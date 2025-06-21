Красота не требует жертв: основатели парикмахерской LU:DI развеяли десять бьюти-мифов

Анастасия Землякова

Красота требует жертв

Мы в это не играем! Уход – это не подвиг, это способ вернуть себе ресурс. Хороший уход не должен быть «через боль», а, скорее, должен быть чем-то близким к «мне приятно, удобно, тепло». Ты можешь расслабиться в кресле и выдохнуть, а после – выйти с ощущением, что немного вернулась к себе. Это ли не красота?

Если пришла в салон – приготовься, тебе что-то «продадут»

Есть ощущение, что кто-то когда-то сделал индустрию агрессивной. Обещания, «уговоры», страхи. Мы же выстраиваем другое пространство, где не нужно оправдываться и убегать от навязываний. В LU:DI можно просто прийти, и тебя поймут, даже если ты пока сама не понимаешь, чего хочешь.

Женщина должна быть женственной – и угадывать, что это значит

Мы видим много девушек, уставших от чужих ожиданий: одной хочется челку, но «а вдруг не одобрят на работе», другой – окрашивание в розовый, но «мама не поймет». Кто решил, что женственность – это форма, длина и цвет? Для нас женственность – это когда тебе хорошо с собой. Без оглядки.

Мастер знает лучше – доверься ему

Мы уважаем мастерство, но еще больше – личность клиента. Мы не диктуем, мы разговариваем. В LU:DI никто не скажет: «Давай вот так – будет лучше», потому что лучше – это то, как хочется жить конкретному человеку. А не как красиво на фото.

Волосы – это просто волосы

Это так, пока не стрижешь длину, с которой прошла развод, пока не решаешься на короткую форму и начинаешь дышать, пока не пробуешь новый цвет и вдруг понимаешь, что эта версия тебя – настоящая. Волосы не решают все, но иногда запускают важные процессы. И мы это видим каждый день.