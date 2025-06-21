Красота не требует жертв: основатели парикмахерской LU:DI развеяли десять бьюти-мифов

В студии LU:DI уверены: красота уже давно перестала быть историей про стандарты – она, скорее, перешла в диалог про отношения с собой, с телом, с переменами и всей жизнью. Основатели парикмахерской Анастасия Землякова и Евгения Скрицкая слышали, видели и проживали с клиентами столько историй, что захотели – а мы не смогли отказать! – развеять десяток мифов, которые действительно мешают чувствовать себя собой.
Анастасия Землякова
Красота требует жертв
Мы в это не играем! Уход – это не подвиг, это способ вернуть себе ресурс. Хороший уход не должен быть «через боль», а, скорее, должен быть чем-то близким к «мне приятно, удобно, тепло». Ты можешь расслабиться в кресле и выдохнуть, а после – выйти с ощущением, что немного вернулась к себе. Это ли не красота?
Если пришла в салон – приготовься, тебе что-то «продадут»
Есть ощущение, что кто-то когда-то сделал индустрию агрессивной. Обещания, «уговоры», страхи. Мы же выстраиваем другое пространство, где не нужно оправдываться и убегать от навязываний. В LU:DI можно просто прийти, и тебя поймут, даже если ты пока сама не понимаешь, чего хочешь.
Женщина должна быть женственной – и угадывать, что это значит
Мы видим много девушек, уставших от чужих ожиданий: одной хочется челку, но «а вдруг не одобрят на работе», другой – окрашивание в розовый, но «мама не поймет». Кто решил, что женственность – это форма, длина и цвет? Для нас женственность – это когда тебе хорошо с собой. Без оглядки.
Мастер знает лучше – доверься ему
Мы уважаем мастерство, но еще больше – личность клиента. Мы не диктуем, мы разговариваем. В LU:DI никто не скажет: «Давай вот так – будет лучше», потому что лучше – это то, как хочется жить конкретному человеку. А не как красиво на фото.
Волосы – это просто волосы
Это так, пока не стрижешь длину, с которой прошла развод, пока не решаешься на короткую форму и начинаешь дышать, пока не пробуешь новый цвет и вдруг понимаешь, что эта версия тебя – настоящая. Волосы не решают все, но иногда запускают важные процессы. И мы это видим каждый день.
Евгения Скрицкая
Нужно соответствовать трендам
Не нужно. Мы сами любим следить за тенденциями, но всегда говорим: тренд – это предложение, а не приговор. Ты не обязана хотеть то, что в моде. Мы хотим, чтобы ты хотела того, что твое, а значит – жила в этом стиле, а не жила ради него.
Если ты потратилась на себя – надо стыдиться
Стыд – это не наш продукт. Мы за удовольствие и за внутреннее «да» себе. Уход за собой – это не блажь, а способ не забывать, что ты у себя есть. И если поход в LU:DI напоминает об этом – значит, все было не зря.
В салоне тебя не будут оценивать
Ты не обязана быть «приведенной в порядок», чтобы прийти. Ты не обязана объяснять, почему у тебя такой отросший цвет, почему ты устала, почему тебе сейчас хочется помолчать. В LU:DI тебя не оценивают, тебя принимают и бережно поддерживают – насколько ты готова.
Уход – это только когда «все плохо»
Можно прийти просто так: без причины, без кризиса, без «надо». Просто потому, что хочется нового шампуня, аромата и прикосновений. И в этом тоже много жизни.
Бьюти – это несерьезно
Если бы вы знали, сколько настоящих изменений начинается с «да я просто хотела подстричься». Мы видим, как возвращается уверенность, как человек выходит из кресла ровнее, чем зашел, как в зеркале появляется кто-то, кого давно не было – или наоборот – кто-то совсем новый, но очень нужный. Так что, да – это не просто про волосы. Это про возвращение к себе. Мы верим, что именно в этом и есть настоящая сила бьюти.
Индустрия красоты – она не про шаблоны и маркетинг, а про людей. LU:DI – это не про «услуги», это про атмосферу, где можно расслабиться, довериться, почувствовать опору. Мы хотим, чтобы каждое прикосновение, каждый диалог и каждая рекомендация были про настоящее: про честную заботу, про стиль без стресса, про внутреннее «я могу быть разной – и все равно собой». И если хотя бы один миф из этого списка перестанет влиять на кого-то после наших слов – значит, мы все делаем правильно.
Фото: Архивы пресс-служб
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