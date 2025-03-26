Опасная колористика: о чем может говорить изменение цвета лица

Зачастую красный и желтый цвет лица – это не норма, если речь, конечно, не идет о круглых персонажах из рекламы M&M's. При покраснениях, бледности, излишней желтизне и серости кожи следует обратиться к специалистам, но к каким? Собака.ru обратилась за советами к нутрициологу, косметологу, руководителю институтов красоты и офиса лаборатории и еще раз убедилась, что причину тревожных «звоночков» в большинстве случаев стоит искать внутри.
Елена Сухобрус
Нутрициолог и медицинский психолог клиники «Нью Лайф»
Белый, желтый, красный
Елена Сухобрус: Цвет лица во многом зависит от состояния организма: на это могут влиять и дефицит витаминов и микроэлементов, и неправильное питание. Один из наиболее часто встречающихся симптомов – это бледность. В большинстве случаев она связана с гипоксией: на фоне дефицита железа развивается кислородное голодание, когда клеткам перестает хватать кислорода. У женщин такое явление зачастую связано с обильными менструальными выделениями и большой потерей железа. Вторая причина, которая приводит к развитию железодефицита, – это нарушение его усвоения и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Бледный цвет лица – повод пройти комплексное обследование и обратиться к специалисту.
Желтушность тоже часто встречающийся симптом. Здесь следует обратить внимание на изменение цвета не только кожных покровов, но и слизистых: например, неестественный оттенок склер глаз может говорить о нарушении желчеоттока. Развиваться это состояние может как в результате закупорки желчных проходов и нарушения желчеоттока, так и из-за воспалительных процессов в печени и желчном пузыре. В любом случае необходимо сдать анализы, чтобы исключить гепатит, а также пройти УЗИ и посмотреть, нет ли камня, который закупоривает отток желчи из желчного пузыря.
Однако желтушность может носить и не патологический характер, например, если у человека нарушен метаболизм витамина А. Бета-каротин в результате некоторых генетических поломок начинает перерабатываться не с должной скоростью и превращается в активный витамин. Из-за этого кожа – а особенно ладони – могут становиться желтыми на вид. Пугаться этого не стоит – это простая генетическая особенность.
А вот при появлении красноты следует обратить внимание, в какой момент она появляется: связана ли она с приемом определенных продуктов и нанесением уходовых средств, или она появляется после бани и сауны. Красные и долго не исчезающие пятна на определенных участках кожи, ее шелушение могут говорить об аллергических реакциях и нарушении пищеварения. Разобраться самому в причинах покраснений зачастую бывает сложно – лучше сразу обратиться к специалистам: исключить острые аллергические реакции поможет аллерголог, а скорректировать план питания и устранить функциональные дисбалансы ЖКТ – нутрициолог.
Рука на пульсе
Елена Сухобрус: Для того чтобы сохранить естественный цвет лица, необходимо чаще бывать на свежем воздухе. И речь здесь не про то, чтобы просто выйти во двор и посидеть на лавочке: нужно больше двигаться, ходить, бегать! Любые процедуры, которые активизируют кровообращение и лимфодренаж, также пойдут на пользу: от бани и инфракрасной сауны до прогревания. И не стоит забывать про витаминно-минеральные комплексы: с ними кожа будет более подтянутой и сияющей. Витамин D поможет защититься от вирусных инфекций и герпетических высыпаний, витамин А снизит риск солнечных ожогов, повысит защиту кожи и исключит образование пигментных пятен в ответ на воздействие ультрафиолета.
Рекомендую регулярно сдавать анализы на витамины группы В и С и держать руку на пульсе в вопросах железа. Обязательно стоит наблюдать за состоянием ферритина и общим анализом крови. Также можно следить за уровнем магния, меди и цинка: они отвечают не только за красоту кожи, но и за работу нервной системы и поддержку иммунитета.
Наталья Синицына
Врач-косметолог, заведующая отделением инъекционной косметологии сети клиник эстетической медицины «Ренессанс Косметология»
Каждому свое
Наталья Синицына: Изменение цвета лица, как показывает практика, это чаще всего приобретенные проблемы: пигментация, различные сосудистые проявления появляются от купероза, розацеа и постакне, а вот «серый» цвет лица – следствие нарушения питания тканей.
