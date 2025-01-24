Светлана Гребеножко: «Мы учим детей, прежде всего, думать и принимать решения»

«В своей работе берем пример с IT-компаний — в плане организации процессов — и представителей общепита — ниши, в которой конкуренция просто зашкаливает»

Одна из главных ценностей нашей компании — это клиент. Именно клиент — это жизнь бизнеса и сердце Happy Panda. Помимо того, что мы даем результат, мы всегда встаем на сторону наших учеников и их родителей. В центрах сети по всей стране учатся 3500 человек: администраторы знают каждого ребенка и его родителей по именам и запоминают даже клички домашних питомцев. Это помогает нам проявлять эмпатию и интерес.

Сервис и клиентоориентированность в России, как мне кажется, очень высокие по сравнению с другими странами. Но, как я заметила, именно уровень развития детских центров слегка запаздывает. У нас до сих пор популярна «старая школа» в образовании. Мы же в своей работе берем пример с IT-компаний — в плане организации процессов — и представителей общепита — ниши, в которой конкуренция просто зашкаливает. Именно поэтому такому бизнесу постоянно приходится искать новые решения и предоставлять самые удобные и комфортные варианты для клиентов. Честно, я и сама очень строгий и внимательный человек к сервису, поэтому и в своих центрах стараюсь держать планку.