
Не видел на своих свадьбах таких. Сначала всем весело, а потом уже некоторые вырубаются, минуя фазу зевания.
Что делать, когда бабушка жениха лезет обниматься?
Обнять ее крепко в ответ. Был опыт подобных объятий, оставивший жирные пятерни на спине белого костюма, но я не расстроился, потому что бабуля в конце вечера сравнила меня с Авраамом Руссо.
Ловил ли ты когда-нибудь букет вместе с подружками невесты?
Иногда эта забава становится опасной для участниц желающих поймать букет, поэтому приходилось нырять в этот слэм в качестве рефери.
Плакал ли ты сам когда-нибудь на свадьбе?
Частенько плачу в трогательные моменты. Почти всегда.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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