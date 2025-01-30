Что такое семейная химия? Отвечает династия Платоновых!

Как думаете, выбрали бы вы научную карьеру, если бы не выросли в большой научной семье? Или семья не влияла на ваш выбор?

Сложно сказать. С одной стороны, семья дала мне возможность попробовать заниматься наукой, с другой: никто и никогда не навязывал мне выбор. В школьные годы мы с братом часто ездили со студентами первого курса исторического факультета Самарского университета в археологические экспедиции: занимаясь там раскопками археологических ценностей и вкушая прелести туристической жизни в палатках. У меня появилось много друзей-историков, с которыми мы, до сих пор взаимодействуем в научной сфере. В то время у меня появились мысли заняться археологией и историей. Узнав об этом мой отец предложил выбор, заняться археологией или пойти по стопам семьи и заниматься химией. Выбор был нелегкий, но я все-таки выбрал химию и нисколько об этом не пожалел!

Что для вас наука: возможность делать мир лучше или возможность утолить голод исследователя?

На мой взгляд, нельзя отделять одно от другого. Конечно, развитие прогресса и внедрение инновационных технологий как в повседневную жизнь, так и в отдельные узконаправленные процессы жизнедеятельности, однозначно делает мир лучше. Но исследования – это неотъемлемая часть этого прогресса.

Современная наука все чаще смещает акценты на прикладное направление и сотрудничество с бизнесом. Как вы считаете: это плюс или минус?

Считаю, что это плюс: и крупным предприятиям, и университетам взаимодействие идет только на пользу. У нас в семье четкое разделение: отец занимается всем – и теоретическими материалами, и практическими внедрениями, и приборостроением, и методиками. Я – практик и работаю непосредственно на предприятиях. В мои обязанности входит внедрение нового оборудования, постановка методик, всевозможный ремонт и модернизации. А брат сосредоточен на, скажем так, науке теоретического характера, которая потом применяется в практическом свойстве. Такое разделение сложилось случайно, но так было проще и мне, и брату. Я же в аспирантуру поступил после того, как уже несколько лет отработал на заводе и в основном занимался сервисом аналитического оборудования и приборостроенем: объездил всю Россию вдоль и поперек. Это помогло накопить опыт и дало возможность понять, что, где и как можно улучшить. Эта работа и сподвигла меня заняться улучшением, модернизацией и разработкой всевозможных улучшений и инноваций. Я, к примеру, очень горжусь, что принимал участие в создании инновационного хроматографа, у которого нет аналогов ни в России, ни в мире.

Как человек, который вырос в семье ученых, вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

Как человек, который вырос в семье не только ученых, но и преподавателей, я буду рад любому направлению деятельности моих детей. И если они выберут заниматься наукой, буду только счастлив.

Есть ли какие-то предпосылки, например, для создания новых материалов, нового топлива или чего-то нового, что сможет изменить нашу жизнь?

Начнем с того, что нашу жизнь не получится изменить быстро. Но, опираясь на собственные знания, статьи, которые я читаю, разговоры с коллегами, производственниками и переработчиками всевозможных материалов, мне кажется, что в ближайшие лет 10-15 нас ждет определенный прорыв в научной сфере. А этот прорыв приведет к промышленному прорыву, который давно уже назревает.