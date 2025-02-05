«Три синих трамвая» по-новому: организаторы маркета объявили о ребрендинге маркета

Три новых синих трамвая в городе: нет, это не новость про апгрейд городского транспорта – мы про обновленную концепцию известного локального маркета. Организаторы «Трех синих трамваев» объявили о ребрендинге проекта и старте приема заявок на весенний ивент – известно, что он пройдет в первые выходные марта в баре «Тайн».
Организатор Анастасия Комарчева обещает, что программа маркета расширится – трамваи уедут в сторону ивент-истории:
«Будет много интерактива: мы готовим для гостей мастер-классы, аукцион интерьерного декора и шедевров изобразительного искусства, а также открытый урок по диджеингу».
Фото: Архивы пресс-служб
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