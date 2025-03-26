Опасная колористика: о чем может говорить изменение цвета лица

Белый, желтый, красный

Елена Сухобрус: Цвет лица во многом зависит от состояния организма: на это могут влиять и дефицит витаминов и микроэлементов, и неправильное питание. Один из наиболее часто встречающихся симптомов – это бледность. В большинстве случаев она связана с гипоксией: на фоне дефицита железа развивается кислородное голодание, когда клеткам перестает хватать кислорода. У женщин такое явление зачастую связано с обильными менструальными выделениями и большой потерей железа. Вторая причина, которая приводит к развитию железодефицита, – это нарушение его усвоения и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Бледный цвет лица – повод пройти комплексное обследование и обратиться к специалисту.

Желтушность тоже часто встречающийся симптом. Здесь следует обратить внимание на изменение цвета не только кожных покровов, но и слизистых: например, неестественный оттенок склер глаз может говорить о нарушении желчеоттока. Развиваться это состояние может как в результате закупорки желчных проходов и нарушения желчеоттока, так и из-за воспалительных процессов в печени и желчном пузыре. В любом случае необходимо сдать анализы, чтобы исключить гепатит, а также пройти УЗИ и посмотреть, нет ли камня, который закупоривает отток желчи из желчного пузыря.

Однако желтушность может носить и не патологический характер, например, если у человека нарушен метаболизм витамина А. Бета-каротин в результате некоторых генетических поломок начинает перерабатываться не с должной скоростью и превращается в активный витамин. Из-за этого кожа – а особенно ладони – могут становиться желтыми на вид. Пугаться этого не стоит – это простая генетическая особенность.

А вот при появлении красноты следует обратить внимание, в какой момент она появляется: связана ли она с приемом определенных продуктов и нанесением уходовых средств, или она появляется после бани и сауны. Красные и долго не исчезающие пятна на определенных участках кожи, ее шелушение могут говорить об аллергических реакциях и нарушении пищеварения. Разобраться самому в причинах покраснений зачастую бывает сложно – лучше сразу обратиться к специалистам: исключить острые аллергические реакции поможет аллерголог, а скорректировать план питания и устранить функциональные дисбалансы ЖКТ – нутрициолог.

Рука на пульсе

Елена Сухобрус: Для того чтобы сохранить естественный цвет лица, необходимо чаще бывать на свежем воздухе. И речь здесь не про то, чтобы просто выйти во двор и посидеть на лавочке: нужно больше двигаться, ходить, бегать! Любые процедуры, которые активизируют кровообращение и лимфодренаж, также пойдут на пользу: от бани и инфракрасной сауны до прогревания. И не стоит забывать про витаминно-минеральные комплексы: с ними кожа будет более подтянутой и сияющей. Витамин D поможет защититься от вирусных инфекций и герпетических высыпаний, витамин А снизит риск солнечных ожогов, повысит защиту кожи и исключит образование пигментных пятен в ответ на воздействие ультрафиолета.

Рекомендую регулярно сдавать анализы на витамины группы В и С и держать руку на пульсе в вопросах железа. Обязательно стоит наблюдать за состоянием ферритина и общим анализом крови. Также можно следить за уровнем магния, меди и цинка: они отвечают не только за красоту кожи, но и за работу нервной системы и поддержку иммунитета.