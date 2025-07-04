Знакомьтесь, это Сергей и Юлия Вотяковы, которые доказали, что самарский бизнес можно масштабировать на весь мир

Почему вы решили заняться наращиванием волос: тщательно изучили рынок или просто все так сложилось?

Юлия: Мое увлечение наращиванием волос на самом деле началось с того, что я ходила наращивать волосы к своей знакомой. В те годы в Самаре только начиналась эта история, поэтому салонов еще не было – только мастера, которые работали на дому. И вот, когда мы с Сергеем вернулись сюда из Сочи и встал вопрос, чем заняться, первое, о чем я подумала, – наращивание волос! Пошла, отучилась и начала потихоньку наращивать дома. До сих пор помню, как прошло мое первое наращивание: если честно, это было ужасно. Я тогда бесплатно работала и делала наращивания для портфолио, так что согласилась на выезд: приехала к девушке домой и до трех часов ночи наращивала ей волосы, а с утра она написала, что все капсулы выпали и мне нужно вернуться и переделать. Я, конечно, приехала. И обнаружила, что капсулы вовсе не выпали – их вырвал мужчина моей клиентки, который, похоже, был не в восторге от ее идеи нарастить себе волосы.

А откуда вы берете столько волос, чтобы продавать их по всему миру?

Сергей: Все просто: обычные люди стригутся, и мы покупаем у них волосы. У взрослых, которым надоели длинные волосы, у детей, которые решают сменить стиль и расстаются с косами. Иногда, правда, это решение принадлежит родителям. Но большую часть волос мы получаем из-за пределов России: в основном они собираются в Азии. Трудно сказать, с чем это связано: может, с климатом, может, с генетикой. Как бы там ни было, полученные волосы мы окрашиваем в разные цвета, собираем в разные изделия и часть оставляем в салоне, а часть продаем другим мастерам по всему миру. Так что, можно сказать, что Nice Hair – это небольшая производственная лаборатория. Причем в данном случае «небольшая» – это не недостаток, потому что в нашем бизнесе не важен размер площадей.

Юлия: Самые частые гости, которые заглядывают к нам в студию для того, чтобы избавиться от длинных волос, это дети и подростки – им же так хочется поэкспериментировать с прической и образом!

А с какими волосами лучше работать: с натуральными или с искусственными?

Сергей: Выполнять наращивание натуральными волосами намного лучше, чем искусственными, и вот почему: они легче поддаются укладке и окрашиванию, за ними нетрудно ухаживать, а срок их службы намного дольше. И – что важно – натуральные наращенные волосы практически невозможно отличить от своих – даже под микроскопом. К тому же мне кажется, что у искусственных волос есть много недостатков. Во-первых, они выглядят ненатурально и очень сильно отличаются от своих. Во-вторых, синтетические волосы абсолютно не поддаются укладке и более чувствительны к температуре и химическим воздействиям – они попросту расплавятся.

Где работать сложнее: в России или за рубежом?

Юлия: За рубежом, конечно, работать сложнее. Сказывается разница в менталитете, чужой язык, местные законы и еще множество мелочей, к которым нужно привыкнуть.

Сергей: Но мы привыкнем: после открытия первого салона в ОАЭ мне хочется продолжить покорение мира! Если у нас хватит энергии, а у сотрудников будет желание, мы прямо сейчас готовы открыть салоны в Абу-Даби и в Катаре, а потом доехать и до США! В данный момент я активно изучаю рынок, оцениваю уровень жизни в крупных городах и просчитываю бизнес-модель. Кстати, после знакомства с особенностями американского рынка стало понятно, что там будет проще, чем в Эмиратах. Все дело в тонкостях продвижения: в Дубае много туристов, которые «съедают» трафик и повышают стоимость заявки. Если взять, например, Чикаго или Бостон, там будет намного проще привлечь клиента.

Раз мы заговорили о США: это правда, что российская бьюти-школа намного выше уровнем, чем американская?

Сергей: Да, это так! Я бы даже сказал, что постсоветская бьюти-школа выше уровнем: в Казахстане, например, тоже много классных мастеров и салонов. Причем, когда мы говорим о нейл-сервисе, там высочайший уровень не только у салонов, но и у «домашних» мастеров, потому что рынок давно сформировал стандарты. В сфере, связанной с волосами, стандарты только формируются: рынок еще довольно молодой.

А что самое сложное в вашем бизнесе?

Сергей: Как и в других сферах: самое сложное – это найти и удержать мастера. Или воспитать и удержать. В нашей сфере человеческий фактор можно считать ключевым: тут очень много держится на личности. Поэтому один из главных козырей Nice Hair – это Юля! Она просто невероятный профессионал, которая воспитала множество мастеров, и они готовы продолжать у нее учиться. Она все знает, все умеет и все видит: вечером ей сбрасывают отчеты, а она подмечает все ошибки и недочеты. Один из секретов отсутствия текучки в нашем салоне в том, что мы предпочитаем брать мастеров, которые только начинают свой профессиональный путь: уникальная система обучения Юлии помогает вырастить из них блестящих специалистов. Правда, эта система пока в голове у моей жены, но мы пытаемся оформить ее в гайд. А если отвлечься от человеческого фактора, сложнее всего собрать собственный сток волос. И сегодня наличие собственного стока тоже можно считать нашим преимуществом. Потому что мы всегда почти все заработанные деньги реинвестировали в волосы.

Юлия: Самое сложное – поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Это главная причина, по которой мастера часто отказываются от собственного бизнеса и идут работать в салоны: так гораздо проще сочетать личную жизнь с хорошим заработком. А бонусом идут отсутствие финансовых рисков и четкий понятный график: муж и дети всегда знают, когда ты придешь домой.

Сергей: Вообще, в нашем бизнесе огромное количество подводных камней! Начну с ценовой политики: нам важно установить конкурентоспособные цены, учитывая стоимость закупки, транспортировки и других расходов. И, конечно, один из самых важных аспектов нашего бизнеса – это организация быстрой и надежной доставки.

Можете поделиться главным правилом своей жизни?

Сергей: Оно простое: нужно относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Все начинается с этого. Когда мы строили компанию, сразу было понятно, что будет много сотрудников, и я сразу делал все них так же, как делал бы для себя. И продолжаю гнуть эту линию. Я говорю о том, что мне хотелось бы, чтобы, например, обо мне заботились и шли навстречу, чтобы на меня не кричали, чтобы обеспечивали мне комфортные условия для работы. Вот из недавнего банального: мы купили кофемашину на кухню за двести пятьдесят тысяч, чтобы у сотрудников был хороший кофе. А чтобы в помещениях был свежий воздух без сквозняков, установили приточную вентиляцию.

Юлия: Мне кажется, тут все просто: нужно быть честной с собой и окружающими!