Современная косметология уже давно стала развитой отраслью медицины, и к моей огромной гордости, в нашей сети клиник экспертного уровня «Ренессанс Косметология» числится самый большой парк аппаратов для работы с эстетикой лица и тела. Для решения практически любой проблемы мы можем предложить различные схемы помощи – конечно, с учетом индивидуальных особенностей пациента, его здоровья и пожеланий, а также – что важно – с учетом материальных возможностей.
Пациенту с пигментацией мы можем предложить аппаратные программы ее удаления, пилинги или инъекции препаратами, осветляющими пигмент. А можем комбинировать эти процедуры для большей эффективности. Тем, кто хочет избавиться от сосудистых изменений, посоветуем различные аппаратные программы, например, импульсный свет, неодимовый лазер, а также предложим использовать противовоспалительные препараты или назначим домашний уход. Все случаи индивидуальны, важна консультация врача.
Косметология бессильна только тогда, когда пациент не готов к работе над проблемой или не понимает, что любая работа над лицом – это труд не только косметологии, но и пациента с собой и над собой. При совместной и слаженной работе, заинтересованности как человека, обратившегося за помощью, так и доктора, мы можем добиться хороших результатов, получить заметное улучшение цвета лица и – что бывает нередко – полностью устранить проблему.
Самое время – сейчас?
Наталья Синицына: Сезонность есть только при борьбе с пигментацией: с ней мы работаем исключительно в осенне-зимний период, а вот за все остальные проблемы беремся всесезонно, вопреки большому количеству мифов о том, что, например, летом нельзя использовать аппараты и инъекции.
Все лайфхаки, как сохранить цвет кожи, вовсе не секретные, а всем хорошо известные и доступные правила здорового образа жизни: полноценный здоровый сон с одиннадцати вечера до шести-семи утра в полной тишине и темноте, сбалансированное питание, длительные прогулки на свежем воздухе с использованием солнцезащитных средств.
Важно не забывать и про домашний уход – ежедневное использование подобранных косметологом кремов и масок по типу кожи сохранят липидный барьер и защитят кожу от вредного воздействия окружающей среды, а постоянное применение солнцезащитных средств предотвратит фотостарение, а значит и пигментацию, сосудистые проявления и разрушение коллагена.
Анаит Бадалян
Руководитель институтов красоты Babor Самара и офиса лаборатории «ДНКОМ» в Самаре
Время чекапиться
Анаит Бадалян: Изменение цвета лица, а также любые воспалительные элементы и высыпания часто связаны с внутренним состоянием организма. Это могут быть и проблемы с желудочно-кишечным трактом, и гормональные сбои, и даже стрессовые ситуации. Важно понимать, что кожа – это отражение нашего здоровья.
Чекап организма позволяет оценить базовые показатели здоровья. Рекомендую регулярно сдавать общий анализ крови и биохимию, а также проверять уровень витамина D. Более расширенные анализы, которых сейчас очень много, лучше проходить по назначению врача: грамотный специалист поможет сэкономить не только время, но и средства, назначив только необходимые исследования.
Самолечение, у нас отмена!
Анаит Бадалян: Откладывать в долгий ящик посещение специалистов при любых изменениях цвета кожи лица не стоит. Как и игнорировать первые тревожные сигналы – бледный цвет лица и желтизну. Эти изменения могут указывать на серьезные проблемы, требующие экстренной помощи. А вот изменение цвета лица после активных тренировок, когда кожа может временно покраснеть, не должно вызывать беспокойств, как и после использования профессиональной косметики с активными ингредиентами. В случаях, когда такая реакция проходит в течение короткого времени и не сопровождается другими симптомами, повода для паники нет. При возникновении зуда и общего недомогания стоит обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить аллергическую реакцию.
Самолечение может привести к нежелательным последствиям и потере драгоценного времени. Важно не только обращать внимание на цвет лица, но и оценивать общее состояние организма, своевременно узнать причину изменений и исключить возможность дальнейших осложнений. Я часто сталкиваюсь со случаями, когда знакомые самостоятельно назначают себе капельницы с железом, основываясь на уровне ферритина. А это может быть опасно, так как назначение препаратов требует более тщательного обследования и правильной коррекции питания. Поэтому важно «рассматривать» организм в целом для достижения максимального эффекта от назначений и ухода.
Текст: Ксения Возгорькова
Коллаж: Мария Филатова
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
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