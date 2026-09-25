Второй тайм уличного искусства: рассказываем, кто и как реставрирует футбольные муралы мундиаля в Самаре

Присядьте: Чемпионат Мира по футболу проходил в Самаре (!) восемь лет назад. Спустя годы гигантские работы проекта #ИсторииЧемпионов начали сдавать позиции под натиском самарской погоды, и именно сейчас самое время для возвращения на поле: в городе стартовала комплексная реставрация муралов, которая продлится вплоть до 10-летия чемпионата в 2028 году.

Проект держится на чистом энтузиазме и осознанности: деньги на краску и работу мастеров поступают от продаж лимитированных коллекций самарского бренда «СК63». Первые победы уже налицо: во-первых, в «Саду Баланса» обрела вторую жизнь знаменитая работа Валерия Чтака — одного из главных концептуальных художников страны. Его стрит-арт «Во дворе» с матчем между котами, собаками и птицами-судьями когда-то был варварски закрашен, но теперь снова с нами. Во-вторых, на Осипенко силами рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Миши Most обновили 32-метровый «Полет Ван Перси» — ту самую космическую инсталляцию с планетами, молекулами и ДНК, которую восстанавливали по кусочкам четверо суток.

Спойлер: впереди еще десяток культовых работ — от Льва Яшина до Пеле.