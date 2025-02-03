Людмила Савченко: «В Самаре сейчас создается общая площадка для креативных людей, а не просто корпоративный музей»

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИНФРАСТРУКТУРА

Зачем появился проект «Творческий хаб: Лаборатория культурного проектирования»?

Я долгое время работала в музее и всегда понимала и делала все для того, чтобы музеи ориентировались на партнерство с другими институциями. У музея всегда должны быть партнеры, потому что интересный проект трудно сделать в одиночку. Когда меня пригласили работать в Самарский институт культуры, я шла сюда с мыслью, что тут партнеров будет очень много. Ведь в Институте культуры учатся студенты самых разных направлений — будущие актеры, режиссеры, культурологи, музееведы, библиотекари и многие другие. Но, придя в институт, я поняла, что точек соприкосновения у разных направлений, к сожалению, не так много. Поэтому захотелось сделать проект и даже создать какую-то площадку для того, чтобы происходило объединение студентов. В тоже время надо ориентироваться на создание и реализацию междисциплинарных проектов, потому что идеи всегда интересны, когда они на границе дисциплин. Поэтому возникла такая идея, которая способна объединить очень многих.

Почему был выбран такой формат — лаборатории?

Только творческий совместный процесс дает надежду на объединение. Когда в институте встала задача сделать музей, то мы сразу же решили, что будем делать этот проект вместо со студентами и преподавателями. Нам необходима какая-то инфраструктура, где мы могли бы все вместе собираться, обсуждать все проблемы, которые нас волнуют. Поэтому к названию «Творческий хаб» прибавилась фраза «лаборатория культурного проектирования».

Лаборатория – это первый шаг на пути к музею?

Да, это пространство диалога. Мы уже провели несколько стратегических сессий среди студентов и преподавателей института. Мы понимаем, что, с одной стороны, студенты говорят о том, что они очень мало взаимодействуют друг с другом. Мы услышали такой запрос, как создание «третьего места», потому что очень мало точек в институте, где студенты могут просто собираться и говорить. Для них пока «третьим местом» может считаться только столовая. С другой стороны, когда мы стали говорить о музее, то у многих возник запрос на то, что это должна быть не просто официальная история института. Проект должен быть очень творческим. Нам нужен музей, который, с одной стороны, подводит какие-то итоги, а с другой стороны, выстраивает некий вектор на развитие будущего. И сейчас есть задача создать такой музей, который действительно был бы очень интересен самым разным людям.

Проект ориентирован только на студентов и сотрудников СГИК?

Нам кажется, что это общая история. Очень много творческих людей, делающих сегодня что-то интересное, учились в СГИК. Мы обращаемся ко всем выпускникам и приглашаем их принять участие в нашем проекте. Неважно, закончили вуз или нет, безразлично, работаете по специальности или нет — нам важно узнать ваши истории. Институт в каждого, кто был с ним связан, заложил творческое начало. Когда мы уже начали работать над проектом, я встретила двух очень интересных людей. Одна из них – это врач, которая закончила СГИК, но потом решила поступать в медицинский. Она мне сказала, что ей СГИК дал основу для того, чтобы она умела общаться и слышать людей. Второй человек – это прекрасный мастер-парикмахер, которая закончила джазовый факультет, но сейчас суперпрофессионал в своем деле. Ей вуз помог развить свою креативность и стремление к творчеству.

Мы проводили стратегическую сессию с музейными сотрудниками города для того, чтобы у них, как у профессионалов, спросить совет, послушать их, как они себе представляют новый музей института. В Самаре сейчас создается общая площадка для креативных людей, а не просто корпоративный музей. Мы хотим создать общими усилиями то место, в котором было бы интересно и тем, кто учится в институте, и тем, кто собирается учиться здесь, и тем, кто уже закончил, но с удовольствием, может быть, придет и покажет его своим детям.