Бармены льют нефильтрованное: ворон на плече, ночь в баре, украденный бюст Ленина и не только

Работа за баром – она не только про тонкое мастерство взбалтывать и смешивать, но и про умение общаться с гостями. Иногда просьбы бывают настолько неожиданными, что даже опытные бартендеры теряются. Попросили самарских барменов поделиться самыми нелепыми, а местами и непонятными историями из их обыденной, но совсем нескучной жизни.
Петр Панихин, «Боря»
«Был обычный будний день, который, как всегда и бывает в «Боре», превратился в карнавал. Турист из Краснодара начал угощать весь бар: гости веселились, пели. И вот подошло время закрытия – я всех выгоняю. Меня ждет товарищ, допивая пенное. Пока убираю бар, прошу его погасить свет в туалетах. Он щелкает выключателями, я закрываю бар и уезжаю на такси.
Семь утра. Мне звонит владелец помещения и говорит, что сработала сигнализация. Кто-то ходит в баре.
Я бегом собираюсь, лечу в «Борю» и вижу нашего постоянника, который, как оказалось, после всех угощений уснул в туалете. Он вышел под утро, мучаясь от сушняка, налил себе стакан, нашел в холодильнике еды и устроил завтрак.
Ему, конечно, за это ничего не было: мы просто похихикали и проводили бедолагу домой».
Кузьма Спесивцев, «Проливка»
«Я работаю за барной стойкой с лета 2018 года: чего только не видел и в каких ситуациях не был – можно книгу отдельную написать. Тяжело выбрать какую-то историю, которая бы не была связана с алкоголем или неадекватным поведением, чтобы попасть в формат статьи, поэтому выбор был только один – фантасмагория.
«Проливка», 2021 год. Это была одна из тех жарких летних душных смен, в которой ребята не хотят покидать бар даже после его закрытия, когда градус веселья не спадает, а растет экспоненциально. Часам к пяти утра народ стал медленно расходиться, к половине шестого в баре остались только я и второй бармен. Мы замывали зал, убирали мусор, второпях закрывали смену. И я понял, что забыл закрыть входную дверь на ключ. Обернулся, чтобы подойти к выходу, и услышал звук глухих спускающихся по лестнице шагов.
Через пару минут в проходе предстал серьезного вида мужчина, в идеально наглаженном фраке, цилиндре и с большим вороном на плече. Вот кого-кого, а подобного гостя я явно не ожидал увидеть под утро.
– А вы уже закрыты или только открылись? – спросил он.
– Закрываемся.
– Ясно, а какой это город?
– Лос-Анджелес, – улыбаясь ответил я.
– Спасибо, – с этими словами он развернулся и удалился.
Мы переглянулись со сменщиком, у каждого на лице был немой вопрос: «Что это было?»
Александр Шарымов, «Ветерок»
«У нас на летнике стояла огромная голова Ленина, выкрашенная в ярко-розовый цвет. Стояла и стояла, этакий нехитрый декор, отсылающий к советской эпохе с налетом авангарда ввиду своего цвета. Нужно отметить, что весила эта голова порядка восьмидесяти (!) килограммов.
Начало лета: мы проводили субботник, после которого – по плану – голова должна была переехать к главному входу. Усилиями трех человек мы кое-как перетаскиваем ее, ставим на импровизированный постамент ровно перед дверью «Ветерка», чтобы ее было видно из бара, и уходим дальше прибираться. Проходит десять минут: кто-то замечает, что Ленина уже не видно, и мы отправляемся на поиски. Голова лежала в десяти метрах от бара, расколотая пополам, а рядом никого нет. Хотелось бы сказать, что это мистика, и Ленин самостоятельно покинул место дислокации, но, конечно же, это не так. Мы отсмотрели камеры и увидели, как один единственный человечек пытается утащить нашего Ленина: со страданием на лице поднимает его, несет секунд пятнадцать и… проигрывает отцу пролетариата в этой неравной битве.
Так мы и остались без прекрасной авангардной головы Ильича.
P.S. Парень, кстати, захаживал в «Ветерок», да и сейчас иногда заходит. Всегда с удовольствием напоминаем ему, что он торчит нам голову».
Илья Богданов, «Рюмочка»
«Зачастую, когда люди отдыхают за баром, они забывают про воду. Хотя вода – это главный инструмент против сильного опьянения и похмелья с утра. Многие уже взяли это за привычку, а некоторые – все еще напрямую отказываются.
Однажды за баром сидел, парень который дошел до кондиции и яро отказывался от воды. Все мои слова он, конечно же, пропускал мимо ушей, зато после просьбы своей леди все-таки взял и выпил пару стаканов. После – подышал на улице и закончил веселье только под утро, постоянно потягивая воду между напитками.
Каждый раз, когда он заходил в бар, рассказывал всем о целительной силе воды. За что ему большое спасибо!»
Александр Лукинов, «Вечно молодой»
«Ситуация произошла примерно год назад, в начале 2024 года. Была пятница или суббота, у нас в баре выступали артисты, которые после выступления захотели немного посидеть за баром. Тем временем мы закрывались.
У нас на кране стоял один стиль пенного, который приходил в бар в пластиковых двадцатилитровых кегах. Напиток закончился, и мы должны были спустить давление из тары и благополучно выкинуть ее. Но девушка-бармен, которая – к слову – работала в баре практически дольше всех, не придумала ничего лучше, как спустить кегу ножом. На все мои убеждения, что это может закончиться плохо – кега точно рванет – я получил ответ, что все будет нормально, «я сто раз так делала»!
Я продолжил разговаривать с артистами и в какой-то момент услышал громкий хлопок, а после – абсолютную тишину… В баре стояла моя коллега с ножом, смотрела на взорвавшуюся кегу, а сверху на нее падал «снежок» из кирпичной пыли с потолка. Картина была, конечно, неописуемая!»
Никита Бадртдинов, «#ЗАДВЕРЬБАР»
«Однажды вечером в нашем баре случилось кое-что – скажем так – не совсем стандартное. Толпа гостей, музыка, все как обычно: и тут ко мне подходит охранник с выражением лица, как будто он увидел что-то, что его внутренний файрвол не смог обработать. «У нас в туалете проблемы», – тихо сказал он.
Оказалось, двое особо воодушевленных посетителей решили, что барная стойка – не единственное место, где можно от души отдохнуть. Их выбор пал на туалет – и не просто на туалет, а на унитаз. В порыве страсти они решили оседлать его как родео, но сантехника не выдержала такого напора любви и с грохотом обрушилась.
Сказать, что я был в шоке, – ничего не сказать. Гости, виновники аварии, выбежали оттуда в полном смущении, но след их «подвига» остался. А у нас сломался единственный туалет!
Пришлось экстренно импровизировать. Я объявил гостям, что новый формат вечеринки – «походный квест в соседний бар», где теперь находится наш временный филиал санузла. К счастью, коллеги восприняли ситуацию с пониманием, а посетители – с юмором.
Вот так обычный барный вечер может внезапно превратиться в историю, которую невозможно забыть. Теперь перед каждой сменой я смотрю на унитаз с легким беспокойством и надеждой, что он доживет до конца вечера».
Текст: Ксения Возгорькова, Луиза Лукьянова
Фото: Архивы пресс-служб
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