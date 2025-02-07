Музейный куратор: кто такой и где водится? Отвечает Илья Саморуков!

Собака.ru запускает новую рубрику – терапевтический спич от представителей творческих профессий. И сегодня мы даем слово Илье Саморукову – культуртрегеру, куратору, литературоведу и кандидату филологических наук (прочитайте информацию о нем в Википедии, поверьте, это поражает воображение). В шести тезисах Илья рассказал о том, кто же такой куратор.