Екатерина Гурова: «Устные источники уникальны – они не позволяют человеку зачерстветь, помогают собрать свою историю»

«Мир полон удивительных людей, и у каждого из них своя история» – воплощаем книжную цитату в жизнь вместе с музеем-галереей «Заварка» – победителем конкурса программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Выстраиваем таймлайн с руководителем проекта-победителя «По соседству» Екатериной Гуровой: узнали, как через истории людей исследуется город, почему память – это то, что мы конструируем, и как ностальгия может повлиять на исследовательский потенциал города на Волге.
«Это маленькие кусочки пазла, которые формируют нашу культурную идентичность»
Ты говорила, что в работе с методичкой «Сохранить как…» появилась мысль сделать что-то полезное для Ленинского района. Что именно натолкнуло на эту идею?
Когда работали с «Сохранить как…», мы очень много общались на паблик-токах и в кулуарах с жителями исторического центра, с владельцами недвижимости. Это и натолкнуло меня на мысль, что устные истории по самарским локациям не собраны до конца. Также в 2024 году в «Заварке» вместе со Школой проектной фотографии мы делали выставку «Город/Деревня: маршрут построен» про границы дореволюционного и современного города. Все это стало первопричиной подачи заявки на конкурс. Мы занимаемся исследованием Ленинского района, который сочетает в себе и городскую архитектуру, и самобытные деревянные кварталы, где и находится здание музея-галереи «Заварка». Историю района мы стремимся раскрывать с разных сторон: антропологической, социальной, архитектурной, исторической.
А как раскрывается семиотика города?
Через места памяти. И это не только определенное пространство – это может быть предмет, артефакт. И мы постараемся создать такое место памяти на выставке «Соседи», сосредоточив внимание на устных воспоминаниях жителей. Это маленькие кусочки пазла, которые формируют нашу культурную идентичность, через воспоминания мы узнаем что-то важное о нас самих.
Выставка «Соседи» – она входит в проект «По соседству»? Или это отдельная история?
Весь проект «По соседству» – это междисциплинарная работа по нескольким направлениям. Одно из них – семейная мастерская «Нити», где наш музейный педагог будет работать с детьми и их родителями и проводить занятия, посвященные сохранению и изучению семейной памяти. Мы рассказываем районные истории как через классические экскурсии, так и через дрейфы – альтернативную форму маршрута, по которому человека ведет не экскурсовод, а эмоции и чувства, которые появляются во время изучения городского пространства.
«Соседи» – большой итог проекта. Это будет междисциплинарная выставка про Ленинский район: про местных, про историю, про локацию. Она будет основана на устных источниках, артефактах, архивных справках, которые мы сейчас собираем. Исторический пласт информации мы обрабатываем вместе с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А», социологами и антропологами – они помогают нам изучать город.
Электронные энциклопедии, интерактивные карты и аудиогид – эти ответвления тоже реализуются?
Да. Электронная энциклопедия – сайт про район. В нем мы будем собирать фотографии, интервью, материалы устной истории, которыми с нами делятся местные жители. Интерактивная карта – неформальный гид, куда сходить в Ленинском районе, что посмотреть, где отдохнуть. Аудиогид, скорее, взгляд извне на здание музея.
«Пока все идет исключительно так, как течет Волга, шторм – редкое явление»
А были идеи, от реализации которых пришлось отказаться?
Пока все идет исключительно так, как течет Волга, шторм – редкое явление. Устные источники уникальны – они не позволяют человеку зачерстветь, помогают собрать свою историю. Это то, что не хочется откладывать в сторону. Хороший коллектив – развитие, а победа в гранте – дополнительный стимул. Поэтому пока что мы ни от чего не отказывались, у нас все по этапам: экскурсии и дрейфы запущены и работают, люди и респонденты активно идут к нам и рассказывают свои истории.
Следующий этап – осенью запустить небольшую мастерскую «Дом культуры. Точка. Район в деталях», где мы будем уже в парах показывать, как можно рассказать и интерпретировать историю района через разные призмы. Будем много фотографировать, фиксировать детали и параллельно изучать смысл этих деталей на зданиях: какое у них символическое значение. Будем делать линогравюру с Дашей Волковой на основе того, что мы отснимем и изучим, а также будем создавать макеты с Машей Насыбуллиной из «ДОМ:А».
Интересно узнать и про планы: какие этапы и задачи должны быть завершены перед реализацией проекта?
Первый этап – сбор информации. Поскольку я уже обозначила, что район менял свой «статус» – от периферии до Самарской площади с ее архитектурным ансамблем – это отразилось на его наследии. Поэтому мы с командой активно изучаем фонды местных архивов, библиотек, общаемся с экспертами, изучаем семейные архивы, чтобы собрать базу.
Следующий этап – полевые работы. Раз в две недели мы собираемся с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А», антропологом и социологом в «Заварке» и отправляемся «в город»: ходим по району, фиксируем детали, общаемся с местными, изучаем язык пространства. В плане задач мы хотим выйти за границы музея, самопрезентовать себя в городском пространстве, впервые создав электронную энциклопедию, в которой будут публиковаться статьи об исторически ценных зданиях, интервью жителей Ленинского района с опытом проживания в этом месте.
В чем важность сохранения истории места?
Данный проект – пример, как культурная институция может стать площадкой для отработки методов взаимодействия с локальным наследием, с устными источниками, нигде не освещавшимся ранее.
Я думаю, что наша выставка «Соседи» перейдет в передвижной формат и будет доступна не только в Самаре, но в регионе в целом, продемонстрирует, как можно работать с воспоминаниями.
На каком этапе вы сейчас находитесь?
Активное приглашение к соучастию. Вот, например, на прошлой неделе к нам пришли прекрасные респонденты: когда они увидели название нашей действующей выставки «Здесь осталось детство», то сказали: «Это же про нас – вот в этом районе прошло наше детство! Теперь мы будем приходить сюда чаще». После этого я поняла – мы делаем все правильно. К нам приходят и делятся частью своего прошлого, потому что это действительно наша история.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Кирилл Гуров
