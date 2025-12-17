Город Город News Город Подписаться Telegram Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Поделиться 17 декабря, 2025 Что тереть на удачу в Самаре? Собрали отзывы на известные самарские скульптуры Лапы и хвост – коту, а усы – пивовару! Собрали забавные отзывы на известные скульптуры: от кошки на батарее и Буратино до Дяди Степы и главного ответственного за пенное. Трогать руками разрешается. Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Смр.Собака.ru, 17 декабря, 2025 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
