Рассказываем о любимых подкастах заведующей Музеем Модерна Ирины Свиридовой

Исторический подкаст про конец XIX века в России. Андрей Аксенов рассказывает о том, «чего нет в учебниках истории». Советую всем, чтобы понять, насколько удивительной и разнообразной была эпоха модерна.

Также ведет Андрей Аксенов. Подкаст посвящен роли бизнеса в истории. В каждом выпуске рассказывают про то, как идеи и энергичные люди во все времена меняли мир.

Не ангажированный подкаст про клиентский сервис от трех ребят, которые работают в «Яндексе». Ксюша, Саша и Дима шутят, делятся историями и рассуждают о том, как сделать сервис удобнее. Советую всем, кто работает в системе «клиент-заказчик» и кому интересна эта тема.

Документальный аудиоспектакль от ученого Игоря Кузинера. Убаюкивающий голос рассказывает о немейнстримной русской религиозности. Про прошлое и настоящее «сект». Здесь нет «жареных» фактов и баек, только история, и от этого подкаст становится еще занимательнее.