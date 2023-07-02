Семейный альбом: собаки наших героев

В честь Международного дня собак «Смр.Собака.ru» сделала небольшую выборку из семейных альбомов своих героев, в доме которых живут собаки: умиляемся и лайкаем!
Черныш живет в доме у тату-мастерицы, ювелира и свободной художницы Серафимы Волги уже шестой год Кому-то он может показаться недостаточно черным для своего имени, но это ничего не изменит — просто принимайте его таким, как он есть!
Булке, которая живет в доме руководителя студии дизайна интерьеров Аси Лазаревой, приблизительно три года. Когда-то волонтеры нашли эту ранимую, обидчивую, но очень любвеобильную собачку в Безенчуке, а теперь она обожает ходить в бары и любит беситься под громкую музыку и путешествовать: вместе с хозяевами она побывала в Рождествено и сходила в мини-кругосветку на байдарках. А ещё Булка кардинально меняет образы: от заросшего хиппи-бомжа, до подстриженного щеночка.
В доме режиссера Антона Долганова живет корги кардиган по имени Роза — очень прыгучая собака, которая любит кататься в машине и дружит с соседскими котами. Антон любит брать Розу в студию, хотя понимает, чем закончится ее визит: вся команда забудет о работе и начнет тискать милую собачку.
Таксу, которая живет в доме музыканта и основателя шоукейса «Сезон» Алексея Тилли зовут Лиза. По словам хозяина — это самая вредная собака в мире и стопроцентная такса — бесстрашная, брехливая, ласковая как кошка и любительница звонко всхрапнуть в самый разгар ночи.
Собака лидера группы VLNY Дмитрия Артемьева считает себя полноценным членом семьи. Когда они с супругой обнимаются, их померанский шпиц Василиса ругается, что ее не позвали и просится к ним третьей.
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