Музейный куратор: кто такой и где водится? Отвечает Илья Саморуков!

Собака.ru запускает новую рубрику – терапевтический спич от представителей творческих профессий. И сегодня мы даем слово Илье Саморукову – культуртрегеру, куратору, литературоведу и кандидату филологических наук (прочитайте информацию о нем в Википедии, поверьте, это поражает воображение). В шести тезисах Илья рассказал о том, кто же такой куратор.
- Слово «куратор» происходит от латинского глагола cura – заботиться. Куратор постоянно о ком-то или о чем-то заботится. Если вы любите о ком-то заботиться, то вы можете называть себя куратором. Если вы заботитесь о репутации вашей институции и для этого делаете для нее мероприятия или выставки, то вы куратор. Если вы заботитесь о ваших друзьях-художниках и помогаете им выставляться, то вы куратор. Куратор – это друг художников.
- Великий немецкий художник Йозеф Бойс вдохновлял человечество известным афоризмом «Каждый человек – художник». Не думаю, что это так. Я бы переформулировал этот романтический тезис на «Каждый человек – куратор». Кураторство – это, прежде всего, отбор. Мы выбираем те или иные работы художников, мы выбираем фотографии, песни или видео для своих социальных сетей. Кураторство – это искусство выбора в необъятном объеме данных. Мы выбираем эти данные и тем самым заботимся о представлении себя другим.
- Куратор может быть и художником. Но это довольно болезненная тема, потому что статус художника в романтическом смысле (а мы все еще остаемся в некотором смысле романтиками) имеет большее значение. Почти невозможно быть куратором, если вокруг тебя нет художников. В этом смысле художник более свободная фигура. Иногда куратор может помочь человеку стать художником, чтобы было кого курировать. Художник имеет власть над формами, куратор имеет власть над художником. Второе часто приводит к драматической ситуации. Между заботой о властью очень тонкая грань.
- У куратора часто возникает тайное или даже явное желание побыть художником. Но и здесь нужно выбирать: либо ты куратор, либо ты художник. Если художник становится куратором, то он может сожалеть о том, что перестал быть художником. Если куратор становится художником, то ему придется на время забыть о своей тяге к заботе. Я встречал ситуации, когда человек вполне успешно совмещал роль куратора и роль художника. Но это довольно редкие случаи.
- Куратору полагается много читать и много писать. Он должен уметь сочинять тексты, а вот уметь рисовать ему совсем необязательно. Иногда для кураторского жеста достаточно придумать концепцию выставки и написать текст. Остальным могут заняться менеджеры. Хотя куратор, если он взял на себя эту роль, так или иначе превращается в менеджера.
- Как становятся кураторами? Возникает интерес к искусству, расширяется эрудиция, начинается общение с представителями художественной среды, рождается желание участия. Выставку может сделать каждый. Другое дело, что выставки нужно делать так, чтобы их запомнили, а для этого надо предпринять существенное экзистенциальное усилие. Ради этого усилия приходится идти на какие-то жертвы. Если ты считаешь, что ты куратор, а не просто менеджер, то ты должен быть готов к ним.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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