Екатерина Гурова: «Устные источники уникальны – они не позволяют человеку зачерстветь, помогают собрать свою историю»

Ты говорила, что в работе с методичкой «Сохранить как…» появилась мысль сделать что-то полезное для Ленинского района. Что именно натолкнуло на эту идею?

Когда работали с «Сохранить как…», мы очень много общались на паблик-токах и в кулуарах с жителями исторического центра, с владельцами недвижимости. Это и натолкнуло меня на мысль, что устные истории по самарским локациям не собраны до конца. Также в 2024 году в «Заварке» вместе со Школой проектной фотографии мы делали выставку «Город/Деревня: маршрут построен» про границы дореволюционного и современного города. Все это стало первопричиной подачи заявки на конкурс. Мы занимаемся исследованием Ленинского района, который сочетает в себе и городскую архитектуру, и самобытные деревянные кварталы, где и находится здание музея-галереи «Заварка». Историю района мы стремимся раскрывать с разных сторон: антропологической, социальной, архитектурной, исторической.

А как раскрывается семиотика города?

Через места памяти. И это не только определенное пространство – это может быть предмет, артефакт. И мы постараемся создать такое место памяти на выставке «Соседи», сосредоточив внимание на устных воспоминаниях жителей. Это маленькие кусочки пазла, которые формируют нашу культурную идентичность, через воспоминания мы узнаем что-то важное о нас самих.