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Котопес-пати: в Самаре пройдет пати по случаю открытия садика для собак и ярмарка в поддержку приюта для животных

Открываем понедельник добрыми новостями – и их сразу две! Во-первых, гав! Салон «Чехвост» запускает садик для собак. Что? Объясняем: владельцы питомцев до десяти килограммов могут отвести их в настоящий сад. Здесь с хвостатыми будет работать зооняня: развивающие игры, прогулки, обучение командам – полный олл-инклюзив. Пати по случаю открытия состоится 28 мая: готовят и дог-френдли-кинопоказ, и собачий попкорн, и лапокюр.

Во-вторых, мяу. Во дворике котейни «ЧуКОТка» с 30 мая по 1 июня пройдет благотворительное мероприятие в поддержку приюта «Надежда». Обещают ярмарку хенд-мейд изделий, (!) тату-зону, копилку для пожертвований и – неожиданно – скалодром!

Фото: Архивы пресс-служб

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