Лето возможностей: как попасть на хакатон «Креатив на Волге»

Открылся прием заявок на участие во втором хакатоне креативных индустрий.

Старт второго хакатона креативных индустрий «Креатив на Волге» ивент-агентство «Мандариновая лиса» и Консалтинговая компания REC назначили на август. В 2024 году 20 команд будут предлагать и защищать свои идеи по развитию города под руководством таких ярких героев, как главред и руководитель проектов Ирина Ильяхова, креативный директор Eventum Premo и Eventum Premo Dubai Павел Тюн, партнер Института развития городов ПОЛИС, руководитель лаборатории впечатлений TouchpointLAB Роман Золин и других экспертов федерального уровня.

В этом году хакатон объединился с фестивалем, в программе которого предусмотрен лекторий, мастер-классы, концерты, фудкорт и афтепати на крыше «Станкозавода» для участников хакатона. Чтобы попасть на хакатон – и на крышу! - нужно отправить заявку: их принимают до 21 июля. Преимуществом при отборе участников будет наличие портфолио с осуществленными креативными проектами, но не забывайте о том, что города берет смелость!