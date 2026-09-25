Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Второй тайм уличного искусства: рассказываем, кто и как реставрирует футбольные муралы мундиаля в Самаре

Присядьте: Чемпионат Мира по футболу проходил в Самаре (!) восемь лет назад. Спустя годы гигантские работы проекта #ИсторииЧемпионов начали сдавать позиции под натиском самарской погоды, и именно сейчас самое время для возвращения на поле: в городе стартовала комплексная реставрация муралов, которая продлится вплоть до 10-летия чемпионата в 2028 году. 

Проект держится на чистом энтузиазме и осознанности: деньги на краску и работу мастеров поступают от продаж лимитированных коллекций самарского бренда «СК63». Первые победы уже налицо: во-первых, в «Саду Баланса» обрела вторую жизнь знаменитая работа Валерия Чтака — одного из главных концептуальных художников страны. Его стрит-арт «Во дворе» с матчем между котами, собаками и птицами-судьями когда-то был варварски закрашен, но теперь снова с нами. Во-вторых, на Осипенко силами рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Миши Most обновили 32-метровый «Полет Ван Перси» — ту самую космическую инсталляцию с планетами, молекулами и ДНК, которую восстанавливали по кусочкам четверо суток.

Спойлер: впереди еще десяток культовых работ — от Льва Яшина до Пеле.

Евгений Петров, куратор проекта #ИсторииЧемпионов

«Реставрация арт-объектов — это не просто восстановление красочного слоя, а сохранение важного пласта городской культуры, связанного с одним из самых ярких событий в истории российского спорта. Каждый мурал — это эмоциональный маркер эпохи, и наша задача — сделать так, чтобы эти образы оставались живыми и узнаваемыми для новых поколений. Мы гордимся тем, что благодаря слаженной работе команды, нам удается возвращать городу его визуальную память. Впереди еще много работы, и мы намерены бережно сохранить каждую деталь этих знаковых работ».

Фото: Архивы пресс-службы

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: