Где есть праздник? Рассказываем, как провести корпоратив в «Александровском парке»

Напоминаем: площадка с характером — половина успеха любого события (и в «Александровском парке» точно про это знают!). Здесь предлагают сразу несколько сценариев: ресторан-терраса «Аляска» подойдет для свадеб, дней рождения, корпоративов, банкетов, конференций и форумов, а ресторан «Романовский» — для уютных встреч, гастрономических поводов и, конечно же, праздников с коллегами.

Команда комплекса поможет организовать мероприятие под ключ: подобрать формат, меню, программу и полностью взять на себя координацию вечера. В распоряжении гостей — просторные залы, терраса, ресторанный сервис и — что важно! — возможность разместить гостей в отеле.

В этом году для новогоднего корпоратива в «Аляске» подготовят программу «Снежная Симфония» — праздничный вечер для всех желающих. Для памятных кадров обустроят фотозону и проведут двухчасовую профессиональную фотосъемку, так что не игнорируем дресс-код — коктейльные образы в серебре, графите и глубоком синем приветствуются!

А в «Романовском» можно устроить как атмосферный ужин для команды, так и большую корпоративную вечеринку — идеальный вариант для тех, кто планирует остановиться в «Александровском парке» на новогоднюю ночь и каникулы.

Фото: Архивы пресс-служб