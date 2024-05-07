«Вредитель ли?» паук в Доме промышленности: новая работа самарского художника

Паутина из линолеума и «жертвы» в марле

Художники и артисты часто пускаются в рассуждения о смысле работ: тот же Малевич писал целые трактаты о своих произведениях. Но у меня всё происходит наоборот: в том же проекте с манекенами сначала были найдены локация и наполнение, а уже после реализации – докручены смыслы. Бездушные зрители или немая аудитория смотрят за представлением живых людей – интерпретации могут быть совершенно любыми.

То же произошло и с паутиной: сначала мы определились с локацией – двором-колодцем Дома промышленности, а уже под это место подобрали сюжет и придумали идею с пауком. Далее мы могли сгенерировать любое количество описаний или же не писать ничего, чтобы зритель мог додумать смысл самостоятельно.

Новый проект разрабатывал я. Вместе со знакомыми и друзьями мы сняли мерки внутреннего двора рулеткой, после этого я сделал проект в AutoCAD, рассчитал длины и ширину линий, разбил паутину на элементы, промаркировал их, продумал спецификацию и деталировку каждого элемента.

Паутина и сам паук были выполнены из линолеума – строительного мусора. Мы сложили его белой стороной вверх. Марлю отыскали в заброшенном бомбоубежище. Подготовка заняла шесть дней, вместе с ребятами мы работали по пять-десять часов, долго резали и маркировали материал. Финальные доработки начались на закате, а после мы всю ночь выкладывали элементы во дворе и подгоняли их по размеру.

Убрали нашу работу уже на следующий день, но кто точно это сделал, понятно не до конца. Вероятно, это была охрана, которая пришла осмотреть объект.