Красный, желтый, серый: почему меняется цвет лица? Отвечает Ольга Колсанова!

На поиски причин

Цвет лица – один из главных индикаторов состояния кожи и организма в целом. В косметологии существует несколько ключевых причин, влияющих на его изменение, и гиперпигментация – первая из них. Появление темных пятен может быть связано с воспалительными процессами, избытком меланина, воздействием ультрафиолета, гормональными изменениями или даже приемом контрацептивов.

Также здесь стоит сказать и про сосудистые изменения – покраснения, купероз и сосудистые звездочки, которые могут возникать из-за хрупкости капилляров, розацеа, реакции кожи на перепады температуры и других неприятных причин.

Нарушение микроциркуляции, сопровождающееся бледностью, землистым оттенком кожи и синюшностью, – очевидный сигнал стресса, нехватки кислорода и витаминов, а также это то состояние, которое возникает при употреблении никотина.

Цвет лица меняется и от обезвоживания и свойственных ему сухости и шелушения кожи. Частые причины – недостаточное увлажнение, неправильный уход или агрессивный климат.

Возрастные изменения – фактор, который тоже влияет на цвет лица. Здесь все просто: с годами снижается выработка коллагена и эластина, нарушается обмен веществ – все это делает кожу менее сияющей.

«Сотрите» это немедленно

Современная эстетическая медицина предлагает множество возможностей для борьбы с пигментацией и неравномерностью тона кожи. Обращаться стоит к фотоомоложению (IPL) – настоящей «стерке», которая способна выровнять тон лица и убрать видимые дефекты. Процедура практически безболезненна, а главное – она дает быстрый результат без длительного периода реабилитации. Среди IPL-систем особенно выделяется Lumecca – технология, которая позволяет быстро и безопасно устранять пигментные пятна,

покраснения и сосудистые проявления.

Отличный помощник в вопросах возвращения здорового и естественного цвета лица – лазерная терапия Fotona. Эта технология очень многогранна в решении косметологических проблем и предлагает эффективное решение при борьбе с разными формами пигментации.

Достойным дополнением является фотодинамическая терапия Heleo 4 – передовой аппарат для устранения разных проблем кожи. Терапия помогает снизить проявление пигментации, снижает вероятность ее развития и выступает сильным поддерживающим инструментом в этой борьбе для основных аппаратных и инъекционных процедур. Благодаря деликатному воздействию подходит даже для гиперчувствительной кожи.

Всем хорошо известные пилинги – химические и лазерные – ускоряют обновление клеток, осветляют кожу и выравнивают ее тон, а биоревитализация насыщает кожу гиалуроновой кислотой, улучшая ее увлажненность и цвет. Процедура способствует выведению токсинов, восстановлению защитных функций кожи и снижению риска появления новых пигментных пятен.

Комплексная терапия подбирается индивидуально, в зависимости от типа пигментации и особенностей кожи пациента.

Важно помнить, что большинство косметологических процедур для устранения пигментации и работы с тоном лица желательно проводить осенью и зимой, когда активность солнца минимальна. Это особенно важно для IPL, лазера и срединных пилингов, так как после них кожа становится чувствительной к ультрафиолету, что увеличивает риск повторного появления пигментации. Оптимальный период для таких процедур – с октября по март. Весной и летом акцент делается на поддерживающий уход: биоревитализацию, мезотерапию и обязательную солнцезащиту.

К себе – бережно

Косметология не может скорректировать изменения цвета лица, вызванные системными заболеваниями – например, анемией, гормональными сбоями, патологиями печени и почек. В таких случаях важно выявить и устранить первопричину совместно с врачами смежных специальностей. Также косметология не в силах полностью компенсировать вредные привычки. Если человек продолжает курить, не спит по ночам и игнорирует базовый уход, то ни одна процедура не даст долгосрочного эффекта.

Поддержание здорового тона кожи – это не только профессиональные процедуры, но и ежедневный уход. Важно использовать солнцезащитные средства круглый год – SPF 30-50 защитит от фотостарения и пигментации. Стоит следить за правильным очищением кожи: в косметичке лучше держать только мягкие средства без агрессивных компонентов, подходящие конкретному человеку. Регулярное отшелушивание – энзимные пилинги и кислотные тонеры помогут обновить кожу, а сыворотки с антиоксидантами, витамином С, ниацинамидом и арбутином помогут осветлить ее.

Самое главное – регулярно следить за кожей с опытным врачом-косметологом и придерживаться здорового образа жизни: спать не менее семи-восьми часов в сутки, отказаться от никотина и алкоголя и пить достаточное количество воды.