Два года, «Две волжанки» и секрет успеха: Саша Дутчак и Оля Суслина отвечают на вопросы Собака.ru

А как можно стать частью вашего комьюнити или вписаться в кружок по интересам? Есть ли у вас какой-то отбор? И не боитесь, что попытки повысить количество подписчиков в вашем канале немного испортит энергию вашего клуба?

Оля: Мы часто говорили с Сашей о том, что страшновато будет потерять нашу теплоту, доброту и уникальность. Именно поэтому мы почти всегда на всех мероприятиях вдвоём, потому что люди приходят именно на наше взаимодействие, приходят, чтобы зарядиться от поля, которое рождает это взаимодействие. И потом, знаете: люди, которые не совпадают с нами по энергетике, конечно иногда к нам приходят. Но они никогда не возвращаются. Просто понимают, что это все не их история. Поэтому да, вопрос ламповости стоит довольно остро, но пока у нас получается ее сохранять. А потом посмотрим, как будет развиваться ситуация и насколько мы ее вывезем. Эта история, она развивается просто как ребенок: он растет и меняется.

Если развивать вашу аналогию с ребенком, его нужно вырастить и отпустить. Вопрос: готовы ли вы в какой-то момент отпустить свой проект, если почувствуете, что больше можете его контролировать, и заняться чем-то новым?

Саша: Не поверишь, я недавно думала об этом. Дело в том, что у нас с Олей, как у двух взрослых и самостоятельных девушек с характером бывают свои столкновения, так что я порой задумываюсь о том. что будет, если... Было время, когда этот вопрос меня волновал. А потом я перестала тревожиться по этому поводу. Потому что мы никогда не знаем, что будет. Ну, как не знаем: знаем, что будет так, как и должно быть. Такое вот «фаталистическое» отношение к миру снимает уровень тревожности и позволяет фокусироваться на том, что есть здесь и сейчас.

Оля: Наш тренер по этикету однажды сказал: Оля вы с Сашей, как светлячки, поэтому к вам притягиваются такие же люди. А одна из наших подписчиц даже жаловалась: «Вы такие светлячки, что даже бесите!» Мне кажется, так и происходит отбор в наше комьюнити.

Хорошо, я понял, что отбор людей у вас – это процесс естественный. Но как вы отбираете мероприятия для своего круга? Мозговой штурм? Тащите записки из шляпы? Какие-то другие алгоритмы?

Саша: Шляпы у нас точно нет! А вот большая картотека мероприятий, которые мы уже не можем впихнуть в один месяц, есть. И множество желающих стать спикерами на этих мероприятиях тоже. Летом мы опираемся на какие-то развлекательные и активные мероприятия, организуем повторы встреч, которые «зашли», у нас даже свои хиты есть! Взять, к примеру, регулярную «Раннюю пташку», с которой мы начинаем день: ходим пить кофе в шесть утра на набережную, плаваем на сапах или просто плаваем – Оля у нас моржует и активно вовлекает в это других. Мы запускаем «пташку» в апреле, а завершаем сезон в октябре. Конечно, мы стараемся учитывать сезонность и брать от теплого периода максимум того, что он может дать. И, конечно, какие-то идеи мероприятий появляются в ходе общения, то есть одно мероприятие буквально порождает другое. У нас же все быстро: мозговой штурм, все ставим на карандаш и вуаля: готова новая встреча.

Мне интересно, готовы ли вы к превращению в «Три волжанки»? Или в «Пять волжанок»?

Оля: Мы выбираем превращение в «Две волжанки» и команда помощников. Тем более, что совсем недавно после одного из мероприятий в нашей команде появился новый человек, который начал заниматься решением рутинных задач и дарить нам воздух и возможность фантазировать. Потому что, когда ты постоянно в телефоне, вся созидательная энергия куда-то улетучивается.

Кстати, про энергию: где вы заряжаете свои батарейки? И хватает ли у вас времени на что-то кроме «Двух волжанок»?

Саша: За себя я могу сказать, что я заряжаюсь от горящих глаз наших волжанок и от слов благодарности, которые мы получаем, когда слышим, что у них меняется жизнь.

Оля: Я занимаюсь живописью, много читаю и катаюсь на велосипеде. Меня вдохновляет природа и эпатажная составляющая «волжанок», которая заряжает меня смелостью для реализации каких-то идей, выходящих за рамки.

Саша: У меня в жизни так много всего, что порой ненадолго проваливаюсь в дофаминовую яму: маленький ребенок, работа и множество различных увлечений, включая силовые тренировки. Меня выручает дисциплина во всем: питании, режиме сна и решении рабочих задач. А бывают моменты, когда я понимаю, что мне нужен тайм-аут: просто посидеть с выключенным телефоном на своей планете. И да: отличным источником энергии для зарядки батареек можно назвать обратную связь, которую мы получаем от участниц наших встреч. Это же безумно приятно, когда ты понимаешь, что ты придумал идею мероприятия, потом организовал его, а оно всем понравилось.