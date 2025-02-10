О чем расскажет фильм про Аннэту Яковлевну Басс?

Команда Самарского художественного музея сообщила о начале съемок фильма о легендарной для города и страны личности – Аннэте Яковлевне Басс. Лауреат Государственной премии России, заслуженный работник культуры России и серьезный исследователь искусства, которая спасла более четырехсот полотен, подписанных на уничтожение, открыла экспозицию музея в роскошном здании Волжско-Камского банка и вдвое увеличила фонды музея за 50 лет своей работы – своими воспоминаниями о встречах с ней расскажут яркие и интересные городские герои. Собака.ru с нетерпением ждет приглашения на премьеру ленты, которую снимают при активном содействии Альфа-Банка.