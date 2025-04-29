Да не ломайтесь: что делать, если волосы стали ломаться, истончаться и выпадать

Страховка есть?

Столкнуться с выпадением волос, перхотью и зудом кожи головы можно на любом – не самом приятном! – жизненном этапе. В клинике «Нью Лайф» убеждены, что от проблем не застрахован никто: ни мужчины, ни женщины, ни люди за пятьдесят, ни те, кому слегка за двадцать. Главное – вовремя отследить первые звоночки и предотвратить последствия.

Татьяна Чернышева: В наше время пациенты чаще всего жалуются на выпадение волос, их истончение и ломкость, перхоть и зуд кожи головы. Проблемы явно «помолодели»: первые признаки алопеции появляются уже в двадцать – двадцать пять лет. При этом большинство людей, столкнувшихся с теми или иными неприятностями, обращаются к специалистам не сразу, а, скорее, когда эти проблемы становятся уже очевидны и заметны – для самого человека и его окружения.

Причины, которые могут влиять на проблемы с волосами и кожей головы, обычно комплексные: наследственность, гормональные нарушения, хронический стресс, неправильное питание, дефицит витаминов и микроэлементов, например, железа, витамина D и цинка. Волосы, как и кожа, – отражение состояния организма, и их выпадение может сигнализировать о заболеваниях щитовидной железы, анемии, проблемах ЖКТ и аутоиммунных нарушениях.

В проблемах, связанных с волосами и кожей головы, нет гендерного разделения – они могут коснуться всех. У мужчин зачастую встречается андрогенетическая алопеция – наследственное облысение, прогрессирующее быстро и требующее раннего обращения к специалисту. А вот женщины чаще страдают диффузной алопецией на фоне гормональных сбоев, стрессов и авитаминоза.

За время работы я заметила, что женщины обращаются к специалистами чаще и на более ранних этапах – они внимательнее к своей внешности. Мужчины же приходят позднее, когда изменения уже очевидны. Почему так происходит? Пациенты часто откладывают визит из-за стеснения, нехватки времени, боязни сложного лечения и надежды, что все «само пройдет». Это опасно, так как запущенные стадии могут привести к необратимым изменениям и ситуациям, когда оказать помощь будет действительно трудно. Уверена, что чем раньше начать лечение, тем проще и эффективнее оно будет.

Вопрос на волоске

Нужно ли проходить комплексные обследования, когда речь заходит о процедурах для волос и кожи головы? И болезненны ли лечение и реабилитация?

Екатерина Эреджепова: Современная трихология – это всегда про комплексный подход. Диагностика должна быть глубокой, а лечение – комплексным. Начинать советую с трихоскопии, которая позволит быстро, безболезненно и точно определить состояние волос и кожи головы. Специалист обязан собрать подробный анамнез: оценить питание, уровень стресса, режим сна и образ жизни пациента, а также изучить его анализы. Зачастую над вопросом работает целая команда профессионалов: при необходимости к процессу подключаются смежные специалисты – нутрициолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, гинеколог и психолог.

Эффективнее всего работает сочетание процедур по персональным назначениям: инъекционных – мезотерапия и плазмотерапия, аппаратных – фототерапия Heleo 4 или работа с медицинским лазером Fotona, и индивидуально подобранных лекарственных в совокупности с приемом витаминов и минералов. Комплексный подход останавливает активное выпадение волос, стимулирует рост новых, укрепляет качество и здоровье уже существующих.

Особая гордость трихологии – наш помощник Fotona – эксклюзивная лазерная технология, помогающая даже на сложных стадиях. Лазер абсолютно безболезненно стимулирует рост волос, активируя даже «спящие» фолликулы, укрепляет существующие волосы. Процедура не требует подготовки и совершенно не нуждается в реабилитации: пациент сразу возвращается к привычной для него жизни.

Однако современная трихология может помочь не всегда: например, мы бессильны в случае, если волосяной фолликул окончательно погиб. На поздних стадиях андрогенетической или рубцовой алопеции эффективным решением проблемы будет трансплантация волос.