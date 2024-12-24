Два года, «Две волжанки» и секрет успеха: Саша Дутчак и Оля Суслина отвечают на вопросы Собака.ru

Волжанка – это звучит гордо. Но «Две волжанки» звучит еще ярче. Поговорили с основательницами женского комьюнити, которое звонко звучит в «городском» эфире: Саша Дутчак и Оля Суслина рассказали о том, как все начиналось, откуда они черпают энергию и какие звезды помогают им выбирать правильный ку
Когда вы поняли, что вы – «Две волжанки»?
Саша: Сложно сказать! Мы так давно дружим, что определить какой-то конкретный момент, с которого все началось очень непросто. Оля – художник, я – hr менеджер. Нам всегда нравился интересный досуг, который мы часто организовывали, приглашая своих подруг разделить это с нами. Наверное, все началось после небольшой паузы, причиной которой стал мой декретный отпуск.
Однажды мы с Олей встретились и решили, что нужно нашу ивент-движуху направить в готовый проект. Стали появляться наши первые мероприятия, афиши и гости. Потом Оля предложила завести телеграм-канал – да-да, еще один миллион тысячный канал! – и назвали его Female Samara. И спустя пару месяцев активной деятельности мы поняли, что перестали быть просто Олей и Сашей. Этот момент можно считать первым шагом к «Двум волжанкам».
А когда вы сделали второй?
Саша: Когда поняли, что Female Samara очень непросто выговорить, это и совсем не про нас, тогда мы стали искать свою идентичность в своем названии. Мы с Олей присылали друг дружке множество разных вариантов, среди которых было название «Две волжанки» – оно сразу пришлось нам по душе. Во-первых, потому что мы живем на Волге, значит оно и про нас, и про всех. Во-вторых, оно не уносит ни в какие крайности: мы же девушки светские, никакой радикальности. Мы не проводим женских кругов, у нас нет в чистом виде эзотерики или нумерологии, мы просто любим проводить время интересно и с пользой. Светский бал с изюминкой, сообщество для дружбы и развития – так можно назвать основу концепции нашего продукта.
А можете сформулировать УТП своего продукта?
Саша: Я думаю, что «Две волжанки» — это про душу и радость жизни. У всех, кто попадает в наше «поле», загораются глаза, все говорят, что после наших встреч становятся намного счастливее. Понимаю, что звучит немножко эфемерно, а для человека вне контекста может даже банально, но мы и правда стараемся передать всем немного своей энергии. Честно говоря, мы только недавно обсуждали это с Олей: удивительно, но у нас нет какого-то бизнес-плана и стратегии, но в нашем канале каким-то образом собралось семьсот человек, которым с нами интересно. И дело не в том, что мы получаем от этих людей потрясающую обратную связь: они начинают между собой дружить. То есть у нас получилось создать своеобразный островок комфортного общения. А еще одним отличием «Двух волжанок» можно назвать то, что мы не просто организовываем мероприятия, а строим комьюнити, в котором девушки находят новых знакомых, строят новые коммуникации и организуют новые проекты. У нас получается целая планета «Двух волжанок». Или даже экосистема, потому что в нашем комьюнити зарождаются отдельные комьюнити и кружки по интересам. А это же сегодня очень важно для взрослой женщины найти какую-то отдушину ли кружок по интересам.
А как можно стать частью вашего комьюнити или вписаться в кружок по интересам? Есть ли у вас какой-то отбор? И не боитесь, что попытки повысить количество подписчиков в вашем канале немного испортит энергию вашего клуба?
Оля: Мы часто говорили с Сашей о том, что страшновато будет потерять нашу теплоту, доброту и уникальность. Именно поэтому мы почти всегда на всех мероприятиях вдвоём, потому что люди приходят именно на наше взаимодействие, приходят, чтобы зарядиться от поля, которое рождает это взаимодействие. И потом, знаете: люди, которые не совпадают с нами по энергетике, конечно иногда к нам приходят. Но они никогда не возвращаются. Просто понимают, что это все не их история. Поэтому да, вопрос ламповости стоит довольно остро, но пока у нас получается ее сохранять. А потом посмотрим, как будет развиваться ситуация и насколько мы ее вывезем. Эта история, она развивается просто как ребенок: он растет и меняется.
Если развивать вашу аналогию с ребенком, его нужно вырастить и отпустить. Вопрос: готовы ли вы в какой-то момент отпустить свой проект, если почувствуете, что больше можете его контролировать, и заняться чем-то новым?
Саша: Не поверишь, я недавно думала об этом. Дело в том, что у нас с Олей, как у двух взрослых и самостоятельных девушек с характером бывают свои столкновения, так что я порой задумываюсь о том. что будет, если... Было время, когда этот вопрос меня волновал. А потом я перестала тревожиться по этому поводу. Потому что мы никогда не знаем, что будет. Ну, как не знаем: знаем, что будет так, как и должно быть. Такое вот «фаталистическое» отношение к миру снимает уровень тревожности и позволяет фокусироваться на том, что есть здесь и сейчас.
Оля: Наш тренер по этикету однажды сказал: Оля вы с Сашей, как светлячки, поэтому к вам притягиваются такие же люди. А одна из наших подписчиц даже жаловалась: «Вы такие светлячки, что даже бесите!» Мне кажется, так и происходит отбор в наше комьюнити.
