Алексей Яковлев: «Литеры — они для меня как дети. Каждый шрифт любимый и неповторимый»

Многие, в том числе и взрослые, думают, что печать называют «высокой» из-за эксклюзивности. Что-то из разряда высокой кухни

Зашла в студию и сразу вспомнила, как на первом курсе университета проходила основы высокой печати. Наверняка студенты — это как раз ваша целевая аудитория?

Не совсем, они, наоборот, приходят редко. Моя целевая аудитория — школьники с четвертого по одиннадцатый классы. Все всегда в восторге от экскурсий. Рассказываю ребятам, как возникла бумага и появилась печать, показываю фильмы и даю попробовать напечатать самостоятельно что-то на старинном типографском станке.

Что удивляет тех, кто приходит на мастер-классы, больше всего?

Многие, в том числе и взрослые, думают, что печать называют «высокой» из-за эксклюзивности. Что-то из разряда высокой кухни.

Ко мне на мастер-классы приходят и из различных компаний, и из творческих объединений. Из последнего — в студии были сотрудники «Додо» и ребята из центра современной культуры «Нулевая комната». А я еще познакомился со многими креативными самарцами в том году на акции «Ночь музеев».

А в этом году не захотели участвовать?

Очень хотел. Подготовил студию, нашел помощников, но просмотрел дату с приемом заявок. В следующий раз начну готовиться с Нового года.

Главное — регулярно заправлять станки маслом, чтобы они были, как беляшики

Уверена, что самый частый вопрос, который задают все, кто приходит на мастер-класс, про старт проекта. С чего началась история Letterhаus?

С видео на YouTube: сын показал мне, как выглядит станок высокой печати. Тогда я работал в банке: менять деятельность не особо хотел, зато об этом мечтали мои близкие. Они говорили, что пора заняться делом для души. Это было 14 лет назад — мне был 41 год.

Не страшно было начинать что-то новое?

А вам не страшно было выходить замуж?

Ну, как вам сказать…

Я увидел станок и влюбился. Сразу стал искать похожие модели в интернете. На тот момент у меня были сбережения. Я знал, что мне нужен Vandercook и Chandler & Price. Нашел первый 1961 года выпуска, а второй — 1906-го: отыскать его на одном из аукционов мне помог реставратор станков в Америке.

Как вы их доставляли? Особенно Chandler — на вид он весит полтонны точно.

Около 800 килограммов. С транспортной компанией никаких проблем не было. Самое сложное — вынести его с третьего этажа. Затем — долгая реставрация. Разобрали до винтика, отпескоструили, загрунтовали, покрасили и наконец собрали. Как сказали реставраторы, «станок прослужит еще сто лет».

А что насчет эксплуатации и ремонта? Насколько это тяжелая и редкая история в Самаре?

Мой папа был главным инженером, так что все, что касается сборки и разборки чего-либо, кажется, передалось мне по наследству. Что-то ломается — я чиню самостоятельно. Главное — регулярно заправлять станки маслом, чтобы они были, как беляшики.

После того, как два станка приехали к вам из-за рубежа, вы проходили какие-то специализированные обучения?

Первым делом я написал коллегам из Москвы, но не получил от них ни одного ответа. Только спустя время понял, почему так произошло. Никакого обучения не было, всему приходилось учиться самостоятельно. Помню, купил несколько банок краски, стол, инструмент на первое время и начал работу.

Получилось с первого раза?

Далеко нет. До сих пор бывают какие-то промахи. Например, у меня заказывают 20 пригласительных, а я делаю 40: при ручном труде ошибки и брак — это нормально. Даже если у меня весь тираж получился идеально, беру увеличительное стекло и начинаю рассматривать все до мельчайших деталей. Я очень строг с собой.

Вы сказали, что со временем поняли, почему вам не ответили москвичи. В чем же была причина?

Вероятно, не хотели делиться своим опытом, наработками. Это искусство постигается через собственные ошибки, постоянные пробы, эксперименты.