«Три синих трамвая» по-новому: организаторы маркета объявили о ребрендинге маркета

Три новых синих трамвая в городе: нет, это не новость про апгрейд городского транспорта – мы про обновленную концепцию известного локального маркета. Организаторы «Трех синих трамваев» объявили о ребрендинге проекта и старте приема заявок на весенний ивент – известно, что он пройдет в первые выходные марта в баре «Тайн».

Организатор Анастасия Комарчева обещает, что программа маркета расширится – трамваи уедут в сторону ивент-истории: