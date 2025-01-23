18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Собака.ru ищет менеджера рекламных проектов

Команда Собака.ru в поисках человека, который будет помогать развивать рекламные проекты для всех ресурсов издания – от журнала и сайта до соцсетей и оффлайн-мероприятий.

Обязанности:

  • Продажа рекламных проектов;
  • Развитие существующей клиентской базы, привлечение новых клиентов;
  • Ведение переговоров, создание коммерческих предложений, заключение договоров;
  • Поиск контактов, холодные звонки, встречи, выход на ЛПР, презентация персонального предложения. 

Требования:

  • Обязателен опыт работы в активных продажах, опыт холодных звонков и общения с клиентами;
  • Хорошие коммуникационные навыки, грамотная письменная и устная речь;
  • Умение находить подход к клиентам любой сложности;
  • Умение и желание вести переговоры на различных уровнях и работать с возражениями;
  • Желателен опыт работы в области продаж рекламы в СМИ;
  • Активная позиция, целеустремленность, самоорганизованность, высокий уровень ответственности;
  • Быстрая обучаемость и умение работать с большим количеством информации. 

Условия:

  • Уютный офис в историческом центре города;
  • Верхняя граница оплаты труда не ограничена и зависит от объемов продаж рекламных продуктов.

Отправляйте резюме на почту редакции info@blnc.studio или в TG.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: