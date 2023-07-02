Семейный альбом: собаки наших героев

Булке, которая живет в доме руководителя студии дизайна интерьеров Аси Лазаревой, приблизительно три года. Когда-то волонтеры нашли эту ранимую, обидчивую, но очень любвеобильную собачку в Безенчуке, а теперь она обожает ходить в бары и любит беситься под громкую музыку и путешествовать: вместе с хозяевами она побывала в Рождествено и сходила в мини-кругосветку на байдарках. А ещё Булка кардинально меняет образы: от заросшего хиппи-бомжа, до подстриженного щеночка.