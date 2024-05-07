«Вредитель ли?» паук в Доме промышленности: новая работа самарского художника

В конце апреля по соцсетям разлетелись кадры с новой работой самарского художника Арсения «Вредитель ли?». На них огромный паук захватил двор-колодец заброшенного Дома промышленности и поймал в свои сети несколько «жертв». Поговорили с Арсением про его прошлые проекты и узнали, из чего «плелась» паутина для нового арта, сколько времени ушло на реализацию задумки и как быстро от паука не осталось и следа.
«1м2», манекены в зале и дартс на цирке
Моей самой известной работой был проект «1м2». Тогда на одном квадратном метре стены заброшенного дома мы транслировали фрагменты обычной повседневной жизни. Эти работы стали популярными и быстро разлетелись по соцсетям на мемы.
Остальные проекты «Вредитель ли?» можно назвать разовыми акциями: например, с ребятами мы устраивали дартс на крыше Самарского цирка и путешествовали по городу с кубометром мусора, который фотографировали в разных неподходящих для этого локациях. Некоторые работы я создавал в других городах и странах: были проекты и в Алматы, и в Ереване, и в Волгограде, и Ташкенте, и в Тбилиси. У меня нет чёткой привязки к локации: задумка может быть реализована в любом месте, где я окажусь и найду что-то действительно интересное.
В основном я работаю в урбан-тематике: меня цепляют необычные рукотворные объекты. Например, в Ереване мы нашли заброшенный Дом культуры и заполнили зрительный зал сотнями манекенов. Время на реализацию каждой идеи уходит разное: если манекены мы носили пару дней, то вот над проектом «1м2» работали два месяца.
Паутина из линолеума и «жертвы» в марле
Художники и артисты часто пускаются в рассуждения о смысле работ: тот же Малевич писал целые трактаты о своих произведениях. Но у меня всё происходит наоборот: в том же проекте с манекенами сначала были найдены локация и наполнение, а уже после реализации – докручены смыслы. Бездушные зрители или немая аудитория смотрят за представлением живых людей – интерпретации могут быть совершенно любыми.
То же произошло и с паутиной: сначала мы определились с локацией – двором-колодцем Дома промышленности, а уже под это место подобрали сюжет и придумали идею с пауком. Далее мы могли сгенерировать любое количество описаний или же не писать ничего, чтобы зритель мог додумать смысл самостоятельно.
Новый проект разрабатывал я. Вместе со знакомыми и друзьями мы сняли мерки внутреннего двора рулеткой, после этого я сделал проект в AutoCAD, рассчитал длины и ширину линий, разбил паутину на элементы, промаркировал их, продумал спецификацию и деталировку каждого элемента.
Паутина и сам паук были выполнены из линолеума – строительного мусора. Мы сложили его белой стороной вверх. Марлю отыскали в заброшенном бомбоубежище. Подготовка заняла шесть дней, вместе с ребятами мы работали по пять-десять часов, долго резали и маркировали материал. Финальные доработки начались на закате, а после мы всю ночь выкладывали элементы во дворе и подгоняли их по размеру.
Убрали нашу работу уже на следующий день, но кто точно это сделал, понятно не до конца. Вероятно, это была охрана, которая пришла осмотреть объект.
Дом промышленности: внутри и снаружи
Во время подготовки мы очистили площадку от всякого хлама. Его, кстати, было очень много. Казалось, что охрана скидывала мусор прямо во двор всё то время, что Дом промышленности находился без арендаторов. К слову, никакой договорённости о нашем проекте с охраной и не было. Она появляется там не так часто, примерно раз в сутки. В остальное время по зданию ходят толпы школьников и любопытствующих горожан.
Я много раз был в Доме промышленности, даже до того, как его забросили. Как только охрана перестала сидеть внутри, появились желающие что-либо завандалить: например, раньше в актовом зале были идеальные советские интерьеры, теперь же там не осталось ни одного стула с четырьмя ножками.
Здание стремительно ветшает: фрагментарно отсутствует крыша, вода течёт сквозь перекрытия, все гниёт. Фасад отремонтирован только с улицы, а во дворе-колодце всё осыпается, где-то проглядывают голые кирпичи.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)