5 декабря в галерее «Виктория» состоится открытие выставки «Пустые билборды. Присвоение»

5 декабря в 19:00 в пространстве Victoria Underground пройдет открытие выставки «Пустые билборды. Присвоение». Посетить выставку можно будет с 5 по 27 декабря.

«Пустые билборы. Просвоение» - это работы Татьяны Почтенной, главной темой которых выступают пустые билборды. Они выражают феномен пустоты и бесконечного потенциала. На протяжении четырех лет Татьяна создавала архив пустых билбордов Самары, а позже - Москвы, Тольятти, Саратова, Хвалынска, Казани, Ижевска и еще десятка городов России и мира. В архивы вошли видео-работы, ютуб-канал, онлайн событие "Я могу говорить", на которое Татьяна пригласила других художников расписывать билборды, а также инстаграм-выставка.

На выставке будут представлены документации различных частей этого проекта, связанных с Самарой, галерея художественных работ, серия авторских акварелей и мультимедийная инсталляция в виде билборда прямо в стенах галереи.

Татьяна Почтенная о своем проекте:

«Билборды в контексте моего проекта это в итоге и Мы сами - молчаливо констатирующие бешено проносящееся время чьей-то неназванной, но драматичной и осмысленной жизни. Билборды - это памятники обретенной нашим безволием и покорностью пустоте. А пустота - это потенциал. Потенциал создавать, говорить, выражать. В этой самой пустоте находится будущее, которое каждый создает сам. Как художник, прикасаясь к пустому холсту, каждый начинает свою историю. Или не начинает, и так этот холст и стоит пустым. Пустота – это желание вобрать или отдать. Пустота говорит.»

Вход на выставку бесплатный.