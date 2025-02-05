Бармены льют нефильтрованное: ворон на плече, ночь в баре, украденный бюст Ленина и не только

Петр Панихин, «Боря»

«Был обычный будний день, который, как всегда и бывает в «Боре», превратился в карнавал. Турист из Краснодара начал угощать весь бар: гости веселились, пели. И вот подошло время закрытия – я всех выгоняю. Меня ждет товарищ, допивая пенное. Пока убираю бар, прошу его погасить свет в туалетах. Он щелкает выключателями, я закрываю бар и уезжаю на такси.

Семь утра. Мне звонит владелец помещения и говорит, что сработала сигнализация. Кто-то ходит в баре.

Я бегом собираюсь, лечу в «Борю» и вижу нашего постоянника, который, как оказалось, после всех угощений уснул в туалете. Он вышел под утро, мучаясь от сушняка, налил себе стакан, нашел в холодильнике еды и устроил завтрак.

Ему, конечно, за это ничего не было: мы просто похихикали и проводили бедолагу домой».