Хорошо, я понял, что отбор людей у вас – это процесс естественный. Но как вы отбираете мероприятия для своего круга? Мозговой штурм? Тащите записки из шляпы? Какие-то другие алгоритмы?
Саша: Шляпы у нас точно нет! А вот большая картотека мероприятий, которые мы уже не можем впихнуть в один месяц, есть. И множество желающих стать спикерами на этих мероприятиях тоже. Летом мы опираемся на какие-то развлекательные и активные мероприятия, организуем повторы встреч, которые «зашли», у нас даже свои хиты есть! Взять, к примеру, регулярную «Раннюю пташку», с которой мы начинаем день: ходим пить кофе в шесть утра на набережную, плаваем на сапах или просто плаваем – Оля у нас моржует и активно вовлекает в это других. Мы запускаем «пташку» в апреле, а завершаем сезон в октябре. Конечно, мы стараемся учитывать сезонность и брать от теплого периода максимум того, что он может дать. И, конечно, какие-то идеи мероприятий появляются в ходе общения, то есть одно мероприятие буквально порождает другое. У нас же все быстро: мозговой штурм, все ставим на карандаш и вуаля: готова новая встреча.
Мне интересно, готовы ли вы к превращению в «Три волжанки»? Или в «Пять волжанок»?
Оля: Мы выбираем превращение в «Две волжанки» и команда помощников. Тем более, что совсем недавно после одного из мероприятий в нашей команде появился новый человек, который начал заниматься решением рутинных задач и дарить нам воздух и возможность фантазировать. Потому что, когда ты постоянно в телефоне, вся созидательная энергия куда-то улетучивается.
Кстати, про энергию: где вы заряжаете свои батарейки? И хватает ли у вас времени на что-то кроме «Двух волжанок»?
Саша: За себя я могу сказать, что я заряжаюсь от горящих глаз наших волжанок и от слов благодарности, которые мы получаем, когда слышим, что у них меняется жизнь.
Оля: Я занимаюсь живописью, много читаю и катаюсь на велосипеде. Меня вдохновляет природа и эпатажная составляющая «волжанок», которая заряжает меня смелостью для реализации каких-то идей, выходящих за рамки.
Саша: У меня в жизни так много всего, что порой ненадолго проваливаюсь в дофаминовую яму: маленький ребенок, работа и множество различных увлечений, включая силовые тренировки. Меня выручает дисциплина во всем: питании, режиме сна и решении рабочих задач. А бывают моменты, когда я понимаю, что мне нужен тайм-аут: просто посидеть с выключенным телефоном на своей планете. И да: отличным источником энергии для зарядки батареек можно назвать обратную связь, которую мы получаем от участниц наших встреч. Это же безумно приятно, когда ты понимаешь, что ты придумал идею мероприятия, потом организовал его, а оно всем понравилось.
Какие открытия помогло вам сделать ваше комьюнити?
Оля: Я поняла, что каждому человеку сейчас не хватает живого, простого общения. Без презентаций и позиционирования – обычных, можно даже сказать кухонных, разговоров. Просто поговорить, ощутить поддержку и согреться.
Саша: А мне «Две волжанки» помогли прочувствовать масштаб своей личности. Потому что недавно проекту исполнилось полтора года, но я вижу, как мы развиваемся. К нам приходят новые люди, у нас формируются новые коммуникации, мы генерируем новые идеи. И я вижу, что потолков у нас по-прежнему нет.
О каких мероприятиях из грядущих можете рассказать?
Оля: У нас большие планы на прохладный сезон! Во-первых, мы хотим играть в наши любимые игры, наподобие настольных, но немного психологических и душевных. У нас есть две игры, одну из которых – «Попутчики» – буду проводить я. Эта психологическая игра, которую мы привезли из Петербурга, направлена на сближение и понимание себя и других людей. Это как спидфрендинг, только через глубокие вопросы.
Саша: А я веду игру, которая называется «Возможности» – она основана на метафорических картах. Участница находит отражение своего запроса в метафорических картах, озвучивает его и получает через карты остальных участниц решение, порой нестандартное или то, что на поверхности, но очень важное. Это очень популярная встреча в нашем комьюнити, которое иногда помогает девушкам найти ответы на важные вопросы. А еще одно из самых востребованных мероприятий в холодное время года – это банные активности. Мы приносим с собой все, что нужно – от закусок до веников – и в камерной женской компании проводим различные банные ритуалы.
Финальный вопрос: чем «Две волжанки» отличаются от других женских комьюнити, которых так много сегодня в городе?
Оля: «Две волжанки» – это компания, в которую хочется возвращаться. Мы на самом деле стали такой силой, которую невозможно остановить. А еще один наш козырь – это душевность.
Саша: Если честно, я не знаю, чем мы отличаемся. Я никогда не анализировала «конкурентную среду» и просто делала то, что нравится мне самой. Теперь мне даже интересно будет этот вопрос задать нашей аудитории. Но, мне кажется, все держится на наших с Олей персоналиях и нашем взаимодействии. Каждая из нас добавляет что-то свое в общий поток и получается волшебство. Наверное, так!
Фото: Архивы пресс-служб
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