Что тереть на удачу в Самаре? Собрали отзывы на известные самарские скульптуры

Лапы и хвост – коту, а усы – пивовару! Собрали забавные отзывы на известные скульптуры: от кошки на батарее и Буратино до Дяди Степы и главного ответственного за пенное. Трогать руками разрешается.

