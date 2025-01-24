Светлана Гребеножко: «Мы учим детей, прежде всего, думать и принимать решения»

Процесс обучения должен быть комфортным не только для детей, но и — что не менее важно — для их мам и пап. Это точно знают все специалисты сети центров иностранных языков и раннего развития детей Happy Panda. Поговорили с руководителем проекта Светланой Гребеножко о любви к каждому клиенту, командной работе специалистов и родителей, а также бережном подходе ко всем сотрудникам большой panda-семьи.
«В своей работе берем пример с IT-компаний — в плане организации процессов — и представителей общепита — ниши, в которой конкуренция просто зашкаливает»
Одна из главных ценностей нашей компании — это клиент. Именно клиент — это жизнь бизнеса и сердце Happy Panda. Помимо того, что мы даем результат, мы всегда встаем на сторону наших учеников и их родителей. В центрах сети по всей стране учатся 3500 человек: администраторы знают каждого ребенка и его родителей по именам и запоминают даже клички домашних питомцев. Это помогает нам проявлять эмпатию и интерес.
Сервис и клиентоориентированность в России, как мне кажется, очень высокие по сравнению с другими странами. Но, как я заметила, именно уровень развития детских центров слегка запаздывает. У нас до сих пор популярна «старая школа» в образовании. Мы же в своей работе берем пример с IT-компаний — в плане организации процессов — и представителей общепита — ниши, в которой конкуренция просто зашкаливает. Именно поэтому такому бизнесу постоянно приходится искать новые решения и предоставлять самые удобные и комфортные варианты для клиентов. Честно, я и сама очень строгий и внимательный человек к сервису, поэтому и в своих центрах стараюсь держать планку.
«Самые лучшие результаты — они рождаются в команде»
Несмотря на то, что все занятия в наших центрах групповые — именно благодаря им ребенок лучше социализируется и находит контакт с другими детьми — в обучении нам важен и индивидуальный подход. Все наши группы состоят максимум из восьми человек: за урок, который длится 50 минут, педагоги успевают уделить время и внимание каждому.
Важно, что по нашей системе обучения работа не заканчивается после того, как завершилось занятие, — она продолжается и дома. Мы со своей стороны доносим, что самые лучшие результаты — они рождаются в команде. Кроме того, мы напоминаем родителям, что когда ребенок видит их интерес к процессу обучения, то он мотивируется еще больше и мощнее. Недавно мы даже собрали статистику на основании полутора тысяч отзывов: практически в 100 процентах случаев родители отмечали эффективность такого союза — педагог-ребенок-семья.
Для того, чтобы с точностью знать, как учится ребенок, родителю не обязательно присутствовать на занятиях и пристально за ними следить: в Happy Panda очень сильное онлайн-сопровождение. У каждой группы есть свои чаты, куда мы скидываем результаты проделанной работы, темы, на которые нужно обратить особое внимание, и домашнее задание, которое нужно выполнить до следующей встречи.
«Маленькими шажками двигаться к назначенной цели, получать знания, грамотно их усваивать и применять в жизни»
Всестороннее развитие, я уверена, должно начинаться с самого маленького возраста. В разных школах, лицеях, гимназиях существуют разные — зачастую не похожие друг на друга — образовательные программы и требования к школьникам. Мы учим детей, прежде всего, думать и принимать решения. После такой подготовки, которую дает Happy Panda, ребенок сможет преуспевать по любой программе и заниматься абсолютно в любом образовательном учреждении.
В первую очередь, ребенок учится учиться и взаимодействовать с педагогом. Педагог — друг, который помогает ему, рассказывает что-то новое, а вовсе не тот злой учитель, которого дети так боятся в школе, а еще больше — боятся получить от него плохую оценку. В наших центрах нет никакой оценочной системы. В такой комфортной обстановке ученику проще и интереснее адаптироваться к будущей учебе в школе, лицее и университете. И — что важно — это вырабатывает привычку у ребенка маленькими шажками двигаться к назначенной цели, получать знания, грамотно их усваивать и применять в жизни.
«Специалист должен отдавать этому делу душу»
Вся деятельность центров — в любом городе России — основана на ценностях, на которых строилась компания: открытость, клиентоориентированность, знание смысла каждого действия, участливость, эмпатия, общение и доверие. Работа в Happy Panda — она не про деньги в моменте: мы не гонимся за сиюминутной выгодой. И если я вижу, что педагог приходит к нам в команду лишь для того, чтобы поскорее получить как можно больше денег, а после — забыть про своих учеников, то я всегда спешу его огорчить — у нас так не принято. Специалист должен отдавать этому делу душу. И это касается не только наших педагогов: говорят, что театр начинается с вешалки, а вот наши детские центры — с приветливых администраторов. Я верю в то, что самое первое соприкосновение с ребенком и его родителями формируется именно при их встрече в центре.
Взамен этой полной и максимальной отдачи мы делаем все возможное, чтобы человеку было приятно и комфортно на работе. Выжать из сотрудников все силы — до самой последней капли — это не про нас. Мы создаем удобные расписания, внимательно следим за нагрузкой педагогов, обеспечиваем достойную зарплату, вовремя приходим на помощь, если она требуется, и стараемся не нарушать баланс между работой и личной жизнью. Я уверена, что можно поставить знак равно между понятиями «счастливый сотрудник», «счастливая компания» и «счастливый ребенок». Дети — они очень тонко чувствуют состояние взрослых.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
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