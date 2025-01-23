Собака.ru ищет менеджера рекламных проектов

Команда Собака.ru в поисках человека, который будет помогать развивать рекламные проекты для всех ресурсов издания – от журнала и сайта до соцсетей и оффлайн-мероприятий.
Обязанности:
- Продажа рекламных проектов;
- Развитие существующей клиентской базы, привлечение новых клиентов;
- Ведение переговоров, создание коммерческих предложений, заключение договоров;
- Поиск контактов, холодные звонки, встречи, выход на ЛПР, презентация персонального предложения.
Требования:
- Обязателен опыт работы в активных продажах, опыт холодных звонков и общения с клиентами;
- Хорошие коммуникационные навыки, грамотная письменная и устная речь;
- Умение находить подход к клиентам любой сложности;
- Умение и желание вести переговоры на различных уровнях и работать с возражениями;
- Желателен опыт работы в области продаж рекламы в СМИ;
- Активная позиция, целеустремленность, самоорганизованность, высокий уровень ответственности;
- Быстрая обучаемость и умение работать с большим количеством информации.
Условия:
- Уютный офис в историческом центре города;
- Верхняя граница оплаты труда не ограничена и зависит от объемов продаж рекламных продуктов.
Отправляйте резюме на почту редакции info@blnc.studio или в TG.
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