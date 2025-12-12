Изменитесь! Готовимся к новогодней смене образа вместе с Юлией Вотяковой

Новый год – идеальный момент, чтобы позволить себе перемены. Это время, когда хочется блистать, чувствовать себя ярче и увереннее. И наращивание волос – один из самых быстрых и эффектных способов преобразиться буквально за несколько часов. Декабрь – самый насыщенный месяц в нашей сфере: записи разбирают быстрее, чем подарочные наборы в магазинах. Мы каждый год наблюдаем одну и ту же картину: в середине месяца мастера уже заняты почти на 95%.

Ставим напоминалки!

Чтобы точно попасть к нужному мастеру и спокойно подготовиться к праздникам, я рекомендую записываться на процедуру за пару недель до нужной даты: это оптимальный срок, когда можно выбрать удобное время, пройти консультацию и подобрать волосы под ваш тип. Важно помнить о коррекциях: если у вас уже есть наращенные волосы и вы хотите быть идеальной к празднику, записываться на коррекцию стоит заранее – ближе к концу декабря свободных окошек почти не остается.

Это длинная история

Выбор длины – момент творческий. И это именно тот вопрос, в котором важна консультация специалиста. В салоне мы всегда оцениваем не только пожелания клиента, но и исходные данные: структуру волос и их густоту. Так, для естественного результата оптимально выбирать длину на десять-пятнадцать сантиметров длиннее собственных волос. Так переход будет максимально плавным. А вот для вау-эффекта стоит выбрать длину шестьдесят-шестьдесят пять сантиметров. Длинные струящиеся волосы выглядят роскошно на любом мероприятии: от корпоративов до новогодних вечеринок.

На выбор длины влияет и рост: например, на невысоких девушках идеально смотрится длина до пятидесяти пяти сантиметров. Более длинные наращенные волосы могут визуально «утяжелять» силуэт.