Людмила Савченко: «В Самаре сейчас создается общая площадка для креативных людей, а не просто корпоративный музей»

Руководитель проекта «Творческий хаб: Лаборатория культурного проектирования» Людмила Савченко рассказала, что самое интересное в новом музее – то, как его создают. Результат этой невероятной работы обещает стать не просто историческим экскурсом по документам и архивным фотографиям, а музеем, который понравится всем: станет «третьим местом» для студентов и гордостью преподавателей.
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИНФРАСТРУКТУРА
Зачем появился проект «Творческий хаб: Лаборатория культурного проектирования»?
Я долгое время работала в музее и всегда понимала и делала все для того, чтобы музеи ориентировались на партнерство с другими институциями. У музея всегда должны быть партнеры, потому что интересный проект трудно сделать в одиночку. Когда меня пригласили работать в Самарский институт культуры, я шла сюда с мыслью, что тут партнеров будет очень много. Ведь в Институте культуры учатся студенты самых разных направлений — будущие актеры, режиссеры, культурологи, музееведы, библиотекари и многие другие. Но, придя в институт, я поняла, что точек соприкосновения у разных направлений, к сожалению, не так много. Поэтому захотелось сделать проект и даже создать какую-то площадку для того, чтобы происходило объединение студентов. В тоже время надо ориентироваться на создание и реализацию междисциплинарных проектов, потому что идеи всегда интересны, когда они на границе дисциплин. Поэтому возникла такая идея, которая способна объединить очень многих.
Почему был выбран такой формат — лаборатории?
Только творческий совместный процесс дает надежду на объединение. Когда в институте встала задача сделать музей, то мы сразу же решили, что будем делать этот проект вместо со студентами и преподавателями. Нам необходима какая-то инфраструктура, где мы могли бы все вместе собираться, обсуждать все проблемы, которые нас волнуют. Поэтому к названию «Творческий хаб» прибавилась фраза «лаборатория культурного проектирования».
Лаборатория – это первый шаг на пути к музею?
Да, это пространство диалога. Мы уже провели несколько стратегических сессий среди студентов и преподавателей института. Мы понимаем, что, с одной стороны, студенты говорят о том, что они очень мало взаимодействуют друг с другом. Мы услышали такой запрос, как создание «третьего места», потому что очень мало точек в институте, где студенты могут просто собираться и говорить. Для них пока «третьим местом» может считаться только столовая. С другой стороны, когда мы стали говорить о музее, то у многих возник запрос на то, что это должна быть не просто официальная история института. Проект должен быть очень творческим. Нам нужен музей, который, с одной стороны, подводит какие-то итоги, а с другой стороны, выстраивает некий вектор на развитие будущего. И сейчас есть задача создать такой музей, который действительно был бы очень интересен самым разным людям.
Проект ориентирован только на студентов и сотрудников СГИК?
Нам кажется, что это общая история. Очень много творческих людей, делающих сегодня что-то интересное, учились в СГИК. Мы обращаемся ко всем выпускникам и приглашаем их принять участие в нашем проекте. Неважно, закончили вуз или нет, безразлично, работаете по специальности или нет — нам важно узнать ваши истории. Институт в каждого, кто был с ним связан, заложил творческое начало. Когда мы уже начали работать над проектом, я встретила двух очень интересных людей. Одна из них – это врач, которая закончила СГИК, но потом решила поступать в медицинский. Она мне сказала, что ей СГИК дал основу для того, чтобы она умела общаться и слышать людей. Второй человек – это прекрасный мастер-парикмахер, которая закончила джазовый факультет, но сейчас суперпрофессионал в своем деле. Ей вуз помог развить свою креативность и стремление к творчеству.
Мы проводили стратегическую сессию с музейными сотрудниками города для того, чтобы у них, как у профессионалов, спросить совет, послушать их, как они себе представляют новый музей института. В Самаре сейчас создается общая площадка для креативных людей, а не просто корпоративный музей. Мы хотим создать общими усилиями то место, в котором было бы интересно и тем, кто учится в институте, и тем, кто собирается учиться здесь, и тем, кто уже закончил, но с удовольствием, может быть, придет и покажет его своим детям.
ВЕЩЬ В СЕБЕ
Музей института будет как-то взаимодействовать с внешней средой — городом, историей региона?
На Институт культуры всегда разный взгляд, потому что кто-то говорит «кулек», а кто-то считает, что это храм искусства. Проработав здесь несколько лет, я замечаю, как меняются студенты с момента, как они сюда поступили.
Каждое учебное заведение как «вещь сама в себе», но мне кажется, что надо как можно больше показывать тех преподавателей, тех студентов, которые становятся лауреатами разных престижных конкурсов, очень активно участвуют в культурных событиях нашего города. Сегодня это может стать большим ресурсом для развития города и области.
В принципе, если мы собираем Музей СГИК, то в любом случае мы собираем музей истории Самары, культурного контекста города. У нас очень сложно показать развитие институции, если не выходить во внешнюю среду. Мы хотим сделать три среза: один общий срез того, что происходило в культурной сфере в России, второй — что происходило в это время в Самаре и Самарской области, и третий — история самого вуза, которая накладывается на эти события. Тогда становится понятно, какой вклад Институт культуры делал в то или иное историческое десятилетие. Сейчас мы берем интервью у знаковых людей, так или иначе связанных с вузом, которые в 70-е, 80-е, 90-е годы положили начало чему-то новому в культуре города и страны.
Кто работает вместе с вами в команде над новым проектом?
Проект состоялся благодаря большой заинтересованности самого Института культуры, в частности, ректора Наумовой Ольги Сергеевны. Она действительно всячески нам помогает. Проект также состоялся еще потому, что мы выиграли конкурс Благотворительного Фонда Потанина «Музей 4.0». Для нас очень важно было выиграть этот конкурс, потому что это была оценка со стороны профессионального музейного сообщества.
