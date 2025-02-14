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Рассказываем о любимых подкастах заведующей Музеем Модерна Ирины Свиридовой

Заведующая Музеем Модерна поделилась с Собака.ru самым сокровенным. Четыре подкаста, к которым вы точно вернетесь после первого выпуска.

«Закат империи» 

Исторический подкаст про конец XIX века в России. Андрей Аксенов рассказывает о том, «чего нет в учебниках истории». Советую всем, чтобы понять, насколько удивительной и разнообразной была эпоха модерна.

«Время и деньги» 

Также ведет Андрей Аксенов. Подкаст посвящен роли бизнеса в истории. В каждом выпуске рассказывают про то, как идеи и энергичные люди во все времена меняли мир.

«Предоставленные неудобства» 

Не ангажированный подкаст про клиентский сервис от трех ребят, которые работают в «Яндексе». Ксюша, Саша и Дима шутят, делятся историями и рассуждают о том, как сделать сервис удобнее. Советую всем, кто работает в системе «клиент-заказчик» и кому интересна эта тема.

«Святые из подполья» 

Документальный аудиоспектакль от ученого Игоря Кузинера. Убаюкивающий голос рассказывает о немейнстримной русской религиозности. Про прошлое и настоящее «сект». Здесь нет «жареных» фактов и баек, только история, и от этого подкаст становится еще занимательнее.

Фото: Дарья Мищенко

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