Наша команда — это профессионалы, которые не один раз выигрывали конкурсы Фонда Потанина. Это два замечательных музейщика, которые сегодня работают в Третьяковке в Самаре — Елена Вяльцева и Николай Кислухин. Для меня очень важно, что они согласились участвовать в этом проекте, потому что, по сути, мы сейчас создаем музей с нуля. У них колоссальный опыт, который они приобрели, создавая Музей фабрики-кухни в локальной Третьяковке. Для меня это важно, так как Музей фабрики-кухни, как и наш будущий музей, не делает акцент исключительно на официальных документах, а больше работает с личными историями. Интересно услышать эти личные истории, что происходили в институте, как преподаватели здесь работали в разное время. Например, преподаватель-этнограф Тамара Ведерникова уже 50 лет сотрудничает с вузом. Понятно, что вся история института практически прошла перед ее глазами, и очень многие выпускники вспоминают ее с большим пиететом. Я уверена, что у нее есть много интересных историй. Еще есть истории создания семейных пар в институте, успеха и, может быть, не совсем успеха. Но, тем не менее, нам хотелось показать именно этот срез, такой неофициальной биографии вуза.
В рамках Лаборатории у нас проходят встречи с известными культуртрегерами Самары. Потому что студенты, которые сегодня учатся, получают очень много теоретического материала и гораздо меньше практического, а это надо исправлять. Очень хочется, чтобы в музей пришли практики, за плечами которых уже стоят какие-то проекты, какие-то технологии, понимание того, как двигаться вперед. Встречи организованы для того, чтобы опытные люди могли, с одной стороны, поделиться своим опытом со студентами, а с другой стороны, чтобы студенты уже сегодня понимали, что им интересно, и могли бы уже где-то участвовать. Не ждать 4 года, пока они закончат учебу, а уже сегодня набирать опыт.
Другая технология, с которой мы сегодня работаем, — это лаборатория по разработке материалов для музея. В частности, сейчас запускается предновогодняя лаборатория Николая Кислухина, где он со студентами и с участниками проекта будут обсуждать традиции студенческих праздников, в том числе Новый год. Потому что Новый год – это то событие, в памяти о котором всегда остается что-то важное. Сейчас мы будем собирать самые разные истории о том, как 10, 20, 50 лет назад отмечался Новый год в институте. По итогам мы попробуем сделать небольшую выставку.
Потом будет запущена еще одна лаборатория, которую мы посвятим студенческому фольклору. Студенческий фольклор – это тот срез, который может объединить самые разные поколения. Здесь нам очень нужны воспоминания, в том числе и тех, кто стал выпускником этого института, чтобы действительно понять, что есть общее и что менялось из года в год.
В дальнейшем еще будет несколько лабораторий. Например, по музейному дизайну, где мы вместе со студентами будем придумывать какие-то новые образы, новые подходы к экспозиции музея. Хотя с нами работают профессиональные дизайнеры: это и Настя Альбокринова, и Рената Насыбуллина. Мы им очень благодарны за то, что они тоже присоединились к нашей команде. В институте есть кафедра дизайна, и мы также надеемся на их помощь.
ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ
Вы сказали, что у вас будут к Новому году выставочные проекты. Где эти проекты можно будет увидеть?
Этот проект будет создан на базе музея и нашей лаборатории. Мы сейчас делаем специальное сборное выставочное оборудование. Пока в том пространстве, где запланирован музей, идет ремонт. В дальнейшем выставки будут проходить там — в специальном помещении музея. Сейчас темы выставок определяются, но я думаю, что это будут те направления, которые мы будем освещать в музее. Главное, искать какие-то интересные подходы к темам. Кроме того, в ближайшее время мы будем делать еще проект в рамках нашего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте». Мы будем выкладывать фотографии и пробовать их атрибутировать, потому что сохранилась богатая коллекция, но некоторые события и люди на фотоснимках нам пока неизвестны. Поэтому мы будем искать людей через социальные сети, через друзей и сокурсников.
Можно будет зайти и посмотреть выставку людям, никак не связанным со СГИК?
Выставка, скорее всего, откроется где-то в конце декабря. Она будет очень небольшая, но это станет началом в работе с экспозицией. Кроме того, мы сейчас делаем встречи с культуртрегерами. Это такие мероприятия, на которые может прийти любой желающий.
20 ноября у нас была встреча с Андреем Сяйлевым, где обсуждали проект «ЗаВолга», который делался на фестивале «Архстояние».Теперь мы рассказываем о проекте «Сотворение Прорана», который действительно для многих самарцев по-новому открыл остров. А следующие две темы мы объединим названием «Как сделать музей мечты». И встретимся с двумя проектировщиками — с директором филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаилом Савченко и с концептуалистом «Дома рока» Михаилом Михайловым.
Нужен ли Самаре еще один музей?
Много музеев не бывает. Главное, чтобы он был интересным. Я всегда считаю, что музей интересен тогда, когда люди, которые его делают, понимают, для чего они его делают. Вот мне кажется, команда, которая работает с нами, понимает.
С одной стороны, есть богатая культурная история Самары и региона, которая, к сожалению, пока нигде не обозначена как таковая. С другой стороны, есть база, где создается будущее культуры, потому что от того, какие специалисты выйдут из Института культуры, зависит то, что что-то интересное, значимое будет происходить. И мне кажется, что как раз музей важен не столько для исторической части, сколько как площадка, которая сегодня может создавать новые смыслы, новые направления, новые проекты. Считаю, что это самая главная миссия музея Института культуры.
Текст: Ксения Гаранина
Фото: Дарья Мищенко
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